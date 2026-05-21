Депутата из Риги лишили мандата за защиту русского языка

Выступивший против дискриминации русскоязычных депутат из Риги лишился мандата

Tекст: Вера Басилая

Росликов, ранее выступавший против дискриминации русскоязычных в Латвии, заявил о незаконном лишении его мандата и поста руководителя фракции, передает РИА «Новости».

В июне прошлого года, будучи депутатом сейма, он активно защищал русский язык в ходе обсуждения проекта декларации об устранении последствий советской русификации.

По его словам, официальной причиной такого решения стала его поддержка России и Белоруссии, а также нахождение на их территории, что латвийские власти расценили как угрозу национальной безопасности.

Политик назвал действия властей абсолютно противозаконными и добавил, что часть оппозиции поддержала его право на удаленную работу. Росликов уже подготовил документы для судебного разбирательства, которое состоится в следующем месяце. Он рассчитывает на восстановление в должности, если суд примет объективное решение.

В апреле текущего года Росликов рассказал об инициативах латвийских властей по запрету русских имен.

Осенью прошлого года экс-депутат заявил об угрозе тюремного заключения на срок до 25 лет.

Служба государственной безопасности Латвии возбудила против него уголовное дело за поддержку русскоязычного населения.