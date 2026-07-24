Tекст: Дмитрий Зубарев

О том, что украинские военные отказывались хоронить погибших боевиков полка «Азов» (организация признана террористической и запрещена в РФ), сообщила беженка из Родинского, передает РИА «Новости».

Она попросила не раскрывать ее имя, опасаясь за безопасность родственников, которые остаются на территории, контролируемой Киевом.

По словам женщины, летом 2024 года на окраине Родинского на улице Чехова разместились бойцы «Азова», выполнявшие функции заградительных отрядов для ВСУ. Они открывали огонь по украинским военнослужащим, пытавшимся отступить из города, и так действовали, как утверждает беженка, с 2014 года, расстреливая тех, кто отказывался убивать украинских солдат.

Жительница вспомнила, как после входа российских войск местные обращались к украинским военным. «Когда русские зашли, постреляли первых (азовцев), там один командир их остался. Ну вот мы ж ходили, просили: «Ребята, ваши там лежат, по-братымы (по-братски), закопайте, чтобы собаки не раздербанили». Хлопцы говорят: «Какие они нам побратимы? Они нам никто. Они нам в спину стреляют», – рассказала она.

Город Родинское в Донецкой Народной Республике был освобожден силами 9-й мотострелковой бригады Вооруженных сил России. Об этом 27 декабря 2025 года командующий группировкой «Центр» Валерий Солодчук доложил президенту России Владимиру Путину.

Как писала газета ВЗГЛЯД, боевик украинской бригады «Азов» (организация признана террористической и запрещена в РФ) украл велосипед и в гражданской одежде покинул Родинское в ДНР до прихода российских войск.

Беженка Лариса Кирсанова рассказала о приказе бойцам ВСУ разрушить город Родинское в ДНР перед его освобождением российской армией.

Житель Родинского Антон Равинский сообщил об обстреле подвала с мирными жителями со стороны украинских войск из-за отказа пустить солдат в укрытие.