  • Новость часаВ Одессе нанесен удар по аэродрому с беспилотниками
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Президент Польши призвал демонтировать «Северные потоки»
    Грузия обвинила страны Прибалтики в превращении ЕС в Советский Союз
    Музыкальный продюсер объяснил популярность песни «Сигма бой» в Европе
    Каллас: Линия фронта на Украине движется на запад
    Посол России в Сеуле оценил вероятность поставок южнокорейского оружия ВСУ
    В Венгрии объяснили отказ от вето по санкциям ЕС против России
    Иран закупил у России истребители Су-35
    Макаревич объявил об отказе жертвовать на ВСУ
    Мнения
    Владимир Можегов Владимир Можегов Трамп навязал либеральному Голливуду консервативный контроль

    Сделать «Голливуд снова великим» у Трампа вряд ли получится. Золотой век «фабрики грез» далеко позади. Но вот заткнуть фонтан «либеральных ценностей», которыми Голливуд затопил весь без исключения глобальный мир, Трампу, возможно, удастся.

    10 комментариев
    Иван Тимофеев Иван Тимофеев Пять вопросов к архитектуре евразийской безопасности

    У России богатое наследие выживания во враждебной среде и решения вопросов выживания путем силы. Мы не ангелы, а потому и не можем свысока учить других. Но нам доступно думать о лучшем будущем и создавать его вместе.

    3 комментария
    Борис Акимов Борис Акимов Для либерализма исчезновение человека – это не трагедия

    Россия – это Нео. Еще в самом начале пути, когда личное сражение с Матрицей уже идет. Но весь масштаб этой борьбы и ведущая личная роль в сражении пока не осознаны. Действует еще притягательный соблазн закодированной прошлой жизни.

    6 комментариев
    28 января 2025, 08:44 • Экономика

    Тарифная война Трампа вышла боком самим Штатам

    Тарифная война Трампа провалилась

    Тарифная война Трампа вышла боком самим Штатам
    @ Ringo Chiu/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Самофалова

    Начатая Трампом восемь лет назад тарифная война не решила тех проблем, которые должна была решить. США не получили ожидаемых новых производств и рабочих мест. Наоборот, они получили кучу негативных последствий, тогда как пострадавшие страны завязали новые торговые альянсы и союзы. Если тарифы не сработали, зачем же Трамп снова угрожает ими?

    Новая тарифная война США может привести к неприятным последствиям для самих Штатов. Трамп начал вводить тарифы с 2017 года, но тогда многие страны отреагировали не ответными мерами, а просто продолжили торговлю, но уже с другими торговыми партнерами, создавая альянсы и более мелкие торговые союзы.

    США с 2017 года отказались от переговоров о партнерстве с ЕС и Азией и не заключили ни одной новой торговой сделки. В то же время ЕС заключил восемь соглашений, а Китай – девять, включая знаковое партнерство 15 стран в Азии, пишет FT.

    За последние восемь лет доля торговли в ВВП США упала примерно на 25%, тогда как в других странах наблюдался рост торговли за последние восемь лет. Да, США росли быстрее, чем большинство их партнеров, но без поддержки со стороны торговли.

    Америка по-прежнему доминирует как финансовая и экономическая сверхдержава, но не как торговая. Так, ее доля в мировых фондовых индексах выросла почти до 70%, а доля в мировом ВВП увеличилась до более чем 25%. Но вот доля США в мировой торговле составляет уже менее 15%, передает FT.

    В итоге: пока США не столько навредили Китаю, сколько заставили союзников США искать другие рынки для торговли. Поэтому новые тарифы могут еще больше подорвать значимость США как торговой державы и ее экономическую мощь.

    Трамп сделал много грозных заявлений по новым тарифам еще до того, как вступил в должность президента. В частности, он пообещал повысить тарифы для всего мира до 10–20%, для Мексики и Канады до 25%, для Китая до 60%, а для развивающихся экономик, стремящихся к дедолларизации своей торговли, до 100%.

    На рынке уверены с высокой вероятностью, что Трамп реализует свои угрозы. После вступления в должность он подтвердил, что может с 1 февраля повысить импортные тарифы для Канады и Мексики до 25% за поставку нелегальных иммигрантов в США, а также тарифы до 10% для Китая за поставки фентанила через Мексику и Канаду. Однако для всех стран вводить тариф до 20% пока не будет.

    Эксперты FT уверены, что это приведет к тому же – торговле без участия США.

    «Тарифная война США лишь на первых порах привела к снижению экспорта из Китая и ряда стран в США. Однако в долгосрочной перспективе многие из этих стран успешно адаптировались, нашли новые рынки сбыта или углубили торговлю с существующими партнерами», – отмечает Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global.

