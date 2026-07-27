Беженка Мерешко рассказала о целенаправленном разрушении Родинского ВСУ

Tекст: Дмитрий Зубарев

Украинская армия наносила удары по Родинскому в Донецкой народной республике в течение двух лет, разрушая жилые дома и социальные объекты, передает РИА «Новости».

Целью таких действий было принуждение населения к отъезду на территорию Украины и уничтожение инфраструктуры перед приходом российских войск.

«Украинцы били, полностью 2024-2025 год. Разбивала украинская армия дома, все учреждения, все садики, все школы. Процентов на 60 они уничтожили город», – рассказала местная жительница Валентина Мерешко. По ее словам, украинские военные открыто говорили местным жителям, что бьют по городу, чтобы здания не достались Вооруженным силам РФ.

Мерешко также сообщила, что часть не успевших отступить солдат ВСУ переодевалась в гражданскую одежду для ведения партизанской деятельности. Однако российские военные выявляли таких диверсантов, при оказании сопротивления они уничтожались. Город Родинское был освобожден силами девятой мотострелковой бригады ВС РФ в конце 2025 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, украинское командование отдало солдатам приказ разрушить Родинское до прихода российских войск.

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