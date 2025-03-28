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    Трамп перекроит мировой авторынок до неузнаваемости
    Путин пообещал «добить» украинскую армию
    Зеленский озвучил условие «доверия» Трампу
    Захарова сравнила захват Ближних пещер Киево-Печерской лавры с возращением Вия
    В Белом доме отреагировали на предложение Путина о внешнем управлении Украиной
    Путин указал на роль Европы в готовности Киева воевать «до последнего украинца»
    Киев: Перемирие в Черном море не касается военных кораблей
    Россия потребовала от ОБСЕ добиться от Молдавии освобождения Гуцул
    Стало известно о планах США контролировать инвестиции на Украине
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов В дружбе с заграницей надо знать меру

    Страх дружбы с Америкой, Китаем и с кем угодно еще – обратная сторона нашего традиционного понимания дружбы. Это страх того, что на очередном празднике дружбы мы опять потеряем меру. Впрочем, есть у русских и поговорка: «Дружба дружбой, а табачок врозь». Надо вспоминать ее почаще.

    3 комментария
    Владимир Добрынин Владимир Добрынин Кому нужна милитаризация Европы

    Европейские политики-прилипалы рассчитывают, что у них «все будет». А им за это как раз не будет ничего, даже если что-то (или все) пойдет не так. Даже если война, под которую они берут взаймы деньги, не случится, евроэлита хапнет свое.

    0 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Как защитить Россию от наплыва исламистов из Сирии

    Ни для кого не секрет, что значительную роль в массовых убийствах алавитов и христиан играли террористы не сирийского происхождения – в том числе «стажеры» из Узбекистана и Таджикистана. Их судьба очевидна: из Сирии их выживут, а на родину не пустят. Остается один путь – в Россию.

    12 комментариев
    28 марта 2025, 11:25 • Новости дня

    FT: ЕС оштрафует Apple и Meta минимально для избежания конфликта с Трампом

    Financial Times: ЕС решил минимально оштрафовать Apple и Meta, чтобы не злить Трампа

    Tекст: Александра Юдина

    Евросоюз планирует наложить минимальные штрафы на Apple и Meta* (признана в России экстремистской и запрещена), чтобы избежать трансатлантического конфликта с администрацией Дональда Трампа, пишет Financial Times.

    По данным издания, Евросоюз намерен наложить минимальные штрафы на американские компании Apple и Meta* на следующей неделе, чтобы избежать обострения отношений с США, передает ТАСС.

    Газета указывает, что такие действия должны помочь избежать усиления трансатлантической напряженности, что может привести к ответным мерам со стороны США.

    Согласно информации, Apple будет предписано изменить некоторые правила работы своего цифрового магазина AppStore, которые, как утверждается, запрещают разработчикам сотрудничество с другими платформами.

    Также ожидается, что расследование по поводу навязывания пользователям браузера Safari будет прекращено.

    Meta подвергнется штрафу из-за политики, вынуждающей пользователей соглашаться на отслеживание персональных данных, если они не хотят платить за отключение рекламы.

    Окончательные решения по этим вопросам пока не приняты и могут измениться в ближайшее время.

    Ранее США ввели в отношении всех поставок стали и алюминия в страну пошлины в размере 25%, что может привести к неприятным последствиям для самих Штатов.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что тарифная война США вышла боком самим Штатам.

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ

    26 марта 2025, 08:52 • Новости дня
    Зеленский потребовал от Европы финансировать ВСУ
    Зеленский потребовал от Европы финансировать ВСУ
    @ STRINGER/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Украины Владимир Зеленский признал нехватку средств на финансирование украинских вооруженных сил и предложил Европе и США взять на себя эти расходы, сообщает журнал Time.

    Владимир Зеленский в интервью журналу Time признал, что украинский бюджет не способен в полном объеме финансировать вооруженные силы страны.

    Он подчеркнул, что армия Украины значительно увеличилась в размерах, стала «в три раза больше, чем была», и ее содержание требует дополнительных ресурсов. Зеленский заявил, что ВСУ нужны отдых, ротация, резервы, зарплаты.

    «Нужны отдельные программы. Европа должна это финансировать. В идеале – Европа и Америка», – считает глава киевского режима.

