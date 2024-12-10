Парадокс Трампа в том, что его, при всем его агрессивном поведении, не очень-то боятся. Все-таки у него имидж не хладнокровного злодея, методично дожимающего противников, а отходчивого дедушки-скандалиста, чьи бурные выпады можно как-нибудь пережить.0 комментариев
Трамп в шутку назвал Трюдо губернатором Канады
Дональд Трамп в шутливой манере назвал премьер-министра Канады Джастина Трюдо губернатором «великого штата Канада» на фоне споров о возможных введениях жестких тарифов на товары из Канады.
Избранный президент США Дональд Трамп назвал премьер-министра Канады Джастина Трюдо «губернатором великого штата Канада», передает ТАСС. Это заявление было сделано на фоне разногласий двух стран по поводу возможного введения жестких тарифов. Трамп сообщил об этом в социальной сети Truth Social, отметив, что рассчитывает на дальнейшие переговоры по торговым вопросам, которые могут удивить всех.
Ранее Трамп в интервью NBC предположил, что Канада и Мексика могли бы стать американскими штатами из-за значительных субсидий, которые получает каждая из стран от США.
В конце ноября он провел переговоры с Трюдо в своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде, где сообщил о намерении ввести ввозные пошлины на канадские товары.
По информации Fox News, Трюдо выразил обеспокоенность, указав, что такие меры нанесут ущерб канадской экономике. В ответ на это Трамп, предположительно в шутку, вновь сказал, что Канада могла бы стать 51-м штатом США. Как отмечает телеканал, это вызвало у канадского премьера нервный смех. Министр общественной безопасности Канады Доминик Леблан заверил, что слова Трампа были лишь шуткой и не несли угрозы.
Ранее Трамп обещал ввести пошлины в размере 25% на товары из Канады и Мексики из-за проблем с нелегальной миграцией и контрабандой наркотиков.