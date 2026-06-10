Ученые нашли следы извлечения мозга у древних британцев

New Scientist: В Шотландии нашли древний череп со следами извлечения мозга

Tекст: Мария Иванова

Британские исследователи заново изучили останки взрослой женщины и подростка, найденные на севере Шотландии в 2000 году. Они умерли в период с 50 года до н. э. по 70 год н. э. Внутри черепа женщины ученые обнаружили ровные борозды, которые могут свидетельствовать о намеренном извлечении мозга после смерти, пишет New Scientist.

«Царапины выглядят слишком правильными и прямыми, чтобы быть оставленными каким-либо природным фактором. Скорее всего, для этого использовалось какое-то острое орудие», – отметила Лора Кастеллс Наварро из Йоркского университета.

Команда также выяснила, что некоторые длинные кости женщины, включая бедренную, были сужены к концу, словно их обточили для создания инструментов. По мнению экспертов, кости могли расколоть пополам и гладко отшлифовать, после чего тело собрали и вернули в захоронение в анатомическом порядке.

Анализ ДНК показал, что женщина и подросток, вероятно, приходились друг другу троюродными братом и сестрой по материнской линии. Они также имели родственные связи с жителями Оркнейских островов, расположенных в 175 километрах на северо-восток, и Эпплкросса, находящегося в 225 километрах на юго-запад.

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