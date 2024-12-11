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    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Мужики ждут победы

    Конечно, все устали. На «передке» с осени 2022-го, дома остались семьи. Обычные люди. Кто автослесарь, кто менеджер, кто инженер. Все эти усталые мужики хотят домой. Там их ждут свои дети. Но за усталостью и ворчанием слышишь гордость. Гордость за страну, за своих.

    9 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Мировой либерализм полностью отменил приличия

    Когда у либерально-демократических сил по всему миру шатается кресло под задницей, тут же начинается вой про угрозу демократии по всем мегафонам, а в реальности отменяются или извращаются все демократические принципы и процедуры. Что и произошло в Румынии.

    0 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Трамп не сможет взять мир нахрапом

    Парадокс Трампа в том, что его, при всем его агрессивном поведении, не очень-то боятся. Все-таки у него имидж не хладнокровного злодея, методично дожимающего противников, а отходчивого дедушки-скандалиста, чьи бурные выпады можно как-нибудь пережить.

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    11 декабря 2024, 15:56 • Новости дня

    Канада ответила на угрозы Трампа присоединить страну к США

    Министр Фриланд заявила о готовности Канады защитить суверенитет от США

    Канада ответила на угрозы Трампа присоединить страну к США
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр финансов Канады Христя Фриланд подчеркнула готовность страны защищать свои национальные интересы после заявлений избранного президента США Дональда Трампа о возможном присоединении Канады в качестве нового штата.

    Канадское правительство решительно настроено защищать свои национальные интересы в ответ на заявления вновь избранного президента США Дональда Трампа о том, что Канада может стать «американским штатом», сообщает CBC. Об этом 10 декабря заявила министр финансов Канады Христя Фриланд.

    «Наше государство абсолютно решительно настроено отстаивать свои интересы», – заявила Фриланд. Она подчеркнула, что Канада является суверенным государством и придерживается принципов, которые подразумевают избегание эскалации, но при этом не отступать. Фриланд отметила, что этот подход всегда работал и является «очень канадским».

    Ранее, 3 декабря, Дональд Трамп сообщил премьер-министру Джастину Трюдо, что Канада может стать 51-м штатом США, если не удастся решить вопросы нелегальной миграции и контрабанды наркотиков. Он также пригрозил введением 25-процентных пошлин на канадские товары, если ситуация не изменится к его инаугурации 20 января 2025 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп предложил, чтобы Канаду и Мексику сделать новыми штатами США, упомянув ежегодные субсидии более 100 млрд долларов Канаде и почти 300 млрд долларов Мексике. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо пообещал ответить на возможное введение тарифов в 25% на канадские товары, отметив разрушительное влияние таких мер на экономику. Дональд Трамп в шутливой манере назвал Джастина Трюдо губернатором «великого штата Канада» на фоне споров о тарифах.

    9 декабря 2024, 15:56 • Новости дня
    Зеленский назвал бессмысленным обсуждение членства в НАТО с Трампом

    Зеленский назвал бессмысленным обсуждение членства Украины в НАТО с Трампом

    Зеленский назвал бессмысленным обсуждение членства в НАТО с Трампом
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский намерен обсудить с американским лидером Джо Байденом возможность приглашения Украины в НАТО, подчеркнув, что с избранным президентом США Дональдом Трампом это обсуждать «нет смысла».

    «Я собираюсь, кстати, позвонить в ближайшее время президенту Байдену, если у него будет такая возможность поговорить со мной, и поднять вопрос о приглашении в НАТО», – заявил Зеленский на пресс-конференции после встречи с кандидатом на пост канцлера Германии от оппозиционного консервативного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрихом Мерцем, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что обсуждение этого вопроса с Дональдом Трампом, который еще не вернулся на пост президента, «не имеет смысла».

    Зеленский также отметил, что несмотря на то, что Украина пока не может стать полноправным членом альянса, приглашение в НАТО остается важной целью. Он подчеркнул необходимость получения дальнобойных систем вооружения, таких как ATACMS, Taurus и Storm Shadow, для усиления оборонных возможностей страны.

