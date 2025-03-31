ЕК решила оштрафовать Apple и Meta на фоне торговой войны

Politico: Еврокомиссия впервые оштрафует Apple и Meta по правилам Digital Markets Act

Tекст: Мария Иванова

ЕК на этой неделе планирует оштрафовать компании Apple и Meta* за нарушение цифровых норм, сообщает Politico. Ожидается, что результаты трех расследований, два из которых касаются Apple и одно – Meta, будут объявлены к концу недели. Эти меры стали первыми в рамках применения закона о цифровых рынках (DMA), регулирующего деятельность технологических компаний в Европе.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что DMA подвергнется проверке и может привести к ответным тарифам. Источник, близкий к расследованию по Meta, отметил: «Это не только о штрафах – это о стремлении Еврокомиссии ослабить успешные американские компании просто из-за их национальной принадлежности, в то время как китайские и европейские конкуренты остаются вне поля зрения».

Планируется, что 2 апреля США введут следующую волну торговых тарифов, возможно, нацелив их на европейские правила, включая DMA, которые они считают нетарифными барьерами. Комиссар по торговле Марош Шефчович уже посетил Вашингтон для обсуждения этого вопроса, а представители Apple встретились с руководителем его кабинета Берндом Бьервитом для обсуждения своих позиций.

Как отмечает издание, Еврокомиссия планирует оштрафовать Apple за правила, ограничивающие разработчиков в общении с пользователями iPhone, тогда как расследование по настройкам браузера компании может быть приостановлено. Meta же столкнется со штрафом за использование личных данных пользователей в нарушение DMA.

При этом, как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз планирует наложить минимальные штрафы на Apple и Meta*, чтобы избежать трансатлантического конфликта с администрацией Дональда Трампа.

Президент США разрушил «доверительные отношения» между Штатами и Европой, и Брюсселю следует сосредоточиться на обеспечении предсказуемости и стабильности, которых не хватает Вашингтону, заявила ранее глава Евросоюза по вопросам конкуренции Тереза Рибера.