    Китай снизил зависимость от рынка США, подписав соглашения о Региональном всеобъемлющем экономическом партнерстве (RCEP) с 15 странами АТР, плюс существенно нарастил товарооборот с Россией. Китай также стал крупнейшим торговым партнером ЕС, обогнав США.

    ЕС, хотя и был затронут тарифами на такие товары, как сталь и алюминий, укрепил торговлю с Китаем, Латинской Америкой (через соглашение с МЕРКОСУР) и Африкой. До этого ЕС работал целых 25 лет над соглашением МЕРКОСУР и наконец поспешил его подписать на страхе перед новыми тарифными ограничениями со стороны США.

    «Страны АСЕАН, особенно Вьетнам, Тайвань и Малайзия, стали крупными бенефициарами перераспределения мировых цепочек поставок. Китай, попавший под тарифное давление, перенес часть производства в эти страны, что привело к росту их экспорта.

    Таким образом, Китай частично компенсировал потери за счет Азии, Европы и внутреннего спроса, а другие страны также постепенно адаптируются, переориентировавшись на новых партнеров», – отмечает Чернов.

    Зачем Трамп все это делает? Он пытается таким образом защитить внутреннее производство и рабочие места, которые не выдерживают конкуренцию с Китаем. Еще одна проблема – это огромный внешнеторговый дефицит США, который тоже невозможно решить без переманивания заводов на американскую территорию. В этом и состоит цель повышения тарифов на импорт: если ввозить в страну товар дорого из-за пошлин, то надо строить производство и бизнес внутри этой страны.

    «Проблема США в растущем госдолге. После глобального финансового кризиса 2009 года стало понятно, что его рост невозможно даже приостановить. Одновременно с этим США переносили свои производства в другие страны, где была более дешевая рабочая сила, более дешевые арендные платежи, чтобы снизить стоимость производства своих товаров и завоевать новые рынки. Итогом этого стало появление нового мощного глобального игрока – Китая, который стал реальным противовесом США во многих аспектах мировой экономики. Следствием этого и стали ответные меры США в виде защиты своих рынков, попытки затормозить развитие китайской экономики, введения санкций не только против Китая, но и России, Ирана, Турции и других экономик, заявивших о своих правах в рамках всей мировой торговой системы», – говорит Екатерина Новикова, к.э.н., доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Плеханова.

    То, что эти защитные меры США не сработали, неприятная пощечина Трампу.

    «Обратная сторона протекционистских мер Трампа – ответные действия контрагентов, которые могут привести к сокращению американского экспорта и критически важного импорта. Например, Китай в ответ запретит продавать в США гелий, германий, сурьму и ряд других материалов для производства полупроводников. Кроме того,

    первая торговая война в 2018-2019 годах, по данным различных исследований, привела к росту цен для американских потребителей, сокращению рабочих мест в США и переносу производств из Китая в страны ЮВА – желаемого сокращения общего торгового дефицита США достичь не удалось, хотя с Китаем он сокращался»,

    – говорит Ольга Беленькая, руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам».

    Рост цен на импортные товары ускорит темпы инфляции, окажет давление на темпы экономического роста в США, а ухудшение торгового баланса и снижение роли США в мировой торговле может ослабить доверие к доллару как к главной резервной валюте, говорит Чернов. Не говоря уже о том, что ответные меры со стороны оппонентов могут привести к перенаправлению экспорта и углублению торговых связей с альтернативными экономическими союзами или альянсами, что будет оказывать давление уже на американские компании-экспортеры, добавляет эксперт.

    Если первая тарифная война не привела к желаемым результатам, зачем же Трамп продолжает свою стратегию?

    По мнению Беленькой,

    Трамп, скорее всего, собирается использовать повышение тарифов как рычаг в переговорах, добиваясь, чтобы другие страны покупали больше американских товаров и/или были более сговорчивы в политических требованиях США.

    Последний показательный пример: когда президент США объявил о введении 25% импортных пошлин для Колумбии из-за отказа правительства страны принять американские самолеты с депортированными мигрантами, а затем, добившись согласия колумбийских властей, принять мигрантов, отменил введение пошлин.

    При этом в отношении ЕС Вашингтон действует более тонко. С одной стороны, выдавливает российские энергоресурсы с европейского рынка, создает там энергетический кризис, повышает цены. С другой, не только обеспечивает продажу собственных ресурсов по более высоким ценам, но и заставляет местные производства, в частности немецкие, банкротиться из-за дорогих энергоресурсов и переезжать в другие страны, в том числе в США.

    «Идут разговоры о попытках получения контроля над Гренландией со стороны США просто потому, что для последних это дает возможность дополнительного влияния в Арктике на Северном морском пути, выстраиваемом Россией», – говорит Новикова.

