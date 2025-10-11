Россия подготовила комплекс мер для депортированных из Латвии 800 россиян

Власти России разработали меры обустройства 800 граждан, высланных из Латвии

Tекст: Вера Басилая

МВД России совместно с федеральными и региональными органами власти разработало комплекс мер по содействию обустройству россиян. Речь идет о более чем 800 гражданах, депортированных из Латвии за незнание латышского языка и непрохождение проверки безопасности, передает ТАСС.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что меры призваны помочь в обустройстве и адаптации на территории страны. Они касаются граждан, чьи документы для постоянного проживания в странах Прибалтики были аннулированы.

Ранее сообщалось, что Латвия собирается депортировать более 800 россиян из-за нарушения миграционного законодательства.

Власти Латвии отказались продлить вид на жительство 98-летнему ветерану Великой Отечественной войны Василию Москальенову из-за его отказа заполнять «анкету лояльности».

Ло этого из Латвии депортировали российского военного пенсионера Бориса Каткова. В Калининграде выделили две комнаты в служебной квартире, он сейчас работал в Балтийском федеральном университете имени Канта.