    Кроме того, Зеленский прокомментировал предложение президента Франции Эммануэля Макрона о временном размещении иностранных войск на Украине. По словам украинского лидера, Киев готов рассмотреть эту инициативу как временную альтернативу членству в НАТО. Однако он подчеркнул, что для этого необходимо четкое понимание сроков вступления Украины в ЕС и НАТО.

    Ранее газета Wall Street Journal писала, что избранный президент США Дональд Трамп и его команда не проявили интереса к идее вступления Украины в НАТО, несмотря на поддержку поставок оружия Киеву, а министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявлял, что в НАТО нет единства по вопросу вступления Украины, что может привести к глобальному конфликту.

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    8 декабря 2024, 17:46 • Новости дня
    Трамп: Украину ждет меньший объем помощи от США
    Трамп: Украину ждет меньший объем помощи от США
    @ REUTERS

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Киевский режим в будущем, вероятно, станет получать меньше военной помощи со стороны Соединенных Штатов, заявил избранный президент США Дональд Трамп.

    «Я активно стараюсь положить конец войне, если смогу», – заявил Трамп NBC News, передает ТАСС.

    Говоря о военной поддержке украинских властей, он отметил, что в будущем Украина станет, возможно, получать меньшие объемы помощи от США.

    До этого Трамп заявлял, что киевский режим желает заключить с российской стороной соглашение об урегулировании конфликта.

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    10 декабря 2024, 17:40 • Видео
    Зеленский перешел к тактике истеричных метаний

    Владимир Зеленский рискнул пойти на личный конфликт с избранным президентом США Дональдом Трампом, поскольку его не устроили итоги их разговора в Париже, который организовал президент Франции Эммануэль Макрон. Этим он, вполне вероятно, подписал себе политический приговор.

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    9 декабря 2024, 09:22 • Новости дня
    Трамп: Зеленский признал необходимость переговоров Украины с Россией
    Трамп: Зеленский признал необходимость переговоров Украины с Россией
    @ Julia Demaree Nikhinson/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Владимир Зеленский начал признавать необходимость переговоров Украины с Россией, заявил избранный президент США Дональд Трамп.

    Трамп в интервью газете New York Post заявил о переменах в позиции президента Украины Владимира Зеленского. По словам Трампа, Зеленский начал признавать, что Украине пора начать переговоры с Россией.

    «Он хочет заключить мир. Это что-то новое. Он хочет прекращения огня», – заявил Трамп, передает ТАСС.

    По словам избранного президента США, на их встрече не обсуждались детали возможного прекращения огня, но сам он разрабатывает концепцию того, как положить «конец этой нелепой войне».

    Ранее Дональд Трамп после встречи с Зеленским и Макроном в Париже уже заявлял, что киевский режим стремится к заключению соглашения с Россией об урегулировании конфликта.

    В свою очередь глава украинского режима Владимир Зеленский отмечал, что не приемлет предложение о немедленном прекращении огня на Украине.

    Трехсторонние переговоры с участием Эммануэля Макрона, Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Париже завершились без итогового заявления и продлились всего 20 минут.

    После встречи с Трампом Зеленский заявлял о своем желании «быстро завершить войну».

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил отказ Украины от переговоров с Россией.

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    10 декабря 2024, 02:42 • Новости дня
    Трамп предложил сделать Канаду и Мексику штатами США

    Трамп заявил о возможном включении Канады и Мексики в состав США

    Трамп предложил сделать Канаду и Мексику штатами США

    Tекст: Максим Попов

    Избранный президент США Дональд Трамп предложил, чтобы Канада и Мексика стали новыми штатами США, ссылаясь на ежегодные субсидии более 100 млрд долларов Канаде и почти 300 млрд долларов Мексике.

    Избранный президент США Дональд Трамп предложил включить Канаду и Мексику в состав США в качестве новых штатов, сообщило ТАСС. ОН обосновал свое предложение тем, что США ежегодно субсидируют Канаду на сумму более 100 млрд долларов и Мексику почти на 300 млрд долларов.

    «Почему мы субсидируем эти страны? Если мы намерены субсидировать их, пускай становятся новыми штатами», – заявил Трамп в интервью американскому телеканалу.

