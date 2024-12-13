  • Новость часаРоскомнадзор ограничил доступ к мессенджеру Viber за нарушение законодательства РФ
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Макрон назначил нового премьер-министра Франции
    В Германии украинского экс-посла Мельника назвали поклонником фашистов
    Психотерапевт назвал предновогоднюю депрессию ежегодным «кризисом среднего возраста»
    Зурабишвили решила не покидать президентский дворец после окончания срока
    FSNN: Несколько Ил-76 приземлились на авиабазе Хмеймим в Сирии
    FT: В США ожидают удара «Орешником» по Украине в ближайшие дни
    Путин наградил Кадырова орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени
    Григорий Лепс вступил в партию
    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков «Северные потоки» – козырная карта в большой геополитической игре

    Игра вокруг неработающих «Северных потоков» содержит целый ряд занимательных сюжетов. Германская линия остается самой неопределенной, но и самой интересной одновременно. Если следствие докажет вину политического и военного руководства Украины, последствия могут быть весьма серьезными.

    4 комментария
    Сергей Миркин Сергей Миркин Падение Асада создаст Израилю проблемы, а не возможности

    Не получится ли так, что вместо «Хезболлы» и Асада Израиль получит куда более серьезных противников в лице новых руководителей Сирии или даже Иордании, а в Ливане появятся организации, куда более опасные для Израиля, только суннитского толка?

    3 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Как России трактовать сирийский опыт

    Умение признавать, что события развиваются подчас нежелательным для России образом, как в случае с Сирией, должно сочетаться с полной готовностью к продолжению борьбы и уверенностью в нашей стратегической дееспособности.

    16 комментариев
    13 декабря 2024, 22:00 • Экономика

    Трамп грозит торговой войной северному соседу

    Трамп спешит начать торговую войну с Канадой еще до своей инаугурации

    Трамп грозит торговой войной северному соседу
    @ Global Look Press

    Tекст: Андрей Резчиков

    Дональд Трамп до вступления в должность президента США решил продолжить свой конфликт с Канадой и возобновить тарифные войны. В Оттаве отреагировали крайне жестко и пригрозили не только ответными пошлинами, но и отключением электричества в нескольких штатах. В экспертной среде говорят, что Трамп запрограммирован на этот конфликт, потому что считает Трюдо и канадское правительство марионетками Демпартии США.

    На этой неделе в канадской провинции Онтарио ответили на угрозы избранного президента США Дональда Трампа ввести тарифы на канадские товары. Как заявил премьер провинции Дуглас Форд, Онтарио может отключить подачу электроэнергии в штаты Мичиган, Нью-Йорк и Висконсин. «Я не хочу, чтобы это произошло, но моя главная задача – защитить Онтарио, жителей провинции и канадцев в целом, поскольку мы являемся крупнейшей провинцией», – заявил Форд.

    Жесткие требования избранного президента в отношении Канады, подчеркнул глава провинции, вредят двусторонним отношениям, чего не наблюдалось в период первого срока Трампа. По состоянию на 2023 год провинция обеспечивала электроэнергией порядка 1,5 млн домохозяйств в США. Возможное отключение может серьезно отразиться на жизни миллионов американцев.

    После победы на выборах Трамп пригрозил сразу же после своей инаугурации ввести 25% пошлины на канадские и мексиканские товары, если ситуация не изменится к 20 января. США ежегодно субсидируют Канаду на сумму более 100 млрд долларов и Мексику почти на 300 млрд долларов. Он также предложил сделать Канаду и Мексику штатами США, а Трюдо назвал «губернатором великого штата Канада».

    В Оттаве и Мехико на это отреагировали по-разному. Мексиканский лидер Клаудия Шейнбаум провела телефонный разговор с Трампом. Стороны обсудили вопросы миграции и укрепления сотрудничества в сфере безопасности. А премьер-министр Канады Джастин Трюдо в конце ноября для встречи с Трампом прилетал во Флориду. Во время ужина, как писали некоторые СМИ, Трамп якобы пошутил о том, что Канада станет 51-м штатом, и в декабре повторил свою шутку.

    На этой неделе Трюдо публично пообещал ответить на возможное введение тарифов, отметив, что такие меры будут разрушительными для канадской экономики. Министр финансов Канады Христя Фриланд тоже намерена защищать национальные интересы. Так, по данным канадских СМИ, правительство рассматривает возможность введения экспортного налога на товары с высоким спросом в США, такие как нефть, уран и калий.

    Трюдо также отметил, что в случае ввода тарифов трудности начнут испытывать и сами американцы, которые импортируют из Канады 65% своей сырой нефти, значительные объемы электроэнергии и природного газа: «Они зависят от нас в отношении стали и алюминия. Они зависят от нас в отношении импорта ряда сельскохозяйственных товаров. Все это станет дороже».

