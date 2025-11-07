Латвийский депутат заявил об угрозе 25 лет тюрьмы за поддержку России

Tекст: Дмитрий Зубарев

Экс-депутат латвийского парламента и действующий депутат Рижской думы Алексей Росликов сообщил, что ему грозит до 25 лет лишения свободы за выступления в поддержку русского языка и России, передает РИА «Новости».

«Будут идти на реальный срок посадки... В Европе за убийство дают семь лет, а за то, что защищаешь русских, за то, что защищаешь русский язык, за то, что защищаешь свое право быть собой – 25, и у тебя нет абсолютно никакой альтернативы», – заявил Росликов в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

В качестве основания для уголовного дела латвийские спецслужбы указали его публичные заявления против дискриминации русскоязычных, а также поддержку России. Сообщается, что Росликова обвиняют в содействии России и разжигании национальной розни. Сам политик считает, что этот процесс демонстрирует, «насколько Европа жалкая и насколько она боится правды».

Уголовное дело против Росликова было возбуждено 9 июня, а уже 16 июня его задержали и отпустили под подписку о невыезде. Позже, в сентябре, его автомобиль подвергли обыску на дороге. По данным агентства, поводом для преследования также стало его выступление в Сейме 5 июня, где он публично осудил политику притеснения русскоязычного населения.

После этой речи большинство латвийских депутатов проголосовало за его удаление из зала заседаний. Росликов также поставил под сомнение, не дойдет ли ситуация до запрета называть детей русскими именами, если они принадлежат к русскоязычному меньшинству.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Латвия решила выдворить более 800 россиян, проживающих в стране. Россия подготовила комплекс мер для поддержки и размещения депортированных со стороны Латвии граждан. Москва оказывает помощь пожилым людям, которых власти Латвии лишили права на проживание.