    Он также отметил, что в текущих условиях он больше рассчитывает на помощь со стороны Европы.

    Владимир Зеленский потребовал предоставить Киеву ядерное оружие в случае отказа от приема Украины в НАТО, чтобы иметь возможность остановить Россию.

    Спецпосланник США Ричард Гренелл заявил, что ядерное оружие, от которого Украина отказалась в рамках Будапештского меморандума, принадлежало России.

    Ранее планы главы европейской дипломатии Каи Каллас по мобилизации 40 млрд евро на военную помощь Украине провалились из-за разногласий среди стран ЕС.

    Москва выразила надежду, что США услышали слова президента России Владимира Путина о прекращении военной помощи Киеву как ключевом условии для мирного урегулирования конфликта.

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    26 марта 2025, 10:29 • Новости дня
    Трамп: Так называемые друзья в ЕС были для США хуже врагов

    Трамп раскритиковал ЕС и пообещал минимум исключений для тарифов со 2 апреля

    Трамп: Так называемые друзья в ЕС были для США хуже врагов
    @ Mark Schiefelbein/AP/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Президент США Дональд Трамп заявил, что так называемые друзья из Европейского союза оказались для США хуже врагов, пишет Newsmax.

    Президент США отметил, что считает, будто страна была «мягкой и слабой» в экономических вопросах, что привело к накоплению государственного долга в размере 36 трлн долларов, передает Newsmax.

    По его мнению, пришло время вернуть часть этих денег. Особенно он выделил страны Европейского союза, заявив, что они нанесли США больше вреда, чем враги.

    Трамп заявил о введении жестких тарифных мер, которые начнут действовать 2 апреля. Он подчеркнул, что не планирует делать много исключений.

    «Посмотрите, нас грабили на протяжении 45 лет другие страны», – сказал он.

    Трамп также напомнил о временном приостановлении тарифов для Канады и Мексики, подчеркнув, что это исключение временно и не будет распространяться на другие страны.

    Он добавил, что действия ЕС и Китая в экономической сфере были особенно разрушительными для американской экономики.

    Ранее глава МИД России Лавров раскритиковал «всяких макронов, стармеров и фондерляйенов».

    Напомним, планы главы европейской дипломатии Каи Каллас по мобилизации 40 млрд евро на военную помощь Украине провалились из-за разногласий среди стран ЕС.

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    27 марта 2025, 20:22 • Видео
    Почему Зеленский повеселел и расхамился

    Саммиту группы поддержки Владимира Зеленского в Париже предшествовали несколько событий и заявлений, которые обнажили стратегию руководства Украины, Британии и Франции. Зеленский в эту стратегию настолько верит, что как будто повеселел.

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    27 марта 2025, 10:27 • Новости дня
    Франция предложила разместить европейские войска вдоль реки Днепр на Украине
    Франция предложила разместить европейские войска вдоль реки Днепр на Украине
    @ SEBASTIEN NOGIER/EPA/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Европейские страны рассматривают возможность развертывания военных для содействия урегулированию конфликта на Украине, в том числе вдоль реки Днепр или на западе страны, передает агентство «Ассошиэйтед Пресс» со ссылкой на французского чиновника.

    Европейские военные командиры обсуждают различные варианты развертывания своих сил на Украине, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на агентство «Ассошиэйтед Пресс». Франция предлагает разместить значительные силы в центре Украины вдоль реки Днепр, чтобы они находились подальше от линий фронта.

    Целью этого развертывания является содействие урегулированию конфликта на Украине. Варианты размещения войск обсуждаются военными стратегами и включают также запад Украины и соседние страны.

    В четверг в Париже пройдет саммит «коалиции желающих», на котором будут обсуждаться гарантии безопасности для Украины, включая возможность размещения «миротворцев». Европейские страны стремятся найти консенсус по этому вопросу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Франции Эммануэль Макрон планировал требовать от России обязательств по Украине через посредничество США. Британия оценила планы лидера Лейбористской партии Кира Стармера по вопросу Украины как политический театр. Запад предлагал отправить на Украину миротворцев из стран Азии и Южной Америки.