    Кроме того, Трамп подчеркнул свою решимость ввести пошлины на товары из Канады и Мексики. Он объявил, что в первый день своего президентства, 20 января 2025 года, планирует ввести 25-процентные пошлины на все товары из этих стран. Такая мера, по его словам, является реакцией на незаконную миграцию и контрабанду наркотиков.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, Трамп в ходе встречи с премьер-министром Джастином Трюдо пригрозил, что Канада может стать 51-м штатом США, если не решит проблему миграции и контрабанды.

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    11 декабря 2024, 12:55 • Новости дня
    Каллас дала совет Трампу по отношениям с Россией

    Каллас призвала Трампа к жесткости в отношении России для влияния на Китай

    Каллас дала совет Трампу по отношениям с Россией
    @ Christophe Gateau/DPA/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас подчеркнула, что будущий президент США Дональд Трамп должен занять жесткую позицию по отношению к России, чтобы усилить влияние на Китай и продемонстрировать решимость Запада в поддержке Киева, сообщает Politico.

    «Если вы не хотите проблем с Китаем, я думаю, вам [Трампу] нужно быть очень жесткими в отношении России. Вам надо быть твердым», – подчеркнула она. Кроме того, Каллас отметила, что поддержка Западом Киева представляет собой сигнал для Китая в свете его территориальных споров с Тайванем, передает Ura.Ru.

    По словам Каллас, Пекин сейчас видит, насколько далеко могут зайти США и их союзники в военной поддержке своих партнеров.

    Ранее Каллас высказалась о возможной необходимости отправки сил ЕС на Украину для контроля за соблюдением перемирия.

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    11 декабря 2024, 13:20 • Новости дня
    Юшков: Новые санкции США подбросят цены на нефть до 200 долларов за баррель

    Эксперт Юшков: Новые санкции Байдена приведут к коллапсу на мировом рынке нефти

    Юшков: Новые санкции США подбросят цены на нефть до 200 долларов за баррель
    @ Виталий Тимкив/РИА Новости

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Президент США Джо Байден может пойти на авантюрные санкции против российской нефти, которые создадут проблемы Москве и Китаю с Индией, но также приведут к коллапсу на рынке, разгонят инфляцию в Штатах и увеличат стоимость барреля нефти до 200 долларов, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в энергетике Игорь Юшков. США рассматривают возможность введения новых санкций против России в нефтяной сфере.

    «Ситуация такая, что президент США Джо Байден вполне может пойти на какие-то довольно авантюрные решения в отношении российской нефти и попытаться применить либо ко всему нашему сырью, либо к его части такие же санкции, как действуют в отношении Ирана и Венесуэлы», – допустил Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ.

    «Сейчас американцы запрещают кому-либо покупать иранскую и венесуэльскую нефть. Китай крупный игрок, он может позволить себе игнорировать эти рестрикции, поэтому покупает иранское топливо. Но это фактически единственный покупатель иранских углеводородов. А против российской нефти таких ограничений нет. И для США это болезненно», – продолжил он.

    «При этом Штаты начали еще весной 2022 года вводить санкции против задействованных в продаже российской нефти логистики, компаний и банков. Также Вашингтон запретил импорт российской нефти, нефтепродуктов, газа, угля», – детализировал аналитик.

    «Поэтому и европейцы боялись покупать какие-то дополнительные объемы топлива – непонятно, когда можно попасть под вторичные ограничения», – указал спикер. «Плюс общество и политики могли обвинить компании в том, что те якобы спонсируют Россию. Поэтому насколько могли, европейцы сократили закупку российской нефти», – напомнил эксперт.

    «Тогда началась первая волна перестроения. Мы переключились на азиатские рынки, но нужно было подписать контракты, наладить логистику и саму нефть туда довезти. На это ушло время. В результате цена нефти на мировом рынке уходила в район 120 долларов за баррель», – рассказал собеседник.

