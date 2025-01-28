Сделать «Голливуд снова великим» у Трампа вряд ли получится. Золотой век «фабрики грез» далеко позади. Но вот заткнуть фонтан «либеральных ценностей», которыми Голливуд затопил весь без исключения глобальный мир, Трампу, возможно, удастся.10 комментариев
Тарифная война Трампа вышла боком самим Штатам
Тарифная война Трампа провалилась
Начатая Трампом восемь лет назад тарифная война не решила тех проблем, которые должна была решить. США не получили ожидаемых новых производств и рабочих мест. Наоборот, они получили кучу негативных последствий, тогда как пострадавшие страны завязали новые торговые альянсы и союзы. Если тарифы не сработали, зачем же Трамп снова угрожает ими?
Новая тарифная война США может привести к неприятным последствиям для самих Штатов. Трамп начал вводить тарифы с 2017 года, но тогда многие страны отреагировали не ответными мерами, а просто продолжили торговлю, но уже с другими торговыми партнерами, создавая альянсы и более мелкие торговые союзы.
США с 2017 года отказались от переговоров о партнерстве с ЕС и Азией и не заключили ни одной новой торговой сделки. В то же время ЕС заключил восемь соглашений, а Китай – девять, включая знаковое партнерство 15 стран в Азии, пишет FT.
За последние восемь лет доля торговли в ВВП США упала примерно на 25%, тогда как в других странах наблюдался рост торговли за последние восемь лет. Да, США росли быстрее, чем большинство их партнеров, но без поддержки со стороны торговли.
Америка по-прежнему доминирует как финансовая и экономическая сверхдержава, но не как торговая. Так, ее доля в мировых фондовых индексах выросла почти до 70%, а доля в мировом ВВП увеличилась до более чем 25%. Но вот доля США в мировой торговле составляет уже менее 15%, передает FT.
В итоге: пока США не столько навредили Китаю, сколько заставили союзников США искать другие рынки для торговли. Поэтому новые тарифы могут еще больше подорвать значимость США как торговой державы и ее экономическую мощь.
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Трамп сделал много грозных заявлений по новым тарифам еще до того, как вступил в должность президента. В частности, он пообещал повысить тарифы для всего мира до 10–20%, для Мексики и Канады до 25%, для Китая до 60%, а для развивающихся экономик, стремящихся к дедолларизации своей торговли, до 100%.
На рынке уверены с высокой вероятностью, что Трамп реализует свои угрозы. После вступления в должность он подтвердил, что может с 1 февраля повысить импортные тарифы для Канады и Мексики до 25% за поставку нелегальных иммигрантов в США, а также тарифы до 10% для Китая за поставки фентанила через Мексику и Канаду. Однако для всех стран вводить тариф до 20% пока не будет.
Эксперты FT уверены, что это приведет к тому же – торговле без участия США.
«Тарифная война США лишь на первых порах привела к снижению экспорта из Китая и ряда стран в США. Однако в долгосрочной перспективе многие из этих стран успешно адаптировались, нашли новые рынки сбыта или углубили торговлю с существующими партнерами», – отмечает Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global.
Китай снизил зависимость от рынка США, подписав соглашения о Региональном всеобъемлющем экономическом партнерстве (RCEP) с 15 странами АТР, плюс существенно нарастил товарооборот с Россией. Китай также стал крупнейшим торговым партнером ЕС, обогнав США.
ЕС, хотя и был затронут тарифами на такие товары, как сталь и алюминий, укрепил торговлю с Китаем, Латинской Америкой (через соглашение с МЕРКОСУР) и Африкой. До этого ЕС работал целых 25 лет над соглашением МЕРКОСУР и наконец поспешил его подписать на страхе перед новыми тарифными ограничениями со стороны США.
«Страны АСЕАН, особенно Вьетнам, Тайвань и Малайзия, стали крупными бенефициарами перераспределения мировых цепочек поставок. Китай, попавший под тарифное давление, перенес часть производства в эти страны, что привело к росту их экспорта.