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    26 марта 2025, 10:58 • Новости дня
    Южная Европа отвергла план фон дер Ляйен по оборонному кредитованию

    Южные страны ЕС отказались от плана кредитования обороны из-за долговых рисков

    Южная Европа отвергла план фон дер Ляйен по оборонному кредитованию
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Южные страны Европы отвергли план председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен по увеличению оборонных расходов через дешевые кредиты из-за опасений по поводу роста долговых обязательств.

    Южные европейские государства, такие как Франция, Италия и Испания, отвергли предложение фон дер Ляйен о предоставлении кредитов на сумму 150 млрд евро для увеличения оборонных расходов, передает Politico.

    Издание подчеркивает, что это предложение включало в себя также экстренное ослабление фискальных правил ЕС, что должно было стимулировать инвестиции в оборону и сократить зависимость Европы от США.

    Как сообщил старший дипломат Евросоюза, страны опасаются, что такие кредиты увеличат их долговую нагрузку до неприемлемого уровня.

    Вместо этого представители южных стран настаивают на выпуске так называемых оборонных облигаций, финансируемых за счет общего заемного капитала ЕС, что требует единогласного одобрения всех 27 стран блока.

    В то время как южные страны выступают против кредитов, северные члены ЕС, такие как Германия и Нидерланды, опасаются, что выпуск общих облигаций может создать прецедент для взаимного погашения долгов.

    Премьер-министр Нидерландов Дик Схооф подчеркнул: «Никаких евробондов», что отражает общее настроение североевропейских стран.

    Южные страны, такие как Италия и Испания, стремятся расширить определение оборонных расходов, которые могут быть освобождены от фискальных правил ЕС, включая пограничный контроль и кибербезопасность.

    Однако эти страны еще не подтвердили, будут ли они применять экстренную оговорку, надеясь на смягчение позиции фон дер Ляйен по облигациям к следующему саммиту лидеров в июне.

    Газета ВЗГЛЯД ранее писала, что наглость еврокомиссара по внешней политике Каи Каллас спровоцировала страны ЕС на демонстративную акцию.

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    25 марта 2025, 14:46 • Новости дня
    Лавров заявил о разногласиях Европы и США по Украине
    Лавров заявил о разногласиях Европы и США по Украине
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что европейские лидеры выступают за вступление Украины в НАТО и ЕС, тогда как администрация президента США Дональда Трампа считает, что о членстве в НАТО следует забыть.

    Лавров в интервью Первому каналу подчеркнул противоречия между подходами европейских лидеров и администрации США в вопросе вступления Украины в НАТО и Европейский союз, передает ТАСС. Он отметил, что европейцы настаивают на поддержке Украины и ее интеграции в НАТО и ЕС, несмотря на значительные внутренние проблемы.

    Лавров сообщил, что администрация США, включая президента Дональда Трампа и госсекретаря Марко Рубио, четко выразила мнение, что сейчас ведутся предварительные переговоры по окончательному урегулированию и что вопрос о вступлении Украины в НАТО не должен обсуждаться.

    По мнению Лаврова, европейцы с жаром требуют поддерживать Украину и не давать ей отступать от европейского и натовского пути, что противоречит позиции США. Глава внешнеполитического ведомства пояснил, что причина такого рвения кроется в ряде европейских внутренних проблем.

    Ранее Лавров заявил, что европейские страны, планирующие отправку миротворческих миссий на украинскую территорию, – это «мечтатели». Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отметил, что на саммите ЕС заметил в глазах европейских лидеров признание поражения Украины в конфликте.

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    26 марта 2025, 17:20 • Новости дня
    Новак рассказал об оценке ущерба на ГИС «Суджа»

    Новак: Судьба ГИС «Суджа» зависит от отношений с Европой

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Ведется оценка ущерба газоизмерительной станции (ГИС) «Суджа» после нападения на нее киевского режима, сообщил вице-премьер Александр Новак.

    «По ГИС "Суджа" пока идет оценка ущерба. Но в целом, как вы знаете, этот маршрут – по нему нет контракта и не продлены договоренности с 1 января 2025 года», – сказал Новак, передает ТАСС.

    Он добавил, что судьба объекта зависит от будущих отношений в энергетической сфере со странами Европы.