    «Эффект был довольно неожиданный. Получилось, что против нас вводят санкции страны-импортеры нефти. Мы сократили добычу, но из-за того, что цены повысились, мы все равно зарабатывали примерно столько же, сколько и раньше. Средняя цена марки Urals оказалась в районе 80 долларов за баррель. Это даже больше, чем было рассчитано бюджетом РФ. А для США и ЕС цена взлетела до 120 долларов за баррель на любую нефть. И от этого подорожало топливо – в США был исторический рекорд», – напомнил он.

    «Так как стоимость топлива закладывается в цены других продуктов, в Штатах и Европе раскрутилась инфляция. Они вынуждены были повышать ставку Центрального банка и ФРС – в случае США. И только в 2024 году в Америке произошло первое снижение ставки», – объяснил аналитик.

    «Кстати, команда Байдена пострадала и политически – когда цены на топливо в США взлетели, американцы в этом обвинили как раз Демпартию. У них такая часть политической культуры: если топливо дорожает, то виноват действующий президент. И тогда республиканцы активно этим пользовались. Может быть, часть этого негатива в итоге и привела к тому, что демократы проиграли выборы», – объяснил спикер.

    «Сейчас же Байден уходит. Если он, например, ведет санкции, запрещающие покупать кому-либо вообще российскую нефть, это создаст коллапс для мирового рынка, цены будут по 200 долларов за баррель. Хотя, конечно, Индия и Китай запрет проигнорируют», – указал Юшков.

    «Поэтому администрация Байдена, скорее всего, рассматривает вариант ограничений в отношении какого-то отдельного сорта российской нефти. Также США могут запретить кому-либо покупать российскую нефть, которая переводится по нефтепроводам. Это будет удар прежде всего по европейцам», – детализировал аналитик.

    «Однако и по России будет нанесен временный удар. Нам потребуется время для перестроения всей логистики и заключения новых контрактов. Потому что Китай и Индия захотят создать специальные компании, которым не страшно попасть под санкции, и только через них будут импортировать российскую нефть», – объяснил собеседник.

    «А то, что пострадают страны Запада, сами США – опять будет всплеск цены, разгон инфляции – так это же все будет разрешать уже Трамп. Кроме того, Трамп, конечно, сможет отменить эти рестрикции и нормализовать ситуацию на рынке. Но тогда демократы обвинят его в том, что он якобы действует в интересах Кремля», – пояснил он.

    Ранее Bloomberg сообщил, что США рассматривают возможность введения новых санкций против России в нефтяной сфере. Эксперты отметили, что новые ограничения могут затронуть не только Россию, но и страны-импортеры энергоресурсов, такие как Индия и Китай. Такая мера может привести к резкому росту цен на нефть и усилению напряженности в мировой экономике, подчеркивают специалисты.

    Кроме того, США могут ввести санкции против танкерного флота, который, по данным Bloomberg, занимается транспортировкой российской нефти.

    При этом ограничения будут сопряжены с рисками, учитывая, что Индия и Китай являются крупными потребителями российской нефти. Напряженность могут усложнить попытки США ограничить поставки китайских чипов в Россию. Также санкции способны привести к резкому росту цен на нефть. Тем не менее Евросоюз планирует ввести аналогичные меры до конца года.

    Тем временем пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков выразил уверенность в том, что администрация Байдена предпримет новые антироссийские шаги. Многие аналитики прогнозируют попытки Байдена оставить тяжелое наследство для следующего руководства США, указал Песков.

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    8 декабря 2024, 17:43 • Новости дня
    Трамп допустил возможный выход США из НАТО

    Tекст: Ольга Иванова

    Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что страна может выйти из НАТО, если союзники не выполнят финансовые обязательства.

    Трамп в интервью телеканалу NBC News заявил о возможности выхода страны из Североатлантического альянса, если союзники не будут выполнять свои финансовые обязательства. «Если они будут платить по своим счетам, то конечно,» – сказал Трамп, отвечая на вопрос о сохранении членства США в НАТО. Он отметил, что выполнение финансовых обязательств станет ключевым фактором в решении о дальнейшей роли Вашингтона в альянсе, передает ТАСС.

    Трамп уже неоднократно выражал недовольство деятельностью НАТО. В случае своей победы на ноябрьских выборах он грозил выходом США из альянса, если европейские партнеры не возьмут на себя большую финансовую ответственность за свою безопасность.

