NYT: Иран восстанавливает военные объекты спустя часы после ударов США и Израиля

Tекст: Дмитрий Зубарев

Ирану удается восстанавливать военные объекты в кратчайшие сроки после ударов США и Израиля, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию New York Times и американскую разведку. По данным газеты, иранские служащие оперативно раскапывают подземные бункеры и шахты для ракет, которые подверглись бомбардировкам, и приводят их в рабочее состояние в течение нескольких часов после атак.

Издание отмечает, что американская разведка сталкивается с трудностями при подсчете уничтоженных пусковых установок, поскольку армия Ирана активно применяет обманки. Это затрудняет точное определение оставшегося военного потенциала страны.

В то же время американские официальные лица, ознакомленные с докладами, сообщили газете, что Тегеран по-прежнему способен использовать свой ракетный арсенал для нанесения ударов по целям в Израиле и других странах региона.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Корпус стражей исламской революции официально нанес удары по военным объектам США и Израиля в рамках операции возмездия за гибель одного из командиров ополчения «Басидж». США и Израиль атаковали завод по производству концентрата урановой руды в Эрдекане в центральной провинции Йезд. По данным американских СМИ, несмотря на ежедневные удары коалиции, Иран сохраняет значительный запас ракет и установок для нанесения внезапных ударов по важным объектам США.