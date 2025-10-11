Уедут, все уедут, теперь-то точно. При обстрелах не уехали, но сейчас город гарантировано опустеет, – думала я, когда в пятый по счету «день воды» (в Донбассе появилась специальная лексика и даже есть выражение «отмечать день воды») воды не было ни капли.8 комментариев
Россия подготовила комплекс мер для депортированных из Латвии 800 россиян
Власти России разработали меры обустройства 800 граждан, высланных из Латвии
Российские власти подготовили комплексную программу для поддержки более 800 соотечественников, высланных из Латвии из-за незнания латышского языка.
МВД России совместно с федеральными и региональными органами власти разработало комплекс мер по содействию обустройству россиян. Речь идет о более чем 800 гражданах, депортированных из Латвии за незнание латышского языка и непрохождение проверки безопасности, передает ТАСС.
Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что меры призваны помочь в обустройстве и адаптации на территории страны. Они касаются граждан, чьи документы для постоянного проживания в странах Прибалтики были аннулированы.
Ранее сообщалось, что Латвия собирается депортировать более 800 россиян из-за нарушения миграционного законодательства.
Власти Латвии отказались продлить вид на жительство 98-летнему ветерану Великой Отечественной войны Василию Москальенову из-за его отказа заполнять «анкету лояльности».
Ло этого из Латвии депортировали российского военного пенсионера Бориса Каткова. В Калининграде выделили две комнаты в служебной квартире, он сейчас работал в Балтийском федеральном университете имени Канта.