    В марте СМИ сообщили, что ряд дипломатов из стран Североатлантического альянса призвали европейские страны готовиться к тому, что США покинет НАТО.

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    10 декабря 2024, 05:33 • Новости дня
    Канада пообещала ответить на возможные тарифы Трампа

    Трюдо заявил о готовности Канады ответить на тарифы Трампа 25% на ее товары

    Tекст: Максим Попов

    Премьер-министр Канады Джастин Трюдо пообещал ответить на возможное введение тарифов в 25% на канадские товары, предложенное избранным президентом США Дональдом Трампом, отметив, что такие меры будут разрушительными для канадской экономики.

    Трюдо подчеркнул, что Канада отреагирует «несколькими путями» на несправедливые тарифы и все еще ищет оптимальные способы для этого, передает ТАСС. Он также напомнил, что аналогичные меры, предпринятые Трампом в его первый президентский срок, в отношении канадской стали и алюминия в итоге были отменены.

    По словам премьер-министра, введение пошлин в размере 25% на все товары, экспортируемые из Канады, окажет разрушительное воздействие на канадскую экономику. Данный шаг, по мнению Трюдо, может привести к серьезным экономическим последствиям для страны.

    Напомним, Трамп анонсировал, что с первого дня своей новой президентской каденции он намерен ввести подобные пошлины на товары из Канады и Мексики, объяснив это необходимостью борьбы с нелегальной миграцией и контрабандой наркотиков.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, Трамп предложил, чтобы Канада и Мексика стали новыми штатами США, ссылаясь на ежегодные субсидии более 100 млрд долларов Канаде и почти 300 млрд долларов Мексике.

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    9 декабря 2024, 09:01 • Новости дня
    Пушков оценил влияние заявлений Трампа на политику США по Украине

    Пушков: Трамп начинает конкретизировать внешнюю политику США по Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Избранный президент США Дональд Трамп начал конкретизировать свою внешнеполитическую программу, некоторые его заявления вызвали «ужас» у половины Палаты представителей, почти всего Сената, представителей Госдепа, Минобороны, аппарата СНБ, ЦРУ и других разведведомств США, заявил сенатор Алексей Пушков.

    «Избранный президент США Дональд Трамп начал конкретизировать свою внешнеполитическую программу», – написал Пушков в своем Telegram-канале.

    По словам сенатора, слова Трампа могут не всегда совпадать с реальностью, что понимают его противники.

    «Жесткие рукопожатия, схожие с попыткой раздробить руку Макрона, это одно, а объективная зависимость от союзников по НАТО – это другое», – отметил Пушков.

    Пушков подчеркнул, что хотя Трамп не сможет заменить всех представителей «глубинного государства» в правительстве, его авторитет достаточно силен, чтобы повлиять на политику США в отношении Украины. Он добавил, что заявления Трампа вызывают «ужас» у многих американских ведомств, таких как Палата представителей, Сенат, Госдепартамент и разведывательные службы.

    Тем не менее выбор Трампа ключевых фигур во внешней политике, за исключением Тулси Габбард, устраивает двухпартийный истеблишмент, считает сенатор.

    «Трамп способен внести серьезные коррективы в линию США по Украине силой своей личности. Если, конечно, сможет», – заключил Пушков.

    Ранее избранный президент США Дональд Трамп заявил, что киевский режим в будущем, вероятно, станет получать меньше военной помощи от Соединенных Штатов.

    До этого Трамп заявил, что киевский режим желает заключить соглашение об урегулировании конфликта с российской стороной. Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что не приемлет предложение Трампа о немедленном прекращении огня на украинской территории.

    Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что Кремль внимательно ознакомился с высказыванием Трампа по этой теме.

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    11 декабря 2024, 06:55 • Новости дня
    NYT: Трамп может отменить санкции против Центробанка России

    Трамп может пересмотреть условия кредита Украине и отменить санкции против России

    Tекст: Максим Попов

    Избранный президент США Дональд Трамп рассматривает возможность отмены санкций, замораживающих активы Центрального банка России, чтобы пересмотреть условия кредита, выделенного Украине, сообщила The New York Times.

