После начала СВО некоторые граждане ломанули из России в солнечный Израиль. Причина называлась такая: «не хотим жить в стране, воюющей с соседями». Теперь посмотрим счет на табло: Израиль сравнял с землей сектор Газа, напал на Иран, бомбит Ливан. Всё это они, конечно же, осуждают? Как бы не так.4 комментария
СК: Решение по поискам Усольцевых примут после анализа результатов
Следователи определят целесообразность продолжения масштабной поисковой операции пропавшей семьи Усольцевых в Красноярском крае после детального изучения результатов текущей работы, сообщили в региональном Главном следственном управлении СК.
«Результаты проведенных поисковых работ будут проанализированы, после чего будет принято решение о целесообразности дальнейших масштабных поисков», – указали в ведомстве, передает РИА «Новости».
Также может быть принято решение о продолжении работ по обследованию отдельных локальных участков местности.
Кроме того, пешие поисковые группы обнаружили в зоне проведения операции различные вещи. В ближайшее время специалисты проведут экспертизу найденных предметов, чтобы установить, принадлежат ли они пропавшим туристам.
Как писала газета ВЗГЛЯД, активная фаза операции по розыску пропавшей семьи продлилась до 9 июня.