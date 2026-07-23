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Армия США объявила о 12-й серии атак по целям в Иране
Центральное командование ВС США объявило о начале 12-й серии атак по целям в Иране ради ослабления возможностей страны угрожать судам в региональных водах, сказано в сообщении военных.
«Сегодня в 17.30 по восточному времени силы США начали наносить дополнительные удары по иранским военным целям по указанию главнокомандующего. Миссия будет продолжена для дальнейшего ослабления способности Ирана угрожать гражданским морякам и коммерческим судам, проходящим через региональные воды», – сказано в заявлении CENTCOM в соцсети Х.
Напомним, транзит коммерческих судов между Персидским и Оманским заливами практически остановился на фоне массированных ударов вооруженных сил США по иранской территории.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Тегеран отказался открывать Ормузский пролив до полного прекращения американских атак. Иран предупредил, что южный маршрут Ормузского пролива заминирован. На минах у Ормузского пролива 18 июля подорвались и загорелись два танкера. Йеменские хуситы 22 июля заявили о поражении двух саудовских нефтяных танкеров.