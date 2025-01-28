Тарифная война Трампа вышла боком самим Штатам

Тарифная война Трампа провалилась

Tекст: Ольга Самофалова

Новая тарифная война США может привести к неприятным последствиям для самих Штатов. Трамп начал вводить тарифы с 2017 года, но тогда многие страны отреагировали не ответными мерами, а просто продолжили торговлю, но уже с другими торговыми партнерами, создавая альянсы и более мелкие торговые союзы.

США с 2017 года отказались от переговоров о партнерстве с ЕС и Азией и не заключили ни одной новой торговой сделки. В то же время ЕС заключил восемь соглашений, а Китай – девять, включая знаковое партнерство 15 стран в Азии, пишет FT.

За последние восемь лет доля торговли в ВВП США упала примерно на 25%, тогда как в других странах наблюдался рост торговли за последние восемь лет. Да, США росли быстрее, чем большинство их партнеров, но без поддержки со стороны торговли.

Америка по-прежнему доминирует как финансовая и экономическая сверхдержава, но не как торговая. Так, ее доля в мировых фондовых индексах выросла почти до 70%, а доля в мировом ВВП увеличилась до более чем 25%. Но вот доля США в мировой торговле составляет уже менее 15%, передает FT.

В итоге: пока США не столько навредили Китаю, сколько заставили союзников США искать другие рынки для торговли. Поэтому новые тарифы могут еще больше подорвать значимость США как торговой державы и ее экономическую мощь.

Трамп сделал много грозных заявлений по новым тарифам еще до того, как вступил в должность президента. В частности, он пообещал повысить тарифы для всего мира до 10–20%, для Мексики и Канады до 25%, для Китая до 60%, а для развивающихся экономик, стремящихся к дедолларизации своей торговли, до 100%.

На рынке уверены с высокой вероятностью, что Трамп реализует свои угрозы. После вступления в должность он подтвердил, что может с 1 февраля повысить импортные тарифы для Канады и Мексики до 25% за поставку нелегальных иммигрантов в США, а также тарифы до 10% для Китая за поставки фентанила через Мексику и Канаду. Однако для всех стран вводить тариф до 20% пока не будет.

Эксперты FT уверены, что это приведет к тому же – торговле без участия США.

«Тарифная война США лишь на первых порах привела к снижению экспорта из Китая и ряда стран в США. Однако в долгосрочной перспективе многие из этих стран успешно адаптировались, нашли новые рынки сбыта или углубили торговлю с существующими партнерами», – отмечает Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global.

Китай снизил зависимость от рынка США, подписав соглашения о Региональном всеобъемлющем экономическом партнерстве (RCEP) с 15 странами АТР, плюс существенно нарастил товарооборот с Россией. Китай также стал крупнейшим торговым партнером ЕС, обогнав США.

ЕС, хотя и был затронут тарифами на такие товары, как сталь и алюминий, укрепил торговлю с Китаем, Латинской Америкой (через соглашение с МЕРКОСУР) и Африкой. До этого ЕС работал целых 25 лет над соглашением МЕРКОСУР и наконец поспешил его подписать на страхе перед новыми тарифными ограничениями со стороны США.

«Страны АСЕАН, особенно Вьетнам, Тайвань и Малайзия, стали крупными бенефициарами перераспределения мировых цепочек поставок. Китай, попавший под тарифное давление, перенес часть производства в эти страны, что привело к росту их экспорта.

Таким образом, Китай частично компенсировал потери за счет Азии, Европы и внутреннего спроса, а другие страны также постепенно адаптируются, переориентировавшись на новых партнеров», – отмечает Чернов.

Зачем Трамп все это делает? Он пытается таким образом защитить внутреннее производство и рабочие места, которые не выдерживают конкуренцию с Китаем. Еще одна проблема – это огромный внешнеторговый дефицит США, который тоже невозможно решить без переманивания заводов на американскую территорию. В этом и состоит цель повышения тарифов на импорт: если ввозить в страну товар дорого из-за пошлин, то надо строить производство и бизнес внутри этой страны.

«Проблема США в растущем госдолге. После глобального финансового кризиса 2009 года стало понятно, что его рост невозможно даже приостановить. Одновременно с этим США переносили свои производства в другие страны, где была более дешевая рабочая сила, более дешевые арендные платежи, чтобы снизить стоимость производства своих товаров и завоевать новые рынки. Итогом этого стало появление нового мощного глобального игрока – Китая, который стал реальным противовесом США во многих аспектах мировой экономики. Следствием этого и стали ответные меры США в виде защиты своих рынков, попытки затормозить развитие китайской экономики, введения санкций не только против Китая, но и России, Ирана, Турции и других экономик, заявивших о своих правах в рамках всей мировой торговой системы», – говорит Екатерина Новикова, к.э.н., доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Плеханова.

То, что эти защитные меры США не сработали, неприятная пощечина Трампу.

«Обратная сторона протекционистских мер Трампа – ответные действия контрагентов, которые могут привести к сокращению американского экспорта и критически важного импорта. Например, Китай в ответ запретит продавать в США гелий, германий, сурьму и ряд других материалов для производства полупроводников. Кроме того,

первая торговая война в 2018-2019 годах, по данным различных исследований, привела к росту цен для американских потребителей, сокращению рабочих мест в США и переносу производств из Китая в страны ЮВА – желаемого сокращения общего торгового дефицита США достичь не удалось, хотя с Китаем он сокращался»,

– говорит Ольга Беленькая, руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам».

Рост цен на импортные товары ускорит темпы инфляции, окажет давление на темпы экономического роста в США, а ухудшение торгового баланса и снижение роли США в мировой торговле может ослабить доверие к доллару как к главной резервной валюте, говорит Чернов. Не говоря уже о том, что ответные меры со стороны оппонентов могут привести к перенаправлению экспорта и углублению торговых связей с альтернативными экономическими союзами или альянсами, что будет оказывать давление уже на американские компании-экспортеры, добавляет эксперт.

Если первая тарифная война не привела к желаемым результатам, зачем же Трамп продолжает свою стратегию?

По мнению Беленькой,

Трамп, скорее всего, собирается использовать повышение тарифов как рычаг в переговорах, добиваясь, чтобы другие страны покупали больше американских товаров и/или были более сговорчивы в политических требованиях США.

Последний показательный пример: когда президент США объявил о введении 25% импортных пошлин для Колумбии из-за отказа правительства страны принять американские самолеты с депортированными мигрантами, а затем, добившись согласия колумбийских властей, принять мигрантов, отменил введение пошлин.

При этом в отношении ЕС Вашингтон действует более тонко. С одной стороны, выдавливает российские энергоресурсы с европейского рынка, создает там энергетический кризис, повышает цены. С другой, не только обеспечивает продажу собственных ресурсов по более высоким ценам, но и заставляет местные производства, в частности немецкие, банкротиться из-за дорогих энергоресурсов и переезжать в другие страны, в том числе в США.

«Идут разговоры о попытках получения контроля над Гренландией со стороны США просто потому, что для последних это дает возможность дополнительного влияния в Арктике на Северном морском пути, выстраиваемом Россией», – говорит Новикова.