    По информации издания, Трамп может попытаться отменить санкции, замораживающие активы Центрального банка России, передает ТАСС. Это решение связано с возможностью пересмотра условий кредита, выделенного администрацией Джо Байдена Украине.

    Ранее Минфин США объявил о предоставлении Украине кредита в размере двадцати миллиардов долларов, который будет выплачиваться траншами. Планируется, что возвращение средств произойдет за счет доходов от замороженных российских активов.

    Однако инициатива Трампа, по мнению издания, может не найти поддержку среди республиканцев и вряд ли повлияет на европейскую часть займа. Администрация Байдена, предоставляя этот кредит, стремится обеспечить Украине экономическую стабильность, даже учитывая возможное возвращение Трампа к власти.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, накануне крупнейший депозитарный центр Euroclear выразил несогласие с планами Евросоюза изъять заблокированные российские активы, указав на возможные риски для финансовой стабильности Европы.

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    9 декабря 2024, 14:37 • Новости дня
    В МИД заявили о внимании окружения Трампа к инициативам Путина по Украине

    Замглавы МИД России Галузин заявил о внимании окружения Трампа к инициативам Путина

    Tекст: Валерия Городецкая

    Москва считает, что окружение избранного президента США Дональда Трампа внимательно изучило инициативу президента России Владимира Путина по долгосрочному урегулированию кризиса на Украине, сообщил замглавы российского МИД Михаил Галузин.

    По его словам, российская сторона исходит из того, что на Западе, включая окружение Дональда Трампа, внимательно следят за российскими инициативами по урегулированию кризиса на Украине, передает ТАСС.

    Галузин подчеркнул, что инициатива российского президента Владимира Путина, представленная 14 июня, является основой для долгосрочного решения конфликта.

    Замминистра добавил, что именно эта инициатива должна лечь в основу любых дальнейших контактов с Западом и киевским режимом, если они проявят к этому готовность.

    Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил, что мирное разрешение конфликта на Украине возможно только при отказе Киева от вступления в НАТО, закрытии на Украине западных военных баз и отмене учений с иностранными войсками. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что Россия заявила о готовности поддержать любые посреднические инициативы для возобновления переговоров по Украине.

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    11 декабря 2024, 14:30 • Новости дня
    Каллас: Замороженные активы России ЕС полностью потратит на Украину

    Tекст: Евгения Караваева

    Кая Каллас заявила, что ЕС может полностью израсходовать замороженные активы России на восстановление Украины, не оставив средств для их возврата.

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас выразила сомнение в том, что замороженные активы России когда-либо будут возвращены, так как Европейский союз может потратить их на восстановление Украины, сообщает ТАСС. Она добавила:  «Но я сомневаюсь, что там что-нибудь еще останется».

    Использование активов России, по оценкам европейских источников, означает, что средства пойдут на финансирование интересов ЕС в различных ресурсных и промышленных секторах Украины после окончания конфликта. Эта позиция предполагает окончательное расходование без остатка.

    Российская сторона уже направила предупреждение ЕС о том, что все заблокированные активы должны быть возвращены. При этом подчеркивается, что экспроприация доходов от реинвестирования является нарушением международных норм и управления финансовой системой, основанной на долларе.

    По данным Еврокомиссии, в настоящее время заблокированы российские активы на сумму более 200 млрд евро. Из них 176 млрд находятся на счетах депозитария Euroclear.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, крупнейший европейский депозитарный центр Euroclear отказался поддержать инициативу Евросоюза по изъятию заблокированных российских активов, указав на возможные риски для финансовой стабильности Европы и необходимость взять на себя обязательства по избежанию потерь.

    Министерство финансов США объявило о выделении Украине кредита на сумму 20 млрд долларов, который будет погашен за счет доходов от замороженных российских активов. Трамп может попытаться отменить санкции, замораживающие активы Центрального банка России, чтобы пересмотреть условия кредита, выделенного Украине.

    Маск раскритиковал планы США предоставить Украине кредит, назвав это решение «за гранью безумия».