    Напомним, в 2018 году Оттава уже вводила пошлины против США в ответ на обложение канадской стали и алюминия. В частности, наценка была введена на бурбон, кетчуп Heinz, мотоциклы Harley-Davidson и даже игральные карты. Как тогда пояснял Трюдо, выбор делался исключительно с целью оказать наибольшее влияние на Трапа и Республиканскую партию.

    Отметим также, что на этой неделе премьер канадской провинции Альберта Даниэлла Смит рассказала о планах создания нового отряда для патрулирования границы с США. Вдоль границы провинции появится двухкилометровая зона, внутри которой канадские силовики смогут без ордера арестовывать лиц, уличенных в нелегальном пересечении границы, а также контрабанде оружия и наркотиков. У силовиков будут в распоряжении собаки и дроны.

    В экспертной среде сходятся во мнении, что нынешний конфликт во многом спровоцирован Трампом, который начал его еще во время первого президентского срока, однако на этот раз противостояние грозит оказаться намного жестче и привести к непредсказуемым последствиям для всей Северной Америки.

    «Трамп идет по линии эскалации, которой следовал во время своего первого президентского срока. Чтобы добиться успехов на переговорах, он ставит неприемлемые условия, чтобы оппонент снижал свои претензии. Трамп намеренно взвинчивает события. Но в реальности вряд ли Канада станет следующим американским штатом», – считает Константин Блохин, ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН.

    По мнению эксперта, Трамп любит приковывать к себе внимание СМИ, поэтому он делает такие громкие заявления. «Для Трампа главное, чтобы о нем говорили. Поэтому он обозначает свои завышенные переговорные позиции. Но это не приведет к чему-то серьезному. Трамп прекрасно понимает, что ни Канада, ни Мексика не начнут торговую войну», – полагает Блохин.

    «В целом Трамп и Трюдо – политические враги,

    но некий дипломатический политес не дает Трампу возможности сказать что-то более жесткое в адрес канадского премьера. В его понимании Трюдо – это либеральный европейский чиновник, а Канада – кусок либеральной Европы, абсолютно подотчетный Демпартии США», – отмечает американист Дмитрий Дробницкий.

    Собеседник назвал успешной политику Трампа в отношении Канады во время первого президентского срока. «Многие обращали внимание на заявления Трампа, но забыли про цифры, а он многого добился. Но на этот раз политика США в отношении Канады, судя по всему, будет более жесткой. Канада действительно наживается на реэкспорте в США, потому что 100 млрд долларов – это довольно серьезно. Трамп просто обозначил свои условия продолжения торговли», – пояснил Дробницкий.

    По словам эксперта, поскольку Трамп считает Трюдо и его правительство «марионетками своих политических противников», попытка канадцев устраивать с США торговые войны может обернуться для Канады непредсказуемыми последствиями. «Трюдо спасает то, что он лидер другого государства, а так ему досталось бы от Трампа посерьезней. Угрозы провинции Онтарио прекратить подачу электроэнергии в США – это очень смешно. Там же единое северо-восточное энергетическое кольцо, поэтому им также придется отключить от электроэнергии половину населения Канады», – пояснил Дробницкий.

    Политолог считает, что Трюдо надо брать пример с мексиканского лидера Клаудии Шейнбаум, которая обсудила спорные вопросы во время телефонного разговора с Трампом. «А позиция Канады довольно проигрышная.

    Мы не знаем, какой будет тарифная политика Трампа, но он совершенно точно не считает Канаду за всамделишное государство, а Трюдо за всамделишного лидера.

    Поэтому Трамп совершенно справедливо предъявляет Трюдо за то, что Канада пользуется своим особым положением и зарабатывает на США, не делая ничего для того, чтобы помочь Штатам, например, с фентаниловой эпидемией», – рассуждает Дробницкий.

    «Канада будет для Трампа больной темой, причем даже в большей степени, чем во время его первого срока», – добавляет американист Борис Межуев, старший научный сотрудник Института научной информации по общественным наукам (ИНИОН) РАН и доцент философского факультета МГУ.

    Межуев не исключает, что в будущем Оттава попытается перевести споры вокруг тарифов и энергетики в более жесткий внешнеполитический конфликт, чтобы «продемонстрировать свою несгибаемость».

    «Не исключено, что Трюдо рассчитывает на поддержку других членов НАТО и хотел бы стать аттрактором определенных ресурсов, в том числе политических и культурных. Я напомню, что после победы Трампа в 2016 году в прессе появились статьи о том, что независимость США была ошибкой и что надо было выбрать канадский путь развития. Конечно, это резкая точка зрения, но кто знает, может, это станет частью новой национальной идеи», – допустил Межуев.

