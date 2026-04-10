Tекст: Мария Иванова

Группировкой «Север» в течение недели нанесено поражение формированиям семи механизированных, двух мотопехотных, двух аэромобильных бригад ВСУ, бригад теробороны, нацгвардии и двух пограничных отрядов погранслужбы Украины, говорится в канале Max Минобороны.

Всего в зоне ответственности группировки противник потерял более 1280 военнослужащих, восемь бронемашин, девять орудий полевой артиллерии, 11 станций РЭБ, 64 склада боеприпасов, горючего и матсредств.

В течение прошедших суток подразделениями Южной группировки освобожден населенный пункт Диброва в ДНР.

За неделю группировкой нанесено поражение формированиям четырех механизированных, мотопехотной, аэромобильной, штурмовой, горно-штурмовой бригад, бригады охраны генштаба ВСУ, бригад морской пехоты, теробороны и нацгвардии, отчитались в Минобороны.

Всего в зоне ответственности группировки противник потерял более 1045 военнослужащих, 21 бронемашину и 25 орудий полевой артиллерии. Уничтожены 14 станций РЭБ и контрбатарейной борьбы, 41 склад боеприпасов, горючего и матсредств.

Подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике шести механизированных, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ и трех бригад теробороны.

За последнюю неделю ВСУ на этом направлении потеряли свыше 1310 военнослужащих, 31 бронемашину и десять орудий полевой артиллерии. Уничтожены 13 складов боеприпасов, две станции РЭБ и контрбатарейной борьбы.

Подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике четырех механизированных, пехотной, егерской, двух аэромобильных, воздушно-десантной, штурмовой, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригад морской пехоты и нацгвардии.

За минувшую неделю потери украинских вооруженных формирований на этом направлении составили свыше 2420 военнослужащих, два танка, 47 бронемашин и 16 орудий полевой артиллерии, перечислили в Минобороны.

Подразделения группировки «Восток» продолжали продвижение вглубь обороны противника. В течение прошедшей недели нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, двух десантно-штурмовых, двух штурмовых бригад, четырех штурмовых полков ВСУ, бригад морской пехоты и теробороны.

Потери ВСУ в зоне ответственности группировки составили более 2020 военнослужащих, два танка, 23 бронемашины и четыре артиллерийских орудия.

В то же время подразделения группировки «Днепр» улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой бригад, бригады беспилотных систем ВСУ, бригад морской пехоты и теробороны.

За прошедшую неделю на этом направлении противник потерял до 365 военнослужащих, пять бронемашин и пять орудий полевой артиллерии. Уничтожены 23 станции РЭБ и контрбатарейной борьбы, десять складов боеприпасов, горючего и матсредств, подытожили в оборонном ведомстве.

Напомним, российские войска за прошлую неделю освободили семь населенных пунктов. В частности, группировка «Запад» завершила освобождение ЛНР.