    Главное
    Лукашенко назвал США условие отказа Белоруссии от размещения «Орешника»
    Политолог: Память о блокаде Ленинграда очерчивает нравственные ориентиры для России
    МИД назвал критерии для посредников по Украине
    Экс-судью Хахалеву задержали в аэропорту Баку
    Эксперт назвал причины массовых арестов украинских чиновников
    Стало известно о новой схеме украинских мошенников с «переводами от ВСУ»
    ЦРУ в начале 60-х планировало теракты в США для обвинения Кубы

    Тарифная война Трампа вышла боком самим Штатам

    Начатая Трампом восемь лет назад тарифная война не решила тех проблем, которые должна была решить. США не получили ожидаемых новых производств и рабочих мест. Наоборот, они получили кучу негативных последствий, тогда как пострадавшие страны завязали новые торговые альянсы и союзы. Если тарифы не сработали, зачем же Трамп снова угрожает ими? Подробности

    Перейти в раздел

    Абхазские избиратели попросили Сухум учесть размеры России

    Проживающие в России граждане Абхазии попросили открыть дополнительные участки для голосования на выборах президента Абхазии, которые пройдут в середине февраля. Сейчас им предлагается проголосовать только в Москве или Черкесске, куда многим избирателям добираться долго и дорого. Почему для этнических абхазов важно получить более широкие возможности для участия в голосовании? Подробности

    Перейти в раздел

    Зеленский подпирает отступающие ВСУ генералом

    Новым командующим оперативно-стратегической группировки ВСУ «Хортица» стал Михаил Драпатый. Ранее этот же генерал возглавил Сухопутные войска. По мнению экспертов, изменения связаны с рисками для противника, которые возникли после освобождения российскими войсками Великой Новоселки. Но поможет ли ВСУ очередная перестановка командиров? Подробности

    Перейти в раздел

    Трамп устроил показательную порку ближайшему союзнику в Латинской Америке

    Не прошло и недели с момента инаугурации Дональда Трампа, как он инициировал свою первую войну – торгово-миграционную. Война оказалась триумфальным блицкригом, президент США выиграл ее менее чем за сутки. Как и почему соперник США – Колумбия сначала спровоцировала этот конфликт, а потом с треском проиграла его? Подробности

    Перейти в раздел

    Как был потоплен российский сухогруз Ursa Major

    «Есть неплохие немецкие и итальянские пловцы, американские и британские. У украинцев тоже есть в Очакове, откуда доставить их до корабля не составляло проблем. Их могли забросить с воздуха со снаряжением». Такими словами эксперты описывают возможные сценарии того, как против российского сухогруза Ursa Major был осуществлен теракт в Средиземном море. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Новый глава Пентагона – это сенсация

      С подачи президента США Дональда Трампа главой Пентагона все-таки стал Пит Хегсет, хотя это казалось невероятным. В прежние времена таких министров обороны в США быть не могло. Хегсета можно назвать ветераном и патриотом с хорошим образованием, но можно и иначе. Например, алкоголиком, бабником и неудачником.

    • «Война закончится, когда подешевеет нефть»

      Новый президент США Дональд Трамп считает, что военный конфликт вокруг Украины закончится, когда рухнут мировые цены на нефть. И он, Трамп, намерен цены на нефть обрушить. Как это связано с Украиной?

    • Новый глава Госдепа – опасный тип

      Новым госсекретарем и четвертым человеком во властной иерархии США стал Марко Рубио – «ястреб» и враг России, который на первый взгляд совершенно не подходит для администрации Дональда Трампа. Не исключено, что это назначение станет роковой ошибкой – и Рубио предаст Трампа первым.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Трамп приступил к укрощению Гренландии

      Западные СМИ сообщают, что недавний разговор Трампа с руководством Дании по поводу судьбы Гренландии (автономного датского региона) оказался для его собеседников «холодным душем». Манера американского лидера вести переговоры шокировала датчан. А вскоре после этой беседы Трамп выразил уверенность, что «мы решим вопрос с Гренландией. Я думаю, мы получим ее».

    • Новый старый Трамп вернулся

      Дональд Трамп принес присягу и официально стал 47-м президентом Соединенных Штатов Америки. Эксперты и политологи предрекают радикальные изменения как во внешней, так и во внутренней политике США, которые могут иметь последствия для всего мира.

    • Трамп заставил Facebook петь под свою дудку

      Основатель социальной сети Facebook, похоже, активно подстраивается под новую американскую администрацию. Марк Цукерберг, если верить СМИ, уже провел встречу с избранным президентом США Дональдом Трампом, а также официально объявил о смягчении цензуры на данной платформе. Политика модерации будет в большей мере отвечать политическим взглядам нового хозяина Белого дома и его команды.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............