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    10 декабря 2024, 06:38 • Новости дня
    Хегсет обвинил СМИ в попытке организовать против него показательный процесс

    Хегсет обвинил СМИ в стремлении организовать против него показательный процесс

    Tекст: Максим Попов

    Кандидат на пост министра обороны США Пит Хегсет, утверждает, что его пытаются оклеветать в СМИ, чтобы помешать утверждению его кандидатуры, несмотря на прежнюю реабилитацию по обвинениям в сексуальных домогательствах.

    По информации телеканала Fox News, кандидат на пост министра обороны США Пит Хегсет заявил, что против него ведется информационная атака с целью очернения его репутации, передает ТАСС. Он обвинил своих оппонентов в попытках организовать против него «судебный процесс на страницах СМИ», чтобы помешать утверждению его кандидатуры. Хегсет подчеркнул, что намерен встретиться с каждым членом комитета по делам вооруженных сил Сената США, чтобы обсудить все спорные вопросы и заручиться поддержкой.

    В ходе интервью Хегсет также прокомментировал сообщения о прошлых обвинениях в сексуальных домогательствах. Он отметил, что обвинения были полностью расследованы, и он был оправдан. Хегсет настаивает на том, что готов пройти проверку ФБР и дать показания сенаторам под присягой. По его мнению, «действия оппонентов – это анатомия клеветы», где информация искажается и сопровождается анонимными источниками для создания ложного впечатления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп выразил уверенность в своем решении назначить Хегсета главой Пентагона, несмотря на опасения законодателей по поводу выдвинутых против него обвинений в сексуальных домогательствах. До этого сообщалось, что вокруг назначения Хегсета на должность министра обороны США разгорелся скандал из-за его предполагаемых проблем с алкоголем.

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    11 декабря 2024, 01:10 • Новости дня
    Власти США предложили сократить охрану иностранцев для усиления защиты Трампа

    Tекст: Максим Попов

    Комиссия палаты представителей США рекомендовала Секретной службе изменить подходы к охране зарубежных лидеров в связи с покушениями на Дональда Трампа, включая возможное сокращение их числа.

    Как сообщило ТАСС, Министерству внутренней безопасности и Секретной службе предложено совместно пересмотреть роль службы в защите иностранных лидеров. В докладе законодателей содержится рекомендация сосредоточиться на основной задаче – защите президента США и других критически важных руководителей.

    В отчете также упоминается, что покушение на Дональда Трампа в сентябре произошло из-за нехватки персонала Секретной службы. Это было вызвано нагрузкой, связанной с проведением Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Законодатели рассматривают возможность сокращения числа охраняемых лиц, чтобы решить данную проблему.

    Кроме того, в предложениях комиссии значится идея о выведении Секретной службы из-под контроля министерства внутренней безопасности и создания отдельной структуры для более эффективного управления.

    Напомним, первое покушение на Трампа произошло 13 июля во время предвыборного выступления в Пенсильвании, когда он был ранен в ухо. Секретная служба ликвидировала подозреваемого Томаса Крукса, который стрелял с крыши здания. Во время второго нападения 15 сентября у гольф-клуба во Флориде злоумышленник был задержан до того, как успел открыть огонь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 14 октября задержанный с оружием близ митинга Трампа мужчина назвал себя артистом и отверг обвинения в попытке покушения. До этого ФБР также отвергло версию о новом покушении на Трампа.

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    9 декабря 2024, 14:25 • Новости дня
    Песков заявил об отсутствии контактов Путина с Трампом

    Песков заявил об отсутствии контактов Путина с Трампом после его победы на выборах

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин и его администрация пока не установили контакты с Дональдом Трампом после его избрания на пост президента США, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    На вопрос журналистов о том, состоялись ли уже какие-либо обсуждения с Трампом или его командой по украинской тематике, Песков ответил: «Нет, по-прежнему контактов не было», сообщает ТАСС.

    Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что администрации Дональда Трампа следует выбрать курс на противостояние России, как это сделала администрация Джо Байдена. Пресс-секретарь Дмитрий Песков в ответ на планы команды Трампа сообщал, что Путин готов к мирным переговорам по урегулированию конфликта на Украине.

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