    Минобороны называло подрыв ГИС «Суджа» провокацией украинской стороны против мирных инициатив Соединенных Штатов.

    Полковник ДНР Эдуард Басурин в беседе с газетой ВЗГЛЯД предполагал, что подрыв ГИС «Суджа» могли устроить неонацистские формирования, неподконтрольные Владимиру Зеленскому.

    Сам же официальный Киев обвинял в подрыве станции Россию.

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    25 марта 2025, 13:06 • Новости дня
    Дробницкий: Скандал с «секретным чатом» команды Трампа стал подарком демократам

    Политолог Дробницкий: Враги Трампа в США воспользуются скандалом с «секретным чатом»

    Дробницкий: Скандал с «секретным чатом» команды Трампа стал подарком демократам
    @ REUTERS

    Tекст: Анастасия Куликова

    Скандал с обсуждением военных планов США в мессенджере воспринимается демократами как повод «попинать» администрацию Дональда Трампа. Они попытаются монетизировать эту историю, сказал газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий. Ранее главреда журнала The Atlantic случайно добавили в чат, где власти США обсуждали удары по хуситам. В Демпартии призывают начать расследование.

    «Включение Джеффри Голдберга в чат властей США, где обсуждались удары по хуситам, стало следствием политики администрации Дональда Трампа. Команда республиканца не доверяет государственному аппарату, который в течение 80 лет выстраивался Демпартией. Поэтому новый глава Белого дома пытается улучшить эффективность госуправления», – напомнил американист Дмитрий Дробницкий. По его мнению, в таких условиях неизбежны ошибки.

    «Кадровая революция приводит к последствиям. Представьте, небольшая группа пытается действовать без госаппарата, но при этом занимается серьезными делами. Они пользуются каналами коммуникации, которые кажутся им наиболее быстрыми и независимыми. В этот раз Майк Уолтц явно ошибся кнопкой и случайно добавил главреда журнала The Atlantic в беседу. Другой вопрос – насколько в целом чат-мессенджеры безопасны», – рассуждает собеседник.

    Эксперт сомневается, что скандал заставит Белый дом пересмотреть планы по демонтажу госаппарата. А следовательно, сбои продолжатся, прогнозирует спикер. Между тем, нынешней ситуацией воспользуются враги Трампа. В Демпартии уже призывают к расследованию и наказанию виновных. «И надо признать, что они правы: действия команды республиканца могут представлять угрозу для нацбезопасности», – заметил Дробницкий.

    «Однако история с чатом – это в первую очередь повод "попинать" администрацию Трампа. Такой "подарок" демократы попытаются раскрутить в свою пользу и монетизировать по полной. Как говорится, ни один кризис не должен пропасть даром», – подчеркнул аналитик.

    По его оценкам, парламентское расследование, если оно и будет инициировано, вряд ли к чему-то приведет. «Тем не менее для Трампа и его подчиненных наступает очень горячий и тяжелый период. В моменте сошлось несколько факторов: кадровая чистка, война с судебной системой, попытка переформатировать международные отношения и скандал с чатом. В предстоящие полгода решится вопрос, приведет ли все это к настоящей гражданской войне», – заключил Дробницкий.

    Напомним, главный редактор журнала The Atlantic Джеффри Голдберг утверждает, что высокопоставленные представители администрации США случайно включили его в групповой чат, где обсуждались удары по хуситам.

    Он рассказал, что 11 марта пользователь мессенджера Signal по имени Майкл Уолтц добавил его в чат под названием Houthi PC small group («Хуситы ПК малая группа»). В этом чате пользователь по имени Пит Хегсет опубликовал данные «о предстоящих ударах по Йемену, включая информацию о целях, оружии, которое США будут развертывать, и последовательности атак», пишет Голдберг.

    Кроме того, Джей Ди Вэнс заявлял, что «ненавидит снова спасать Европу», а Уолтц предлагал «возложить на европейцев» расходы США, связанные с ударами по хуситам. Таким образом, частные сообщения высокопоставленных американских чиновников продемонстрировали критическое отношение администрации Трампа к европейским союзникам, пишет Bloomberg.

