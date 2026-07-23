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    Саудовская Аравия намерена экономить нефть
    Крупнейший оператор Maersk приостановил обслуживание порта в Одесской области
    Иран решил ударить по американским базам в случае атак США на электростанции
    Захарова ответила на слова Каллас об угрозе Европе
    Российские беспилотники поразили пять судов с грузами для ВСУ в Черном море
    Песков заявил о стабилизации российского топливного рынка
    Послы Евросоюза не смогли утвердить 21-й пакет санкций против России
    Политологи оценили назначение нового посла Германии в России
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    Глеб Простаков Глеб Простаков Последний баррель нефти сожгут не в двигателе

    Углеводороды останутся скелетом современной цивилизации, но в ином качестве. Это производство полимеров, из которых создается вся бытовая среда. Сжигать нефть и газ в двигателе скоро станет признаком расточительства.

    10 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Когда Европа перестанет финансировать Украину

    По мнению немецкого издания Die Welt, в 2027 году европейская финансовая река, впадающая в украинский бюджет, может превратиться в ручеек. А то и вовсе иссякнет. Но для этого должно сойтись несколько факторов.

    8 комментариев
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Как разорвать ядерное кольцо вокруг России

    Вместо трех стран НАТО, юридически и фактически обладающих ядерным оружием, есть еще пять с американскими бомбами, две, способные запускать ракеты, и теперь еще плюс четыре, которые сняли законодательные ограничения на размещение ЯО. Итого 14 ядерных государств, и большинство – прямо у наших границ.

    5 комментариев
    23 июля 2026, 01:03 • Новости дня

    Бойцы «БАРС-Сармат» стали сбивать дроны ВСУ на подлете к городам ДНР

    Бойцы «БАРС-Сармат» сбивают дроны ВСУ на подлете к городам ДНР

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие ЦСН «БАРС-Сармат» в составе группировки войск «Южная» наладили эффективную систему патрулирования и оперативного оповещения для защиты населенных пунктов ДНР от ударов вражеских БПЛА.

    Военнослужащие центра специального назначения «БАРС-Сармат» успешно защищают гражданские объекты в ДНР от ударов с воздуха посредством сети мобильных огневых точек, которые оперативно получают координаты приближающихся аппаратов противника.

    Начальник автомобильной службы с позывным «Барс» рассказал ТАСС о принципах работы подразделений.

    «За каждым экипажем закреплен свой участок местности, в котором он находится, проводит постоянное патрулирование территории и постоянно находится на связи. В случае обнаружения БПЛА, если находится рядом, он выдвигается и принимает все меры к его поражению», – сказал военнослужащий.

    Командир пояснил, что данные о вражеском ударном дроне передаются расчетам незамедлительно. Огонь открывается на безопасном расстоянии от жилой застройки, чтобы падающие обломки не нанесли ущерба мирным жителям и зданиям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские детекторы «Тень» научились перехватывать американские дроны Hornet. Боец ВС России раскрыл тактику новых украинских дронов Hornet и «Марсианин». Бойцы «БАРС-Сармат» создали многоэшелонную защиту от дронов.

    22 июля 2026, 14:14 • Новости дня
    Путин отметил инициативы «Единой России» по поддержке бюджетов регионов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин отметил инициативы «Единой России» в сфере бюджетного кредитования субъектов страны.

    Обсуждение состоялось в рамках совещания, посвященного текущему состоянию отечественной экономики, главным отраслям и системе государственных финансов.

    «По сути, речь идет о том, чтобы предоставить субъектам Федерации дополнительный ресурс. Он может быть направлен как на решение текущих задач, так и на стимулирование долгосрочного экономического роста, на поддержку технологического развития, деловой активности», – приводит канал Кремля в Max слова главы государства.

    Ранее партия «Единая Россия» предложила президенту рассмотреть возможность реструктуризации долгов регионов по бюджетным кредитам.

    Позже глава государства согласился перенести погашение задолженностей субъектов страны на более поздний срок.

    Данная мера позволит направить около 100 млрд рублей на социальные нужды граждан.

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    22 июля 2026, 16:15 • Новости дня
    Крупнейший оператор Maersk приостановил обслуживание порта в Одесской области
    Крупнейший оператор Maersk приостановил обслуживание порта в Одесской области
    @ Jonas Walzberg/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Крупнейший в мире оператор контейнерных перевозок Maersk прекратил работу с Черноморским рыбным портом, расположенном в Одесской области, из-за ударов.

