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    Правого разворота в Европе, судя по всему, не будет. Мы тупо потратили время, его обсуждая. Будет электоральный захват власти левыми экстремистами, поддерживаемыми миллионами этнических «избирателей».

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    Сергей Худиев Сергей Худиев Почему у ИИ никогда не будет сознания

    На наших глазах происходит столкновение двух религий – христианства и веры в пришествие разумного и самосознающего искусственного интеллекта, которому уготовано сменить человечество в качестве доминирующего разумного вида на планете.

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    Ольга Андреева Ольга Андреева Как Сталин и Булгаков боролись с украинским национализмом

    Сталин пытался защитить шедевр Булгакова «Дни Турбиных», но украинцы жаждали крови. На Украине, возмущались они, борются с великодержавным шовинизмом, а вот в РСФСР с великодержавным шовинизмом борются недостаточно. В итоге Сталин сдался – и в 1929 году пьесу из репертуара МХАТа сняли. Но победа украинского национализма была временной.

    38 комментариев
    7 октября 2026, 02:42 • Новости дня

    Вэнс назвал действие Ирана для окончания семимесячной войны с США

    Вэнс назвал снижение обогащения урана Ираном условием мира

    Tекст: Катерина Туманова

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Иран должен существенно сократить свои мощности по обогащению урана, чтобы удовлетворить требования США и положить конец войне между странами.

    Вэнс, давний скептик в отношении участия США в зарубежных войнах, сыграл ведущую роль в переговорах по урегулированию конфликта и в сентябре заключил предварительное мирное соглашение, которое быстро сорвалось.

    Выступая в понедельник после предвыборной поездки на Аляску, Вэнс заявил, что любое соглашение потребует от Ирана сокращения мощностей по обогащению урана.

    «Если вам не нужно ядерное оружие, зачем вам тогда топливо с 60-процентным обогащением? И если вы хотите продемонстрировать свою приверженность отказу от создания ядерного оружия, не создавайте топливо с высоким обогащением. Это очень важный, основополагающий вопрос. Я думаю, что если они хотят продемонстрировать свою приверженность отказу от создания ядерного оружия, им следовало бы предпринять какие-то значимые шаги в отношении своих мощностей по обогащению урана», – заявил Вэнс Reuters.

    В последние недели Иран и США обменялись предложениями, направленными на прекращение войны и возобновление работы Ормузского пролива. Президент США Дональд Трамп отклонил последнее предложение Тегерана и предупредил, что военные операции могут возобновиться после промежуточных выборов.

    Вэнс заявил, что США по-прежнему открыты для соглашения, но потребуют конкретных уступок со стороны Ирана в ядерной сфере.

    «Мы не собираемся обменивать слова на дела. Мы заметили, что не совсем ясно, как именно их страна принимает решения», – сказал Вэнс.

    Отдельно Трамп заявил во вторник, что его «самая большая проблема» заключается в том, что никто не знает, кто управляет Ираном. На что в иранском МИД ответили, что американская страна знает и с кем ведет переговоры, и как в Иране принимают решения.

    6 октября 2026, 17:26 • Новости дня
    Гендиректор нефтетрейдера Vitol заявил об исчерпании запасов нефти на Западе

    Гендиректор Vitol Харди: Запасы нефти на Западе исчерпаны

    Гендиректор нефтетрейдера Vitol заявил об исчерпании запасов нефти на Западе
    @ REUTERS/Jason Redmond

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Нефтяные запасы западных стран оказались исчерпаны в результате войны в Иране, заявил генеральный директор крупнейшего в мире независимого нефтетрейдера Vitol Group Рассел Харди.

    Запасы нефти на Западе исчерпаны в результате войны в Иране, заявил Харди на энергетическом форуме в Лондоне, пишет Bloomberg. «Больше на Западе нет запасов, которые можно было бы израсходовать», – сказал он.

    Гендиректор Vitol подчеркнул, что западные страны полностью истощили доступные резервы, и предупредил, что дефицит топлива, вероятно, сохранится и в предстоящие зимние месяцы. Он подчеркнул, что доступные объемы уже использованы.

    В пятницу страны «Большой семерки» и их партнеры объявили о выделении 100 млн баррелей нефти из чрезвычайных резервов. Этому предшествовало давление администрации Дональда Трампа на Европу с требованием активнее сдерживать стремительный рост цен на дизельное топливо. При этом, по словам Харди, конкретные детали высвобождения резервов пока не вполне прозрачны.