    Как заявил Голдберг, пресс-секретарь Совета национальной безопасности Белого дома Брайан Хьюз подтвердил ему подлинность группового чата в Signal. «Судя по всему, это подлинная цепочка сообщений, и мы изучаем вопрос о том, как случайный номер был добавлен в нее», – заявил Хьюз в ответ на запрос Голдберга, его слова приводятся в статье.

    Однако Хегсет заверил, что никто в администрации президента США «не отправлял текстовые сообщения с планами войны» в Signal. Глава Пентагона назвал главреда The Atlantic «лживым и крайне дискредитированным так называемым журналистом», передает CNN.

    Илон Маск, в свою очередь, посмеялся над изданием. «Лучшее место, чтобы спрятать труп, – вторая страница журнала The Atlantic, потому что до нее никто и никогда не доходит», – написал бизнесмен.

    Между тем, пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт назвала инцидент внутренним вопросом, который должен быть изучен с соблюдением всех процедур. «Президент Трамп по-прежнему полностью доверяет своей команде по национальной безопасности, включая советника Майка Уолтца», – заявила она.

    Лидер демократов в Сенате Чак Шумер потребовал начала парламентского расследования. По его мнению, произошедшее – «одно из самых ошеломляющих нарушений военной разведки за долгое время». Сенатор-демократ Крис Кунс вторит ему: «Каждый из этих чиновников, возможно, совершил преступление, пусть даже по неосторожности, за которое в обычной ситуации предусмотрено тюремное заключение».

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    26 марта 2025, 10:02 • Новости дня
    Лавров раскритиковал «всяких макронов, стармеров и фондерляйенов»

    Лавров высмеял лидеров стран ЕС за смену позиции по перемирию

    Лавров раскритиковал «всяких макронов, стармеров и фондерляйенов»
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Глава МИД России Сергей Лавров с иронией отметил быструю смену мнения «всяких макронов, стармеров и фондерляйенов» о перемирии на Украине.

    Лавров в интервью Первому каналу раскритиковал европейских лидеров за резкую смену позиции по вопросу перемирия на Украине, передает РИА «Новости».

    Лавров отметил, что в начале марта киевские власти впервые заявили о готовности к 30-дневному прекращению огня, требуя немедленного согласия от Москвы, хотя за три дня до этого говорили о том, что Украину следует накачать оружием, чтобы она на переговорах выступала с позиции силы.

    «Всякие макроны, стармеры, фондерляйены сразу стали кричать, что теперь мяч на стороне президента России Владимира Путина», – отметил Лавров.

    Он также подчеркнул, что в тот же день, когда Киев выразил готовность к перемирию, Украина запустила рекордное количество дронов по центральным районам России, что Запад оставил без осуждения.

    Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что европейские лидеры выступают за вступление Украины в НАТО и ЕС, в то время как администрация президента США Дональда Трампа считает, что о членстве в НАТО следует забыть.

    Также Лавров заявил, что европейские страны, планирующие отправку миротворческих миссий на украинскую территорию, – это «мечтатели».

    Лавров сравнил нынешние усилия Запада с действиями Наполеона и Гитлера, пытавшихся сдержать Россию и нанести ей поражение.

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    27 марта 2025, 18:36 • Новости дня
    Интерпол объявил в розыск президента Республики Сербской Додика
    Интерпол объявил в розыск президента Республики Сербской Додика
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Интерпол в Сараево инициировал международный розыск президента Республики Сербской Милорада Додика и председателя Народной скупщины Ненада Стевандича.

    Додика и Стевандича обвиняют в предполагаемом совершении преступления «Нападение на конституционный строй» по статье 156 Уголовного кодекса Боснии и Герцеговины, передает ТАСС со ссылкой на издание «Вечерне новости».

    Все государства – члены Интерпола получили уведомление о розыске, однако данные разыскные запросы пока не имеют юридической силы, поскольку их должен одобрить генеральный секретариат Интерпола. В международных разыскных запросах указано, что Додик и Стевандич являются гражданами Боснии и Герцеговины, а также Республики Сербия.