    «Вынуждены сообщить, что в связи с текущей ситуацией, которая влияет на нашу операционную деятельность, фидерный оператор не имеет возможности продолжать предоставление сервиса на Украину через Черноморский рыбный порт», – говорится в заявлении Maersk в Telegram-канале компании.

    Судно MEDKON MIRA V.629S с импортным грузом, которое должно было разгрузиться в Черноморске, переадресуют в румынский порт Констанца. Все импортные отправления в Черноморск, находящиеся в Порт-Саиде или ожидающие прибытия туда, также планируется перенаправить в Констанцу.

    Для экспортных заказов с портом погрузки Черноморск предлагается бесплатная отмена или изменение порта погрузки на Констанцу с сохранением действующей ставки морского фрахта. Изменения, внесенные через сайт компании, могут повлечь штрафы и перерасчет фрахта.

    Накануне российские войска нанесли массированные удары по портовой инфраструктуре Украины. Несколькими днями ранее Воздушно-космические силы атаковали два морских судна с военными грузами в порту Одессы.

    До этого Вооруженные силы России поразили два контейнеровоза в порту Черноморска.

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    22 июля 2026, 13:04 • Видео
    Глава ФБР летит в Россию. Зачем?

    Директор ФБР Кэш Патель прилетит в Россию в начале осени. О чем говорит этот визит?

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    22 июля 2026, 20:35 • Новости дня
    Власти Украины скрыли настоящую биографию нового начальника генштаба ВСУ
    Власти Украины скрыли настоящую биографию нового начальника генштаба ВСУ
    @ Public domain

    Tекст: Вера Басилая

    Украинское руководство намеренно удалило из открытого доступа факты о жизни недавно назначенного на должность начальника генштаба ВСУ, генерала Игоря Скибюка (включен в официальный российский перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), заменив их архивными данными, сообщили в силовых структурах.

    Очистку информационного поля вокруг фигуры военачальника зафиксировали российские силовые структуры, передает РИА «Новости».

    «В большинстве открытых источников подробная биография нового украинского «мясника» тщательно подчищена. На официальном сайте ВСУ значится другая дата рождения Скибюка – 1977 год», – рассказал собеседник агентства.

    Он уточнил, что во Львовской области действительно зарегистрирован полный тезка генерала с такой датой рождения. Представитель ведомства добавил, что местные порталы тиражируют исключительно старые снимки офицера и шаблонное описание его пути. Известно, что большую часть карьеры военный провел в 80-й отдельной десантно-штурмовой бригаде на западе страны, получая выплаты как участник боевых действий.

    Владимир Зеленский заявил о назначении Игоря Скибюка новым начальником Генерального штаба ВСУ.

    Глава киевского режима отстранил от этой должности Андрея Гнатова (внесен в официальный перечень террористов и экстремистов в России).

    В 2024 году Следственный комитет России заочно осудил этого генерала на 28 лет за преступления в Донбассе.

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    22 июля 2026, 13:37 • Новости дня
    Лавров: США наводят украинское оружие на гражданские цели в России
    Лавров: США наводят украинское оружие на гражданские цели в России
    @ Natalia Kolesnikova/AP/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Вашингтон предоставляет Киеву разведданные и системы связи для целеуказания при ударах по гражданским объектам на российской территории, заявил глава МИД Сергей Лавров по итогам участия в мероприятиях по линии АСЕАН на Филиппинах.

    Американские власти не ограничиваются военной поддержкой Киева, а непосредственно вовлечены в процесс выбора объектов для ударов, отметил Лавров, передает ТАСС.

    «Но уж кто-кто, а американцы через поставки вооружений за счет Евросоюза и через предоставление разведданных – система Starlink и многое другое – не просто помогают, а напрямую участвуют в наведении украинских вооружений на цели, в том числе гражданские цели, на российской территории», – подчеркнул дипломат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американская разведка помогает Киеву определять маршруты для дальних ударов.

    Глава МИД РФ Сергей Лавров анонсировал ответ Москвы на прямое участие Вашингтона в наведении ракет.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков указал на высокую степень вовлеченности Соединенных Штатов в конфликт.

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    22 июля 2026, 19:02 • Новости дня
    Захарова ответила на слова Каллас об угрозе Европе

    Захарова в ответ на слова Каллас об угрозе Европе напомнила о лечении фобий

    Захарова ответила на слова Каллас об угрозе Европе
    @ Александр Вильф/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ на заявление верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас об угрозе Москвы странам Европы напомнила, что фобии лечатся.