    Главное
    Турция помогла в побеге Асада из Дамаска в Москву
    СМИ: Су-57 доказали свою малозаметность в зонах высокой концентрации ПВО
    Приднестровье призвало Молдавию совместно обратиться к России из-за газа
    Эксперт объяснила смысл включения в пенсионный стаж россиян работу на Украине
    На жеребьевке ЧМ-2026 показали карту Украины без Крыма
    Эксперты назвали альтернативу Google Play для российских разработчиков
    «Автоваз» прекратил выпуск самой внедорожной версии «Нивы»

    Европейские страны ссорятся из-за газа

    Германия до сих пор не отменила газовый сбор, возмущены Австрия, Чехия и Словакия. Немцы еще в 2022 году решили переложить часть возросших затрат на газовом рынке на своих соседей. Вместо того, чтобы поддержать соседние страны, у которых нет доступа к морю, Германия решила заработать, постоянно повышая сумму нового сбора. Вот такую альтернативу предлагает ЕС странам в обмен на то, чтобы они отказались от российского трубопроводного газа. Подробности

    Перейти в раздел

    США начали исполнять прогноз Путина о судьбе Зеленского

    Владимир Зеленский поссорился не только с будущими властями США, но и с нынешними. Разногласия по вопросу снижения возраста мобилизации стали причиной конфликта Киева с Вашингтоном, и власти США впервые признали, что действительно хотят отправить украинскую молодежь на фронт. Так начинает сбываться прогноз президента России Владимира Путина. Подробности

    Перейти в раздел

    В освобождении Покровска России поможет зима

    Положение ВСУ в Покровске становится критическим, сообщают украинские СМИ. Противник без боя отдал ВС России важный укрепрайон под городом, а солдаты отмечают, что на сохранение Покровска у них практически нет шансов. Между тем российские эксперты предупреждают, что освобождение города станет трудной задачей. С какими сложностями предстоит столкнуться российским войскам? Подробности

    Перейти в раздел

    «Миротворцы» позволят Украине подготовиться к новой войне

    Дональд Трамп предложил разместить европейский контингент на территории Украины. По его мнению, это может помочь обеспечить выполнение договоренностей, которые будут достигнуты между сторонами в ходе переговоров. Однако в экспертном сообществе уверены, что данная идея без учета российских интересов обречена на провал. На что рассчитывает будущий президент США? Подробности

    Перейти в раздел

    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Трамп против Украины

      Журнал Time назвал избранного президента США Дональда Трампа «человеком года» и опубликовал интервью, в котором «человек года» рассуждает в основном о России и Украине. Слухи о том, что Владимира Зеленского Трамп презирает, и серьезно настроен «заморозить» военный конфликт, получили очередное подтверждение.

    • Байден требует от Украины молодой крови

      Как утверждают британские и американские СМИ, отношения президента США Джо Байдена и Владимира Зеленского прошли «точку невозврата». Вашингтон требует от Киева снизить возраст призыва на фронт с 25 до 18 лет. Но Зеленский боится этого шага по двум причинам.

    • Войну в Сирии продолжил Израиль

      Израильская авиация осуществила беспрецедентную для себя операцию по уничтожению военного потенциала Сирии. Параллельно ЦАХАЛ расширяет зону контроля за Голанскими высотами, стремясь стать вторым основным выгодополучателем от свержения Башара Асада (после Турции). Иран предпочитает не вмешиваться. А почему?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Условия применения Россией ядерного оружия

      Самое страшное оружие, которым обладает Россия и еще считанное количество стран нашей планеты – ядерное, может быть применено только в определенных случаях и обстоятельствах. О том, какие причины для его применения указаны в российской ядерной доктрине – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Весь Запад подталкивает Зеленского к переговорам

      От ведущих западных политиков и СМИ идут многочисленные сигналы о том, что Украина должна и даже якобы готова вести мирные переговоры с Россией. Однако на самом деле глава киевского режима Владимир Зеленский всячески упирается и отказывается делать что-либо, что могло бы приблизить для Украины мир.

    • Перед уходом с поста Байден ставит мир на грань ядерной катастрофы

      «Безумным» даже в Соединенных Штатах называют решение президента США Байдена позволить Украине наносить удары ракетами ATACMS вглубь территории России. Как неоднократно предупреждало российское руководство, такие удары будут рассматриваться как непосредственное участие стран НАТО в агрессии против нашей страны – со всеми вытекающими последствиями.

    • Трамп бумерангом возвращается в Белый дом

      Дональд Трамп стал 47-м президентом США. Его возвращение в Белый дом в некотором смысле оказалось удивительным, ведь на кампанию его главного оппонента – Камалы Харрис – были потрачены колоссальные средства. Впрочем, эксперты в один голос указывают: свою роль сыграли хаос в Демпартии и неправильная стратегия предвыборной кампании демократа.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............