    Напомним, суд Боснии и Герцеговины признал президента Республики Сербской Милорада Додика виновным в несоблюдении решений Кристиана Шмидта и приговорил его к году тюрьмы заочно.

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    28 марта 2025, 02:55 • Новости дня
    Зеленский озвучил условие «доверия» Трампу

    Зеленский заявил о готовности доверять Трампу только в случае «ответа» США на «нарушения» Россией договоренностей

    Зеленский озвучил условие «доверия» Трампу
    @ Jim LoScalzo/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что не сможет доверять главе американского государства Дональду Трампу, если США не будут реагировать на «нарушения» договоренностей со стороны России.

    Зеленский подчеркнул, что если Америка «действенно отвечает» на якобы допущенные «нарушения» со стороны России, то это вызывает доверие к США и американскому президенту, передает РИА «Новости».

    «А если они нарушают и им за это ничего не делают и нет санкций, а наоборот, обсуждают ослабление санкций, то здесь вопрос не о доверии, а что с этим всем делать дальше», – сказал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кремль настаивает на отмене санкций в отношении Россельхозбанка и других финансовых структур в рамках сделки по безопасности в Черном море.

    Министр финансов США Скотт Бессент заявлял, что санкции против России могут быть смягчены. Госсекретарь США Марко Рубио заявил о необходимости переоценить режим антироссийских санкций для достижения урегулирования конфликта на Украине.

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    25 марта 2025, 22:41 • Новости дня
    Трамп заявил о готовности рассмотреть условия России по Черному морю

    США обдумывают пять-шесть условий России по прекращению огня в Черном море

    Tекст: Денис Тельманов

    Американский президент Дональд Трамп сообщил, что США внимательно изучают предложения России о прекращении огня в Черном море, подчеркнув, что рассматриваются пять-шесть условий.

    Американский президент Дональд Трамп заявил, что правительство США обдумывает условия, предложенные Россией для прекращения огня в Черном море, передает ТАСС. В ходе общения с журналистами в Белом доме Трамп отметил, что эти условия включают в себя около пяти или шести пунктов, каждый из которых анализируется американской стороной.

    «Мы сейчас обдумываем все из них. Это примерно пять или шесть условий. Мы рассматриваем все из них», – сказал он. По его словам, обсуждение данных условий ведется в контексте стремления к стабилизации ситуации в Черном море и обеспечения безопасности в регионе.

    Трамп также добавил, что данная тема является важной частью международной повестки и требует внимательного подхода со стороны Вашингтона. Американский лидер рассчитывает на достижение взаимопонимания и конструктивный диалог с Москвой для разрешения текущих противоречий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, безопасность судоходства в Черном море была одной из ключевых тем на консульатциях в Эр-Рияде с участием России, США и Украины. После переговоров в Кремле сообщили, что Россия и США договорились о реализации «Черноморской инициативы», включающей меры по безопасности судоходства в регионе и запрет ударов по энергетическим объектам на 30 дней. Однако меры по безопасности на море вступят в силу после снятия ряда санкционных ограничений с России.

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    27 марта 2025, 01:43 • Новости дня
    Трамп объявил о введении США пошлин на импортные автомобили

    Трамп объявил о введении США пошлин в 25% на импортные автомобили с апреля

    Трамп объявил о введении США пошлин на импортные автомобили
    @ Oliver Contreras/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    С апреля вступают в силу пошлины в 25% на импортные автомобили, заявил президент США Дональд Трамп. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обещала защитить европейские экономические интересы.

    «Мы подписываем указ сегодня. Он вступает в силу 2 апреля. Начнем взимание 3 апреля», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    В своем выступлении в Овальном кабинете он подчеркнул, что эта мера будет постоянной и направлена на стимулирование роста автомобильной отрасли внутри США.

    В ответ на решение США глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выразила сожаление. Она подчеркнула, что Евросоюз оценит решение США ввести пошлины на европейские автомобили. Фон дер Ляйен также добавила, что ЕС будет продолжать искать решения через переговоры, при этом защищая свои экономические интересы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале США сообщали, что планируют ввести пошлины в размере около 25% в отношении зарубежных автомобилей и фармацевтики. США уже ввели в отношении всех поставок стали и алюминия в страну пошлины в размере 25% .