    Мария Захарова отреагировала на высказывания главы европейской дипломатии Каи Каллас, передает РИА «Новости». Ранее верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности назвала Москву экзистенциальной угрозой для европейских государств.

    «Хорошая новость в том, что фобии лечатся», – сказала Захарова. Таким образом российский дипломат оценила недавние антироссийские заявления европейской чиновницы.

    В июне официальный представитель МИД Мария Захарова назвала абсурдными слова Каи Каллас об обучении российских солдат китайскими специалистами.

    Ранее глава европейской дипломатии потребовала ограничить численность Вооруженных сил России для начала мирных переговоров.

    Захарова сочла подобные инициативы выходящими за рамки мандата европейского чиновника.

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    22 июля 2026, 14:17 • Новости дня
    Госдума ввела ограничения для уклоняющихся от наказания релокантов
    Госдума ввела ограничения для уклоняющихся от наказания релокантов
    @ Natalia Shatokhina/NEWS.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Депутаты нижней палаты парламента окончательно утвердили меры против скрывающихся за границей правонарушителей.

    Ограничения коснутся лиц, уклоняющихся от наказания за дискредитацию армии, призывы к санкциям и нарушения в сфере иностранных агентов, передает РИА «Новости».

    Санкции начнут действовать после того, как МВД подтвердит факт нахождения человека за рубежом.

    Новые нормы вводят 14 строгих запретов. Беглецам откажут в регистрации бизнеса, сделках с недвижимостью, получении кредитов и выдаче водительских прав. Также они лишатся доступа к консульским услугам, а их имущество и банковские счета будут заморожены.

    Список таких граждан поручено вести Минюсту на основе данных силовых ведомств. Для легальных выплат фигурантам реестра придется использовать единственный специальный рублевый счет. Из этих же заблокированных средств нуждающиеся родственники смогут получать ежемесячное гуманитарное пособие.

    Председатель Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул важность принятых инициатив. «Принятие изменений позволит создать дополнительные условия для реализации принципа неотвратимости наказания и обеспечения верховенства закона», – отметил спикер.

    В декабре прошлого года депутаты одобрили в первом чтении ограничения для скрывающихся за рубежом преступников.

    В мае нижняя палата парламента приняла поправки об аресте имущества дискредитирующих страну релокантов.

    В июне президент России подписал закон о блокировке банковских счетов уехавших нарушителей.

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    22 июля 2026, 15:29 • Новости дня
    Зеленский уволил начальника Генштаба украинских войск

    Зеленский уволил начальника Генерального штаба украинских войск

    Зеленский уволил начальника Генштаба украинских войск
    @ MARTIAL TREZZINI/EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский произвел перестановки в командовании вооруженных сил.

    Соответствующие указы уже появились на официальном портале политика, передает ТАСС.

    Согласно опубликованным документам, Зеленский отстранил Андрея Гнатова от должности начальника Генштаба украинской армии.

    «Уволить Гнатова Андрея Викторовича с должности начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины, назначить Скибюка Игоря Анатольевича начальником Генерального штаба Вооруженных сил Украины», – говорится в тексте указа.

    В прошлом году Зеленский назначил Игоря Скибюка заместителем начальника Генерального штаба. На фоне массовых протестов Зеленский уволил главнокомандующего армией Александра Сырского.

    Митингующие на улицах украинских городов потребовали отставки военного руководства страны.

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    22 июля 2026, 18:20 • Новости дня
    Иран решил ударить по американским базам в случае атак США на электростанции
    Иран решил ударить по американским базам в случае атак США на электростанции
    @ Msgt. Kulani Lakanaria/U.S. Navy/Planet Pix via ZUMA/TASS

    Tекст: Денис Тельманов

    Вооруженные силы исламской республики пообещали атаковать объекты на Ближнем Востоке в случае нападения Соединенных Штатов на электростанции и мосты.

    Тегеран готов к жесткому ответу на возможные американские атаки, передает ТАСС. Собеседник агентства Tasnim отметил, что целями станут объекты с долей участия США.

    «Если американцы нанесут удар по мосту или электростанции в Иране, Тегеран в ответ нанесет удары по инфраструктуре и мостам в регионе, включая энергетические объекты, в которых есть доля участия США», – сказал источник.