    Днем ранее руководитель Saudi Aramco предупредил, что из мировых запасов нефти объемом 6 млрд баррелей на практике доступно менее 10%. Использованию остальных объемов препятствуют различные логистические трудности.

    Харди также отметил, что предложение нефтепродуктов остается крайне ограниченным. Он ожидает, что такая ситуация продолжится в ближайшие месяцы, в том числе в течение зимы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник глава Saudi Aramco заявил о «пугающе низких» мировых запасах нефти.

    Цены на нефть снизились на ожиданиях распродажи запасов G7.

    В марте в G7 задумались о распечатке нефтяных резервов.

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    6 октября 2026, 19:18 • Новости дня
    Ушаков анонсировал встречу Путина с президентом Ирана

    Ушаков: Путин встретится с президентом Ирана Пезешкианом 9 октября

    Ушаков анонсировал встречу Путина с президентом Ирана
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин 9 октября в Туркмении проведет двустороннюю встречу с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    «После завершения всех мероприятий, 9 октября, Владимир Владимирович Путин встретится с президентом Ирана Масудом Пезешкианом», – сообщил Ушаков, передает РИА «Новости».

    Он отметил, что лидеры планируют обсудить ситуацию на Ближнем Востоке и вопросы развития двустороннего сотрудничества.

    «Недавно состоялась встреча в сентябре двух лидеров. Сейчас повторно договорились встретиться. Естественно, вопросы развития двустороннего сотрудничества и, конечно, острая ситуация в ближневосточном регионе. Это то, что будет обсуждаться», – добавил Ушаков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Ушаков сообщил, что Путин в Бишкеке встретится с Пезешкианом.

    В апреле Путин и Пезешкиан обсудили ситуацию на Ближнем Востоке.

    В марте Путин провел телефонный разговор с президентом Ирана.

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    6 октября 2026, 17:38 • Видео
    Латвия доказала свою безнадежность

    Премьер-министр и победитель выборов Латвии Андрис Кулбергс запросил у Евросоюза дополнительное финансирование для противостояния с Россией. И этим доказал главное.

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    6 октября 2026, 05:36 • Новости дня
    Трамп допустил уничтожение Лос-Анджелеса Ираном
    Трамп допустил уничтожение Лос-Анджелеса Ираном
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп во время выступления перед сторонниками заявил о возможности уничтожения Лос-Анджелеса и Сан-Диего в связи с конфликтом с Ираном.

    «Они могут уничтожить город, пусть уничтожат Лос-Анджелес, пусть уничтожат Сан-Диего. Это очень небольшая цена, которую приходится платить, и все это очень скоро закончится», – заявил Трамп, передает ТАСС.

    По словам американского лидера, уничтожение этих городов станет «небольшой ценой за обеспечение безопасности мира и нашей страны».

    Трамп добавил, что конфликт скоро завершится.

    «По сути, все уже почти закончилось, хотя они, возможно, еще немного затянут ситуацию», – сказал политик.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник американские бомбардировщики покинули Британию. Трамп пояснял, что для самолетов ВВС США существовала угроза в Британии.

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    6 октября 2026, 09:35 • Новости дня
    Трамп отменил налог на дизель

    Трамп отменил федеральный налог на дизельное топливо из-за кризиса в США

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент США Дональд Трамп подписал указ о широкой продаже предназначенного для сельского хозяйства дизельного топлива без уплаты федерального налога, возложив ответственность за топливный кризис на Украину.

    Американским властям пришлось отказаться от федерального налога на дизельное топливо на фоне кризиса. Глава государства прямо на сцене во время митинга в штате Небраска подписал указ, разрешающий широкую продажу красного дизеля, передает РИА «Новости».

    «Я объявляю о беспрецедентном шаге, направленном на снижение цен», – заявил Трамп.

    Американский лидер объяснил, что красное дизельное топливо ранее было разрешено использовать только для сельскохозяйственной, строительной и специальной техники. Краситель добавлялся исключительно для контроля при проверках на дорогах. Отмена налога позволит водителям большегрузных машин экономить до 100 долларов на одной заправке, что в перспективе приведет к снижению цен на продукты.

    Накануне Трамп возложил ответственность за кризис с топливом и нехватку нефтеперерабатывающих мощностей на власти Украины и руководство штата Калифорния. По его словам, атаки украинских войск причиняют ущерб и усугубляют ситуацию на фоне закрывающихся в США заводов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Трамп обвинил Украину в росте цен на бензин в США.

    В субботу американский лидер отказался от идеи запретить экспорт дизельного топлива. В пятницу он сообщил о согласии Европы высвободить запасы дизеля.

