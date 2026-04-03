Tекст: Мария Иванова

В течение недели подразделения группировки войск «Север» установили контроль над Малой Корчаковкой в Сумской области и Верхней Писаревкой в Харьковской области. Было нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, двух мотопехотных, аэромобильной, артиллерийской бригад ВСУ, трех бригад теробороны, двух бригад нацгвардии и двух пограничных отрядов погранслужбы Украины, говорится в канале Max Минобороны.

Всего же в зоне ответственности группировки противник потерял более 1535 военнослужащих, восемь бронемашин, девять орудий полевой артиллерии, девять станций РЭБ и контрбатарейной борьбы, а также 71 склад боеприпасов, горюче-смазочных материалов и матсредств.

В то же время подразделения группировки «Запад» завершили освобождение Луганской народной республики (ЛНР). За прошедшую неделю был установлен контроль над Брусовкой в Донецкой народной республике (ДНР), Ковшаровкой и Новоосиново в Харьковской области, отчитались в Минобороны.

Нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных, аэромобильной, штурмовой бригад, бригад охраны генштаба ВСУ, теробороны и нацгвардии.

Потери противника на этом направлении за неделю составили свыше 1250 военнослужащих, два танка, 16 бронемашин, 17 орудий полевой артиллерии, две станции контрбатарейной борьбы, а также 13 складов боеприпасов и матсредств.

В течение прошедшей недели подразделения группировки «Восток» продвинулись вглубь обороны противника и освободили Луговское и Бойково в Запорожской области. Было нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, трех десантно-штурмовых, двух штурмовых бригад, пяти штурмовых полков ВСУ, бригад морской пехоты и теробороны.

Потери украинских вооруженных формирований в зоне ответственности группировки составили более 1960 военнослужащих, 12 бронемашин и семь артиллерийских орудий. Уничтожены семь складов боеприпасов и матсредств.

Параллельно подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю. За неделю нанесено поражение формированиям пяти механизированных, мотопехотной, штурмовой, горно-штурмовой, аэромобильной бригад, бригад беспилотных систем ВСУ и теробороны.

За последнюю неделю в зоне ответственности группировки ВСУ потеряли более 1155 военнослужащих, два танка, 22 бронемашины и 25 орудий полевой артиллерии. Уничтожены восемь станций РЭБ, 53 склада боеприпасов, горючего и матсредств, перечислили в Минобороны.

Подразделения группировки «Центр» улучшили тактическое положение и заняли более выгодные позиции, нанеся поражение живой силе и технике пяти механизированных, двух аэромобильных, пехотной, штурмовой, десантно-штурмовой, егерской бригад, трех штурмовых полков ВСУ, бригад морской пехоты, теробороны и нацгвардии.

Всего на этом направлении противник потерял свыше 2545 военнослужащих, четыре танка, включая американский Abrams, 68 бронемашин. Уничтожены десять орудий полевой артиллерии и 11 станций РЭБ.

В течение недели подразделения группировки «Днепр» улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригад морской пехоты и теробороны.

Всего на данном направлении ВСУ потеряли до 395 военнослужащих, пять бронемашин и орудие полевой артиллерии. Уничтожены 17 станций РЭБ и контрбатарейной борьбы, 14 складов боеприпасов, горючего и матсредств, подытожили в оборонном ведомстве.