    Он добавил, что за последние дни Вашингтон должен был убедиться в способности республики атаковать любые цели на Ближнем Востоке.

    По его мнению, авантюра Дональда Трампа вновь приведет американского лидера к позору. Ранее президент США пригрозил уничтожать иранские объекты в ответ на каждый удар по судам в Ормузском проливе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные атаковали аэропорт и мост на юге Ирана.

    Президент США Дональд Трамп пообещал вывести из строя все электростанции исламской республики.

    Ранее американский лидер объявил о прекращении действия режима прекращения огня.

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    22 июля 2026, 19:30 • Новости дня
    Российские войска поразили еще два сухогруза с грузами для ВСУ

    Минобороны сообщило об ударе еще по двум сухогрузам в Одессе и Черноморске

    Российские войска поразили еще два сухогруза с грузами для ВСУ
    @ Михаил Воскресенский/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    ВС России поразили еще два сухогруза, осуществлявших доставку грузов в интересах ВСУ в порты Одесса и Черноморск, сообщили в Минобороны России.

    Российская армия нанесла прицельные удары по морским целям, доставлявшим обеспечение противнику. Атака произошла во время движения транспортных кораблей по морю, сообщается в Max Минобороны.

    «Вооруженными силами Российской Федерации продолжено нанесение ударов по портам Украины и морским судам, задействованным в интересах ВСУ. Ударными беспилотными летательными аппаратами на переходе морем поражены еще два сухогруза, осуществлявшие доставку грузов для ВСУ в порты Одесса и Черноморск», – говорится в официальном сообщении.

    Ранее российские военные поразили сухогруз и балкер к юго-востоку от Одессы. Накануне ударные беспилотники атаковали четыре судна с военными грузами для украинской армии.

    Вооруженные Силы России на морском переходе к юго-востоку от Одессы поразили сухогруз и балкер с грузом для ВСУ, нанесли удар по логистическому центру «Новой почты», а также атаковали батарею берегового ракетного комплекса «Нептун-2».

    Российские военные атаковали у берегов Одессы судно под флагом Либерии, которое использовалось для транспортировки грузов в украинский порт Рени.

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    22 июля 2026, 20:30 • Новости дня
    Политологи оценили назначение нового посла Германии в России

    Политолог Соколов: Немецкие послы в России последних лет, как правило, представители аристократии

    Политологи оценили назначение нового посла Германии в России
    @ Bernd von Jutrczenka/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Валерия Крутова

    Новый посол Германии в России Клеменс фон Гетце весьма опытный дипломат, жизнь которого, впрочем, не имела особых связей с Москвой. Соответственно, надеяться на потепление отношений с Берлином не стоит, поскольку это требует переосмысления политики на уровне немецкого правительства, сказали газете ВЗГЛЯД политологи Артем Соколов и Александр Рар. Ранее к деятельности приступил новый посол ФРГ в РФ Клеменс фон Гетце.

    «Клеменс фон Гетце – дипломат с большим опытом. Ему довелось представлять ФРГ в том числе в Китае и Израиле, и, судя по открытым источникам, эта работа была успешной. Поэтому к его назначению следует отнестись серьезно», – сказал старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Артем Соколов.

    «Новый посол не станет сразу активно высказывать свои оценки страны пребывания. Ему предстоит войти в курс дел, изучить ситуацию на месте и выстроить рабочие контакты. Фон Гетце прежде всего профессионал, который будет последовательно проводить ту внешнеполитическую линию, которую определяет руководство ФРГ», – пояснил он.

    «Важно понимать: решения об изменении линии в отношении Москвы принимаются не в посольстве, а в ведомстве федерального канцлера. Динамика российско-германских отношений тоже зависит от более глубоких причин, прежде всего от того, как будет развиваться украинский конфликт. Поэтому надеяться на перемены в диалоге не стоит», – подчеркнул собеседник.

    «При этом у Фон Гетце есть возможность отойти от наиболее резких высказываний и жестов своего предшественника Ламбсдорффа, который оставил после себя противоречивое наследство. Но воспользуется ли новый дипломат такой возможностью, зависит скорее от общего состояния отношений между странами, чем от него лично», – добавил эксперт.

    «Стоит отметить и то, что немецкие послы в России последних лет, как правило, представители аристократических фамилий. Приставка «фон» здесь не случайна: это люди из династий, давших Германии и политиков, и дипломатов. То, что именно такие представители оказываются в Москве, является важным показателем места России в немецкой внешней политике», – пояснил собеседник.

