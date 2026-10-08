МИД Ирана пообещал уведомить США через посредника о решении по Ормузу

Иран пообещал уведомить США через посредника о решении по Ормузу

Tекст: Катерина Туманова

Представитель Министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи заявил, что Тегеран четко изложил свои «соображения и условия» для прекращения войны на всех фронтах и ​​восстановления безопасности в регионе Персидского залива и Ормузском проливе, передает агентство Anadolu со ссылкой на информационное агентство IRNA.

«Необходимый ответ на предложения другой стороны также будет предоставлен через посредников», – сказал Багаи.

Он отреагировал и на заявления госсекретаря США Марко Рубио о том, что Иран не воспользовался «многочисленными возможностями» для достижения соглашения с Вашингтоном по ядерной программе. Рубио сделал эти заявления во время визита в Афины.

«Искажение исторических фактов не сможет стереть из общественного мнения реальность неоднократных нарушений Соединенными Штатами своих обязательств», – заявил Багаи.

Иранский министр обвинил США в ответственности за нынешнюю нестабильность в регионе и ее экономические последствия как в США, так и во всем мире.

Говоря о судоходстве через Ормузский пролив, он отметил, что Иран и Оман добились прогресса в консультациях, направленных на восстановление морской безопасности. По его словам, обе страны договорились о географических координатах безопасных маршрутов входящего и исходящего судоходства по этому важному водному пути.

Стороны также достигли договоренности о том, как информация о достигнутом соглашении будет доведена до сведения соответствующего международного органа, и, по словам Багаи, этот шаг будет предпринят «вскоре».

Багаи заявил, что Иран продолжит усилия по укреплению доверия и взаимодействия между странами региона.