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    26 марта 2025, 23:04 • Новости дня
    Макрон допустил «военный ответ» возможных «миротворцев» на Украине в случае атаки

    Макрон заявил, что миротворцы на Украине смогут дать военный ответ в случае атаки

    Макрон допустил «военный ответ» возможных «миротворцев» на Украине в случае атаки
    @ IMAGO/Bonnie Cash/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Западные миротворческие силы, которые планируется направить на Украину, смогут дать военный ответ в случае нападения, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что миротворческие силы, которые Запад планирует направить на Украину, смогут дать «военный ответ» в случае нападения на них, передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что западные военные не будут размещены на линии фронта и их целью не является конфликт с вооруженными силами России. Однако, если произойдет атака, они ответят, согласно решению главнокомандующего.

    На совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Париже Макрон отметил, что западные силы будут находиться на Украине для обеспечения долгосрочного мира, а не для участия в боевых действиях на линии фронта. Он выразил недоумение, зачем в отношении Украины задается вопрос о местоположении миротворцев, когда в других местах их миссия всегда была ясна.

    Ранее президент Франции Макрон предложил начать миссию ООН с участием европейских войск на Украине для защиты будущего мирного соглашения.

    Глава МИД России Сергей Лавров назвал мечтателями европейские страны, планирующие отправку миротворческих миссий на украинскую территорию.

    Эксперты объяснили неприемлемость размещения контингента ЕС на Украине для России.

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    25 марта 2025, 17:25 • Новости дня
    Трамп поддержал Уолтца после инцидента с секретным чатом

    NBC: Трамп поддержал Уолтца после попадания редактора The Atlantic в закрытый чат

    Трамп поддержал Уолтца после инцидента с секретным чатом
    @ REUTERS/Leah Millis

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп заявил о поддержке своего советника Майка Уолтца после инцидента с утечкой военных планов в закрытом чате, сообщила телекомпания NBC.

    Трамп поддержал своего советника по национальной безопасности Майка Уолтца после инцидента с утечкой военных планов, сообщает NBC News. Инцидент произошел, когда редактор The Atlantic Джеффри Голдберг был случайно добавлен в закрытый чат в мессенджере Signal, где обсуждались планы военных ударов по Йемену.

    Президент США отметил, что присутствие Голдберга в чате никак не повлияло на военную операцию, и выразил уверенность в своем советнике. «Майкл Уолтц извлек урок, и он хороший человек», – сказал он.

    Говоря об обстоятельствах, приведших к добавлению Голдберга в чат, американский лидер пояснил, что это произошло по вине одного из сотрудников Уолтца, который случайно добавил его номер. Президент также подчеркнул, что не испытывает разочарования по поводу инцидента и считает его незначительным.

    Напомним, члены администрации президента США Дональда Трампа случайно добавили журналиста в незащищенный чат, где обсуждали военные планы по операции против хуситов в Йемене. Издание The Guardian сообщало, что утечка из этого чата показала неприязнь Трампа к Европе.

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    27 марта 2025, 21:46 • Новости дня
    США перестали платить взносы в ВТО

    Reuters: США приостановили взносы в ВТО

    США перестали платить взносы в ВТО
    @ Xu Jinquan/Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    США временно приостановили свои взносы во Всемирную торговую организацию (ВТО) в рамках усилий по сокращению федеральных расходов, пишет Reuters.

    Три источника в торговой сфере сообщили агентству Reuters, что администрация США под руководством президента Дональда Трампа приняла решение приостановить взносы во Всемирную торговую организацию. Эта мера является частью более широкой программы администрации по сокращению государственных расходов и переоценке международных обязательств.

    Администрация Трампа видит в международных организациях, таких как ВТО, угрозу своей экономической политике под лозунгом «Америка прежде всего». В рамках этой стратегии США планируют выйти из некоторых организаций, таких как Всемирная организация здравоохранения, и снизить финансирование других.

    Ранее Дональд Трамп заявил, что США могут пересмотреть решение о выходе из ВОЗ, если организация изменит свои подходы.

    Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что решение США выйти из Всемирной организации здравоохранения продиктовано корыстными интересами, а не заботой о здоровье граждан.

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