    «Однако скромные результаты деятельности посольства кроются в кризисных явлениях внутри самой немецкой дипломатии и в обрушении российско-германских отношений после 2022 года. Это задает жесткие рамки не только представителям ФРГ, но и российской стороне», – отметил он.

    «Сейчас Германия испытывает море внутренних проблем: усиление идеологизированного «ценностного» вектора, особенно в период, когда МИД ФРГ возглавляла представитель «Зеленых» Анналена Бербок, изменение роли страны внутри западного блока и в мире. На этом фоне ждать от посла в Москве прорывов наивно», – акцентирует Соколов.

    С этим согласен и германский политолог Александр Рар. «Гетце – карьерный дипломат, который не был связан с Россией. Он будет действовать в соответствии с предоставленными указаниями из МИД ФРГ: то есть, как и его предшественник новый посол по большей части будет сидеть в офисе, изредка выезжая на «свидания» с дипведомством РФ. К сожалению, немецкие дипломаты сегодня обучены в соответствии со строгой приверженностью идеологии либеральных ценностей. Старой школы дипломатии разума в Берлине уже нет», – резюмирует собеседник.

    Ранее вступил в должность новый посол ФРГ в России Клеменс фон Гетце. Как сообщает ТАСС, этот человек обладает богатым дипломатическим опытом: в МИД Германии он работает с 1990-х годов. Окончил он исторический и юридический факультеты Университета Эрлангена-Нюрнберга в Баварии, а позже обучался в профильной академии при внешнеполитическом ведомстве.

    В период с 2012 по 2015 года Гетце руководил департаментов, занимающимся развитием отношений со странами Азии, Ближнего и Среднего Востока, Африки и Латинской Америки. Позже стал официальным послом Германии и в этом качестве сменил сразу несколько стран: Израиль, Китай, Япония и Мексика.

    При этом о его возможном переходе в Россию немецкое издание Spiegel писало еще в феврале. Тогда газета, ссылаясь на источники в МИД, сообщила, что экс-посла ФРГ в РФ Александра Ламбсдорффа планируют переназначить на должность представителя страны в Израиле. Про Гетце же издание отзывалось следующим образом: «он имеет большой опыт работы в сфере внешней политики и политики безопасности».

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    22 июля 2026, 17:24 • Новости дня
    Минобороны опровергло успешное наступление ВСУ под руководством Сырского

    Минобороны опровергло фейк об успешном наступлении ВСУ под руководством Сырского

    Tекст: Вера Басилая

    Министерство обороны России опровергло фейк о том, что экс-главком ВСУ Александр Сырский оставил преемнику армию в состоянии наступления.

    Минобороны назвало ложью заявления проукраинских ресурсов об успехах бывшего главкома ВСУ, передает Министерство обороны России.
    Украинские СМИ сообщили, что экс-главком ВСУ Александр Сырский якобы оставил преемнику армию в состоянии наступления: с начала 2026 года под его руководством ВСУ «освободили» 700 кв. км территории.

    Совместно с аналитиками проекта Lostarmour был проведен разбор реальной обстановки на фронте к моменту отставки генерала.

    Российские войска продолжают сохранять устойчивую динамику. Всего за первое полугодие 2026 года армия освободила 2226 квадратных километров. В июне этот показатель составил 260 квадратных километров, включая хорошо укрепленную Константиновку.

    К моменту взятия города под контроль перешли 133 населенных пункта. При этом украинские силы под руководством Александра Сырского утратили около 11,5 тыс. квадратных километров. В прошлом году противник потерял Волчанск, Северск, Мирноград, Покровск и Часов Яр.

    Ранее Владимир Зеленский уволил Александра Сырского с поста главкома ВСУ на фоне массовых протестов. Сам Сырский официально объявил о сложении своих полномочий.

    Только за первые шесть месяцев текущего года российские войска освободили 128 населенных пунктов в зоне спецоперации.

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    22 июля 2026, 12:20 • Новости дня
    Лавров: США не отказались от сделанных в Анкоридже предложений
    Лавров: США не отказались от сделанных в Анкоридже предложений
    @ кадр из видео

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российская сторона исходит из того, что Вашингтон продолжает придерживаться собственных инициатив по украинскому вопросу, обсуждавшихся на встрече в Анкоридже, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    Лавров прокомментировал текущую ситуацию вокруг американских инициатив по Украине. По словам главы внешнеполитического ведомства, Москва считает эти предложения по-прежнему актуальными, передает РИА «Новости».