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    6 октября 2026, 16:45 • Новости дня
    Песков отреагировал на слова Трампа по эпидситуации в Иркутской области

    Песков поприветствовал слова Трампа об эпидситуации в Иркутской области

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что предложение взаимной помощи со стороны других стран является позитивным моментом, комментируя слова американского лидера Дональда Трампа об эпидемиологической ситуации в Иркутской области.

    «Хорошо, когда взаимная помощь предлагается», – заявил Песков, отвечая на вопрос о реакции Кремля на предложение Вашингтона, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Дональд Трамп предложил России помощь США при возможной вспышке чумы.

    Дмитрий Песков переадресовал вопросы об эпидемиологической ситуации в Иркутске в Роспотребнадзор.

    В Приангарье сняли с наблюдения 60% контактировавших с больной пневмонией.

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    6 октября 2026, 16:15 • Новости дня
    Губернатор Калифорнии оценил слова Трампа об уничтожении Лос-Анджелеса

    Губернатор Калифорнии Ньюсом: Слова Трампа об уничтожении Лос-Анджелеса опасны

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом заявил, что комментарии президента США Дональда Трампа о возможном уничтожении Лос-Анджелеса и Сан-Диего в ходе конфликта с Ираном являются опасными.

    Ньюсом заявил, что слова лидера США о том, что Лос-Анджелес и Сан-Диего могут быть уничтожены в ходе конфликта с Ираном, опасны. «После того, как он отправил нацгвардию и морпехов занять Калифорнию, Дональд Трамп теперь говорит, что нашим врагам стоит «уничтожить» Лос-Анджелес и Сан-Диего. Он... опасен», – цитирует губернатора Калифорнии РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Трамп допустил уничтожение Лос-Анджелеса Ираном.

    В августе он объявил о переговорах США и Ирана.

    Летом президент США пригрозил уничтожить Иран.

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    7 октября 2026, 00:28 • Новости дня
    Выжившая после казни американка Пайк пришла в сознание

    Tекст: Катерина Туманова

    Приговоренная к смертной казни американка Криста Пайк была госпитализирована и находилась на аппарате искусственной вентиляции легких в течение нескольких дней после того, как пережила две смертельные инъекции, а теперь она пришла в сознание, сообщили ее адвокаты.

    Криста Пайк «в сознании, говорит, продолжает получать медпомощь» спустя почти неделю после неудачной казни: «Ее выздоровление беспрецедентно с медицинской точки зрения», передает портал телестанции Нэшвилла WSMV слова адвокатов Пайк.

    Юристы также сообщили, что, «несмотря на серьезные повреждения, которые она получила на руках, она все еще в наручниках и прикована к кровати».

    «Прогноз по ней остается неясным, но как минимум мы ожидаем длительного выздоровления. Мы невероятно благодарны сотрудникам скорой помощи и медицинской команде больницы, которые относились к Кристе по-человечески и обеспечивали ей исключительный уход», – добавили юристы.

    Напомним, Пайк была признана виновной в убийстве 19-летней Коллин Слеммер в 1995 году. Она должна была стать первой женщиной, казненной в Теннесси более чем за 200 лет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, выжившая после провала казни Пайк находилась в критическом состоянии. Анестезиолог Зивот заявил, что выжившая после казни американка получила травму мозга.

    Власти штата Теннесси отменили казни на 2026 год после провала процедуры со смертельной инъекцией.

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    6 октября 2026, 03:41 • Новости дня
    Военные США уничтожили 13 торговых судов после возобновления блокады Ирана

    Tекст: Антон Антонов

    После возобновления блокады Ирана американские военные уничтожили 13 торговых судов, которые, по словам Вашингтона, пытались нарушить морскую блокаду или входили в «теневую сеть» Корпуса стражей исламской революции, сообщило Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM).

    Кроме того, с 14 июля, когда блокада была возобновлена, американские военные перенаправили 130 торговых судов и вывели из строя еще три корабля, экипажи которых отказались подчиниться требованиям, заявило CENTCOM в X.

    «Мы будем действовать быстро против любых судов, пытающихся прорвать блокаду. Наши силы высоко обучены, профессиональны и смертоносны», – заявили в CENTCOM.

    Морякам рекомендовано следить за уведомлениями и связываться с ВМС США при нахождении в Оманском заливе и на подходах к Ормузскому проливу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Тегеран заявил, что угрозы Вашингтона атаковать танкеры не делают чести сверхдержаве.