Таким образом, Китай частично компенсировал потери за счет Азии, Европы и внутреннего спроса, а другие страны также постепенно адаптируются, переориентировавшись на новых партнеров», – отмечает Чернов.
Зачем Трамп все это делает? Он пытается таким образом защитить внутреннее производство и рабочие места, которые не выдерживают конкуренцию с Китаем. Еще одна проблема – это огромный внешнеторговый дефицит США, который тоже невозможно решить без переманивания заводов на американскую территорию. В этом и состоит цель повышения тарифов на импорт: если ввозить в страну товар дорого из-за пошлин, то надо строить производство и бизнес внутри этой страны.
«Проблема США в растущем госдолге. После глобального финансового кризиса 2009 года стало понятно, что его рост невозможно даже приостановить. Одновременно с этим США переносили свои производства в другие страны, где была более дешевая рабочая сила, более дешевые арендные платежи, чтобы снизить стоимость производства своих товаров и завоевать новые рынки. Итогом этого стало появление нового мощного глобального игрока – Китая, который стал реальным противовесом США во многих аспектах мировой экономики. Следствием этого и стали ответные меры США в виде защиты своих рынков, попытки затормозить развитие китайской экономики, введения санкций не только против Китая, но и России, Ирана, Турции и других экономик, заявивших о своих правах в рамках всей мировой торговой системы», – говорит Екатерина Новикова, к.э.н., доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Плеханова.
То, что эти защитные меры США не сработали, неприятная пощечина Трампу.
«Обратная сторона протекционистских мер Трампа – ответные действия контрагентов, которые могут привести к сокращению американского экспорта и критически важного импорта. Например, Китай в ответ запретит продавать в США гелий, германий, сурьму и ряд других материалов для производства полупроводников. Кроме того,
первая торговая война в 2018-2019 годах, по данным различных исследований, привела к росту цен для американских потребителей, сокращению рабочих мест в США и переносу производств из Китая в страны ЮВА – желаемого сокращения общего торгового дефицита США достичь не удалось, хотя с Китаем он сокращался»,
– говорит Ольга Беленькая, руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам».
Рост цен на импортные товары ускорит темпы инфляции, окажет давление на темпы экономического роста в США, а ухудшение торгового баланса и снижение роли США в мировой торговле может ослабить доверие к доллару как к главной резервной валюте, говорит Чернов. Не говоря уже о том, что ответные меры со стороны оппонентов могут привести к перенаправлению экспорта и углублению торговых связей с альтернативными экономическими союзами или альянсами, что будет оказывать давление уже на американские компании-экспортеры, добавляет эксперт.
Если первая тарифная война не привела к желаемым результатам, зачем же Трамп продолжает свою стратегию?
По мнению Беленькой,
Трамп, скорее всего, собирается использовать повышение тарифов как рычаг в переговорах, добиваясь, чтобы другие страны покупали больше американских товаров и/или были более сговорчивы в политических требованиях США.
Последний показательный пример: когда президент США объявил о введении 25% импортных пошлин для Колумбии из-за отказа правительства страны принять американские самолеты с депортированными мигрантами, а затем, добившись согласия колумбийских властей, принять мигрантов, отменил введение пошлин.
При этом в отношении ЕС Вашингтон действует более тонко. С одной стороны, выдавливает российские энергоресурсы с европейского рынка, создает там энергетический кризис, повышает цены. С другой, не только обеспечивает продажу собственных ресурсов по более высоким ценам, но и заставляет местные производства, в частности немецкие, банкротиться из-за дорогих энергоресурсов и переезжать в другие страны, в том числе в США.
«Идут разговоры о попытках получения контроля над Гренландией со стороны США просто потому, что для последних это дает возможность дополнительного влияния в Арктике на Северном морском пути, выстраиваемом Россией», – говорит Новикова.