    «Мы исходим из того, что по крайней мере пока нам американские коллеги не ответили отказом от своих же предложений, которые прозвучали и которые хорошо уже всем известны», – заявил Лавров на пресс-конференции в среду.

    Министр подчеркнул, что речь идет об идеях, обсуждавшихся в ходе саммита на Аляске.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД России Сергей Лавров раскритиковал западную прессу за искажение фактов о переговорах на Аляске.

    Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков подтвердил готовность Москвы обсуждать инициативы Вашингтона.

    Ранее президент Владимир Путин выразил согласие с предложенной США концепцией урегулирования украинского конфликта.

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    22 июля 2026, 18:07 • Новости дня
    ВС России поразили три склада с БПЛА в Одессе и Молодежном

    ВС России поразили военные грузы и три склада БПЛА в Одесской области

    ВС России поразили три склада с БПЛА в Одессе и Молодежном
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    ВС России нанесли удары по логистическим центрам морских гаваней и корабли, доставлявшие вооружение для украинской армии на побережье, а также три склада с БПЛА с Одессе и Молодежном, сообщило Минобороны.

    Массированная атака вывела из строя ключевые военные объекты и логистические узлы противника, передает Минобороны России.

    В гавани Черноморска нанесен удар по сухогрузу во время разгрузки снаряжения, а также резервуары с топливом. В Одессе поражена инфраструктура, задействованная для хранения боеприпасов. На морском переходе поражены два судна, перевозившие технику для украинских войск.

    В Одессе и соседнем поселке Молодежное поражены три склада с ударными дронами, предназначенными для поставки ВСУ.

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение двум пусковым установкам берегового ракетного комплекса «Нептун».

    Вооруженные Силы России на морском переходе к юго-востоку от Одессы поразили сухогруз и балкер с грузом для ВСУ, нанесли удар по логистическому центру «Новой почты», а также атаковали батарею берегового ракетного комплекса «Нептун-2».

    Комментарии (7)
    22 июля 2026, 22:35 • Новости дня
    Российские беспилотники поразили пять судов с грузами для ВСУ в Черном море

    Tекст: Денис Тельманов

    В акватории Черного моря и порту Черноморск Вооруженные силы России нанесли успешные удары по судам, перевозившим военные грузы для украинской армии.

    Российские военные с помощью беспилотных аппаратов «Герань-4 сикер» атаковали пять судов, задействованных в интересах украинских войск, сообщает официальный канал Минобороны России в Max. Под удар попали четыре сухогруза и один балкер.

    В Министерстве обороны России подтвердили успешное выполнение боевой задачи.

    «Кадры объективного контроля нанесения 22 июля ударов с применением БПЛА «Герань-4 сикер» по четырем морским судам типа «сухогруз» и одному судну типа «балкер» в акватории Черного моря и в порту Черноморск, использовавшимся для доставки грузов военного назначения в интересах ВСУ. В результате ударов цели поражены», – говорится в официальном сообщении ведомства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее российские военные поразили два доставлявших военные грузы сухогруза на пути в порты Одессы и Черноморска.

    Накануне армия России атаковала беспилотниками еще два судна у побережья Одессы и один сухогруз в порту Николаева.

    20 июля ударные дроны уничтожили два сухогруза во время выгрузки снаряжения в Одесском морском торговом порту.

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    22 июля 2026, 20:52 • Новости дня
    Песков заявил о стабилизации российского топливного рынка

    Песков заявил об успешных мерах по стабилизации российского топливного рынка

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил эффективность правительственных мер по стабилизации ситуации с топливом.

    Этот вопрос обсуждался на совещании по экономическим вопросам, которое провел в среду президент РФ Владимир Путин, передает РИА «Новости».

    «В целом констатировалось, что во многом меры, принятые правительством по итогам предыдущих совещаний, сработали. Во многих регионах ситуация становится легче», – подчеркнул представитель Кремля.

    Ранее вице-премьер Александр Новак заявил о частичной стабилизации российского топливного рынка.

    Президент РФ Владимир Путин отметил временный характер трудностей в этой сфере.

    Для поддержания баланса правительство создало льготные налоговые условия импортерам горючего.

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