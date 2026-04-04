Лихачев сообщил о ходе эвакуации 198 россиян с иранской АЭС «Бушер»

Tекст: Вера Басилая

По словам Лихачева, автобусы с сотрудниками выехали примерно через 20 минут после удара по атомной станции в направлении ирано-армянской границы. Он отметил, что в автобусах находятся 198 человек, и планируется, что дорога через Иран займет от двух с половиной до трех суток, передает РИА «Новости».

Лихачев подчеркнул, что об эвакуации были проинформированы службы Израиля и США, за взаимодействие поблагодарил МИД, Министерство обороны и спецслужбы России. «Здесь мы работаем как единый механизм, друг друга поддерживаем. Низкий поклон за заботу нашим товарищам», – заявил Лихачев.

Он также отметил, что иранская сторона предпринимает усилия для обеспечения безопасности маршрута, а взаимодействие с правительством Армении проходит традиционно комфортно. Российские специалисты планируют покинуть регион через аэропорт Еревана.

Эвакуация началась вскоре после того, как по территории АЭС «Бушер» был нанесен удар, в результате которого погиб один из сотрудников станции – гражданин Ирана. В последние дни США и Израиль наносили удары по объектам на территории Ирана, а Тегеран отвечает атаками по военным объектам Израиля и США на Ближнем Востоке.

Лихачевтакже заявил, что вероятность инцидента ядерного характера на станции «Бушер» увеличивается после удара по ее периметру. Ранее Россия запросила режим тишины от Израиля и США при эвакуации сотрудников с «Бушера».