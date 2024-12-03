Трамп пригрозил превратить Канаду в 51-й штат США

Трамп предупредил Трюдо о готовности превратить Канаду в 51-й штат США

Tекст: Мария Иванова

Трамп в ходе переговоров с Трюдо заявил о возможности превращения Канады в 51-й штат США, если проблема нелегальной миграции и контрабанды не будет решена, передает Fox News. Переговоры проходили в резиденции Трампа Мар-а-Лаго во Флориде, отмечает ТАСС.

Трамп также пригрозил ввести 25-процентные пошлины на канадские товары в день своей инаугурации 20 января 2025 года, если ситуация с миграцией и торговым дефицитом, который он оценил в 100 млрд долларов, не улучшится. Трюдо предупредил, что такие меры могут разрушить экономику Канады, на что Трамп ответил предложением сделать страну 51-м штатом.

Премьер-министр Канады отреагировал на это предложение нервным смехом, а один из участников встречи в шутку отметил, что Канада могла бы стать очень либеральным штатом. Трамп предложил разделить Канаду на два штата в зависимости от политической ориентации. Он также предположил, что Трюдо мог бы стать губернатором нового штата.

Как сообщает Fox News, встреча длилась около трех часов. Визит произошел на фоне заявлений Трампа о введении пошлин на товары из Канады и Мексики в контексте нелегальной миграции и контрабанды наркотиков. Беспошлинный доступ на американский рынок критически важен для канадской экономики, которая зависит от экспорта в США.

Трамп считает наркокартели серьезной угрозой для Соединенных Штатов и возможным введением пошлин на товары из Канады и Мексики хочет заставить эти страны активнее бороться с контрабандой опиоидов, а также потоком нелегальной миграции.

В ответ на заявление Трампа о пошлинах на товары из Канады и Мексики в Мехико пригрозили ответить собственными тарифами на американские товары, причем в Оттаве заявили о более близких отношениях с США, чем с Мексикой.

Ранее Дональд Трамп сообщил, что Джастин Трюдо пообещал сотрудничать с США для борьбы с контрабандой наркотиков, связанных с ростом нелегальной миграции, и обсудил с ним ключевые вопросы, включая энергетику и торговлю.