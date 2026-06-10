СК: Решение по поискам Усольцевых примут после анализа результатов

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Результаты проведенных поисковых работ будут проанализированы, после чего будет принято решение о целесообразности дальнейших масштабных поисков», – указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

Также может быть принято решение о продолжении работ по обследованию отдельных локальных участков местности.

Кроме того, пешие поисковые группы обнаружили в зоне проведения операции различные вещи. В ближайшее время специалисты проведут экспертизу найденных предметов, чтобы установить, принадлежат ли они пропавшим туристам.

Как писала газета ВЗГЛЯД, активная фаза операции по розыску пропавшей семьи продлилась до 9 июня.