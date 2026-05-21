Отношения России, Китая и США представляют собой сейчас баланс сил для поддержания даже хрупкого мира. Авторами этой системы являются Москва и Пекин, а Вашингтон остается необходимым, хотя и неприятным на вкус, ингредиентом.0 комментариев
Депутата из Риги лишили мандата за защиту русского языка
Выступивший против дискриминации русскоязычных депутат из Риги лишился мандата
Депутат Рижской думы Алексей Росликов, ранее выступавший против дискриминации русскоязычных в Латвии, заявил о незаконном лишении его мандата и поста руководителя фракции.
Росликов, ранее выступавший против дискриминации русскоязычных в Латвии, заявил о незаконном лишении его мандата и поста руководителя фракции, передает РИА «Новости».
В июне прошлого года, будучи депутатом сейма, он активно защищал русский язык в ходе обсуждения проекта декларации об устранении последствий советской русификации.
По его словам, официальной причиной такого решения стала его поддержка России и Белоруссии, а также нахождение на их территории, что латвийские власти расценили как угрозу национальной безопасности.
Политик назвал действия властей абсолютно противозаконными и добавил, что часть оппозиции поддержала его право на удаленную работу. Росликов уже подготовил документы для судебного разбирательства, которое состоится в следующем месяце. Он рассчитывает на восстановление в должности, если суд примет объективное решение.
В апреле текущего года Росликов рассказал об инициативах латвийских властей по запрету русских имен.
Осенью прошлого года экс-депутат заявил об угрозе тюремного заключения на срок до 25 лет.
Служба государственной безопасности Латвии возбудила против него уголовное дело за поддержку русскоязычного населения.