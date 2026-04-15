Tекст: Мария Иванова

Группировкой нанесено поражение формированиям трех механизированных бригад ВСУ около Избицкого, Пятихаток и Соснового Бора в Харьковской области, говорится в канале Max Минобороны.

А в Сумской области поражены живая сила и техника механизированной бригады ВСУ и трех бригад теробороны рядом с Бачевском, Запсельем, Малой Слободкой и Покровкой.

Противник потерял до 175 военнослужащих, бронетранспортер и семь складов матсредств.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям четырех механизированных бригад, бригад охраны генштаба ВСУ, теробороны и нацгвардии возле Березовки, Моначиновки, Паламаревки, Пристена и Староверовки в Харьковской области и Красного Лимана в Донецкой народной республике (ДНР).

При этом потери ВСУ составили до 180 военнослужащих, пять бронемашин и два артиллерийских орудия. Уничтожены два склада с боеприпасами, перечислили в Минобороны.

Параллельно подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике семи механизированных, мотопехотной, горно-штурмовой бригад и бригады охраны генерального штаба ВСУ в районах Константиновки, Рай-Александровки, Новоселовки, Стенок, Тихоновки и Николаевки в ДНР, отчитались в Минобороны.

Противник при этом потерял более 210 военнослужащих, четыре бронетранспортера, канадскую бронемашину Senator и орудие полевой артиллерии. Уничтожены радиолокационная станция и два склада с боеприпасами.

Подразделения группировки «Центр» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной, егерской бригад, штурмового полка ВСУ и четырех бригад нацгвардии у Белицкого, Гришино, Доброполья, Золотого Колодезя, Кучерова Яра, Сергеевки и Торского в ДНР и Новопавловки в Днепропетровской области.

Потери украинских вооруженных формирований при этом составили более 300 военнослужащих, два бронетранспортера, пять бронемашин, четыре орудия полевой артиллерии, в том числе две американские 155-мм гаубицы М777 и 155-мм буксируемая артиллерийская установка «Богдана-Б». Уничтожен склад с боеприпасами, подытожили в оборонном ведомстве.

Напомним, на прошлой неделе российские войска освободили сумское Миропольское и Диброву в ДНР.

За предыдущую неделю они освободили семь населенных пунктов. В частности, группировка «Запад» завершила освобождение ЛНР.