Сейчас, когда очертания международного порядка в Европе определяются на полях сражений, стабильность на юго-восточном направлении требует от Москвы инициативы и терпения.0 комментариев
NYT: Угрозы Трампа ввести пошлины разделили Канаду и Мексику
В ответ на заявление избранного президента США Дональда Трампа о пошлинах на товары из Канады и Мексики в Мехико пригрозили ответить собственными тарифами на американские товары, а в Оттаве заявили о более близких отношениях с США, чем с Мексикой, сообщила газета The New York Times.
Издание пишет, что канадские чиновники убеждали команду Трампа, что Канада лучше контролирует свои границы, более согласована с США в отношении Китая. Отмечается, что канадские официальные лица ведут переговоры с представителями администрации Трампа, подчеркивая эти различия, пишет The New York Times.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил о необходимости спокойного и конструктивного подхода в отношениях с США, подчеркнув, что урегулирование тарифных вопросов возможно без конфронтации.
«Идея войны с Соединенными Штатами – это не то, чего кто-либо хочет. Вместо паники мы занимаемся конструктивной защитой канадских рабочих мест», – заявил Трюдо.
Что касается рабочих мест, два высокопоставленных канадских чиновника заявили изданию, что Соединенные Штаты и Канада более сопоставимы с точки зрения благосостояния и уровня заработной платы, чем Мексика, предполагая, что Канада не крадет американские рабочие места. Трамп обвинил Мексику именно в этом.
В то же время президент Мексики Клаудия Шейнбаум заявила о намерении сохранить торговое сотрудничество с США и выразила сомнения в искренности канадской позиции. Издание пишет, что Мексика продолжает оставаться важным торговым партнером США, особенно в аграрной сфере.
Ранее Трамп заявил о планах ввести 25-процентные пошлины на товары из Мексики и Канады в ответ на миграцию и наркотрафик.
Позднеет Трамп провел «хороший» разговор с премьер-министром Канады Джастином Трюдо о торговле и безопасности границ после угрозы ввести 25-процентные тарифы на канадские товары из-за проблем с нелегальной иммиграцией и наркотрафиком.
Американист Малек Дудаков заявил, что угрозой повышения пошлин Трамп добивается смены власти в Канаде.