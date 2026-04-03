Иран сбил штурмовик A-10 ВВС США в районе Ормузского пролива
Системами ПВО Ирана в районе Ормузского пролива перехвачен американский штурмовик A-10, заявила армия Ирана.
«Самолет A-10 американо-сионистского агрессора был перехвачен и атакован ПВО страны в районе Ормузского пролива», – приводит РИА «Новости» со ссылкой на IRIB текст заявления армии.
По словам представителя центрального штаба военного командования «Хатам аль-Анбия» Эбрахима Зольфагари, который прокомментировал ситуацию на фоне сообщений о крушении американского штурмовика, был сбит «передовой боевой самолет противника», который «упал между островами Хенгам и Кешм, затонув навечно в водах Персидского залива».
Как писала газета ВЗГЛЯД, американские СМИ сообщили, что штурмовик A-10 ВВС США потерпел крушение в районе Персидского залива.
Корпус стражей исламской революции утром также сообщал о поражении истребителя F-35 в воздушном пространстве Ирана. Кроме того, был атакован вертолет США, который участвовал в поисковой операции для спасения пилота F-35.