Трамп грозит торговой войной северному соседу

Трамп спешит начать торговую войну с Канадой еще до своей инаугурации

Tекст: Андрей Резчиков

На этой неделе в канадской провинции Онтарио ответили на угрозы избранного президента США Дональда Трампа ввести тарифы на канадские товары. Как заявил премьер провинции Дуглас Форд, Онтарио может отключить подачу электроэнергии в штаты Мичиган, Нью-Йорк и Висконсин. «Я не хочу, чтобы это произошло, но моя главная задача – защитить Онтарио, жителей провинции и канадцев в целом, поскольку мы являемся крупнейшей провинцией», – заявил Форд.

Жесткие требования избранного президента в отношении Канады, подчеркнул глава провинции, вредят двусторонним отношениям, чего не наблюдалось в период первого срока Трампа. По состоянию на 2023 год провинция обеспечивала электроэнергией порядка 1,5 млн домохозяйств в США. Возможное отключение может серьезно отразиться на жизни миллионов американцев.

После победы на выборах Трамп пригрозил сразу же после своей инаугурации ввести 25% пошлины на канадские и мексиканские товары, если ситуация не изменится к 20 января. США ежегодно субсидируют Канаду на сумму более 100 млрд долларов и Мексику почти на 300 млрд долларов. Он также предложил сделать Канаду и Мексику штатами США, а Трюдо назвал «губернатором великого штата Канада».

В Оттаве и Мехико на это отреагировали по-разному. Мексиканский лидер Клаудия Шейнбаум провела телефонный разговор с Трампом. Стороны обсудили вопросы миграции и укрепления сотрудничества в сфере безопасности. А премьер-министр Канады Джастин Трюдо в конце ноября для встречи с Трампом прилетал во Флориду. Во время ужина, как писали некоторые СМИ, Трамп якобы пошутил о том, что Канада станет 51-м штатом, и в декабре повторил свою шутку.

На этой неделе Трюдо публично пообещал ответить на возможное введение тарифов, отметив, что такие меры будут разрушительными для канадской экономики. Министр финансов Канады Христя Фриланд тоже намерена защищать национальные интересы. Так, по данным канадских СМИ, правительство рассматривает возможность введения экспортного налога на товары с высоким спросом в США, такие как нефть, уран и калий.

Трюдо также отметил, что в случае ввода тарифов трудности начнут испытывать и сами американцы, которые импортируют из Канады 65% своей сырой нефти, значительные объемы электроэнергии и природного газа: «Они зависят от нас в отношении стали и алюминия. Они зависят от нас в отношении импорта ряда сельскохозяйственных товаров. Все это станет дороже».

Напомним, в 2018 году Оттава уже вводила пошлины против США в ответ на обложение канадской стали и алюминия. В частности, наценка была введена на бурбон, кетчуп Heinz, мотоциклы Harley-Davidson и даже игральные карты. Как тогда пояснял Трюдо, выбор делался исключительно с целью оказать наибольшее влияние на Трапа и Республиканскую партию.

Отметим также, что на этой неделе премьер канадской провинции Альберта Даниэлла Смит рассказала о планах создания нового отряда для патрулирования границы с США. Вдоль границы провинции появится двухкилометровая зона, внутри которой канадские силовики смогут без ордера арестовывать лиц, уличенных в нелегальном пересечении границы, а также контрабанде оружия и наркотиков. У силовиков будут в распоряжении собаки и дроны.

В экспертной среде сходятся во мнении, что нынешний конфликт во многом спровоцирован Трампом, который начал его еще во время первого президентского срока, однако на этот раз противостояние грозит оказаться намного жестче и привести к непредсказуемым последствиям для всей Северной Америки.

«Трамп идет по линии эскалации, которой следовал во время своего первого президентского срока. Чтобы добиться успехов на переговорах, он ставит неприемлемые условия, чтобы оппонент снижал свои претензии. Трамп намеренно взвинчивает события. Но в реальности вряд ли Канада станет следующим американским штатом», – считает Константин Блохин, ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН.

По мнению эксперта, Трамп любит приковывать к себе внимание СМИ, поэтому он делает такие громкие заявления. «Для Трампа главное, чтобы о нем говорили. Поэтому он обозначает свои завышенные переговорные позиции. Но это не приведет к чему-то серьезному. Трамп прекрасно понимает, что ни Канада, ни Мексика не начнут торговую войну», – полагает Блохин.

«В целом Трамп и Трюдо – политические враги,

но некий дипломатический политес не дает Трампу возможности сказать что-то более жесткое в адрес канадского премьера. В его понимании Трюдо – это либеральный европейский чиновник, а Канада – кусок либеральной Европы, абсолютно подотчетный Демпартии США», – отмечает американист Дмитрий Дробницкий.

Собеседник назвал успешной политику Трампа в отношении Канады во время первого президентского срока. «Многие обращали внимание на заявления Трампа, но забыли про цифры, а он многого добился. Но на этот раз политика США в отношении Канады, судя по всему, будет более жесткой. Канада действительно наживается на реэкспорте в США, потому что 100 млрд долларов – это довольно серьезно. Трамп просто обозначил свои условия продолжения торговли», – пояснил Дробницкий.

По словам эксперта, поскольку Трамп считает Трюдо и его правительство «марионетками своих политических противников», попытка канадцев устраивать с США торговые войны может обернуться для Канады непредсказуемыми последствиями. «Трюдо спасает то, что он лидер другого государства, а так ему досталось бы от Трампа посерьезней. Угрозы провинции Онтарио прекратить подачу электроэнергии в США – это очень смешно. Там же единое северо-восточное энергетическое кольцо, поэтому им также придется отключить от электроэнергии половину населения Канады», – пояснил Дробницкий.

Политолог считает, что Трюдо надо брать пример с мексиканского лидера Клаудии Шейнбаум, которая обсудила спорные вопросы во время телефонного разговора с Трампом. «А позиция Канады довольно проигрышная.

Мы не знаем, какой будет тарифная политика Трампа, но он совершенно точно не считает Канаду за всамделишное государство, а Трюдо за всамделишного лидера.

Поэтому Трамп совершенно справедливо предъявляет Трюдо за то, что Канада пользуется своим особым положением и зарабатывает на США, не делая ничего для того, чтобы помочь Штатам, например, с фентаниловой эпидемией», – рассуждает Дробницкий.

«Канада будет для Трампа больной темой, причем даже в большей степени, чем во время его первого срока», – добавляет американист Борис Межуев, старший научный сотрудник Института научной информации по общественным наукам (ИНИОН) РАН и доцент философского факультета МГУ.

Межуев не исключает, что в будущем Оттава попытается перевести споры вокруг тарифов и энергетики в более жесткий внешнеполитический конфликт, чтобы «продемонстрировать свою несгибаемость».

«Не исключено, что Трюдо рассчитывает на поддержку других членов НАТО и хотел бы стать аттрактором определенных ресурсов, в том числе политических и культурных. Я напомню, что после победы Трампа в 2016 году в прессе появились статьи о том, что независимость США была ошибкой и что надо было выбрать канадский путь развития. Конечно, это резкая точка зрения, но кто знает, может, это станет частью новой национальной идеи», – допустил Межуев.