    Иранский парламент пригрозил заблокировать продажу нефти на Ближнем Востоке.

    Проблемы у иранских судов начались в июле, когда Вашингтон возобновил блокаду Ормузского пролива.

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    6 октября 2026, 16:29 • Новости дня
    В парламенте Ирана зарегистрировали запрос об отстранении главы МИД

    В парламенте Ирана зарегистрировали запрос об отстранении главы МИД Аракчи

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Запрос о начале процедуры отстранения министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи зарегистрирован в системе национального парламента из-за его контактов с представителями США.

    В системе иранского парламента зарегистрирован запрос об отстранении руководителя внешнеполитического ведомства, однако пока документ не передан президиуму, пишет ТАСС со ссылкой на Tasnim.

    «Запрос об импичменте Аракчи, министру иностранных дел, зарегистрирован в системе, однако пока не передан президиуму. По всей видимости, один из депутатов зарегистрировал этот запрос, однако сегодня он не был передан президиуму», – сообщил член президиума парламента Мохаммад Рашиди.

    Инициатором процедуры выступил депутат от Тегерана Амир Хосейн Сабети. Он обвинил министра в несанкционированных верховным лидером Ирана контактах с американскими представителями в Нью-Йорке.

    Для проведения голосования о доверии министру инициативу должны поддержать не менее 10 депутатов. После этого вопрос рассмотрит профильная комиссия, а затем при сохранении подписей он может быть вынесен на пленарное заседание.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте Иран не увидел причин для возобновления переговоров с США.

    Ранее Аракчи осудил американские и израильские удары. До этого СМИ узнали о готовности главы иранского дипломатического ведомства провести встречу со Стивеном Уиткоффом.

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    6 октября 2026, 05:46 • Новости дня
    Пезешкиан связал удары по ядерным объектам Ирана с инспекциями МАГАТЭ

    Tекст: Антон Антонов

    Тегеран готов к переговорам и проверкам по ядерной программе, но после визитов инспекторов МАГАТЭ иранские объекты подвергались ударам, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан.

    «Мы готовы к переговорам и проверкам, связанным с ядерной деятельностью страны. Однако проблема заключается в том, что после каждого визита инспекторов в Иран распознавались наши центры и ученые, после чего объекты подвергались бомбардировкам, а ученых убивали», – сказал Пезешкиан.

    Глава Ирана сделал это заявление во время встречи в Тегеране с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в парламенте Ирана подготовили законопроект о выходе из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

    Полноценная деятельность МАГАТЭ в Иране была прервана после атак на иранские ядерные объекты. Впоследствии Тегеран принял решение приостановить сотрудничество с организацией. Инспекторы были выведены из соображений безопасности, а доступ к ядерным объектам существенно ограничили.

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    6 октября 2026, 17:23 • Новости дня
    Минобороны Ирана сообщило об увеличении производства вооружений

    Минобороны Ирана: Тегеран увеличил производство вооружений в 2,5 раза

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Официальный представитель министерства обороны Ирана Реза Талаиник заявил об увеличении производственных мощностей по выпуску вооружений и оборонной техники в 2,5 раза.

    Тегеран значительно нарастил выпуск военной продукции после острой фазы конфликта с США и Израилем, сообщил Талаиник, передает РИА «Новости». «Производственные мощности по выпуску вооружений и оборудования для оборонных целей в стране по сравнению с периодом, предшествовавшим войне месяца Рамадан, выросли в 2,5 раза, а по отдельным видам вооружений объем производства увеличился более чем в три раза», – приводит агентство Fars слова представителя Минобороны Ирана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье власти Ирана допустили выход страны из договора о ядерном оружии.

    В прошлом месяце Вооруженные силы США нанесли удары по территории Ирана.

    Летом Иран воспользовался перемирием с США для закупки нового вооружения.

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    6 октября 2026, 14:40 • Новости дня
    Сенат США заблокировал поддержанный Трампом закон об отмене перевода часов

    Fox News: В Сенате США забуксовал закон об отмене перевода часов

    Tекст: Игорь Иножарский

    Попытки президента США Дональда Трампа добиться принятия закона о круглогодичном летнем времени натолкнулись на сопротивление в Сенате.

    Инициатива, которая позволила бы штатам не переводить часы дважды в год, пользуется популярностью у избирателей и президента, а летом Палата представителей США приняла соответствующий законопроект, пишет Fox News.

    Однако в Сенате документ вызвал раскол обеих партий. Сенатор-республиканец Том Коттон пообещал блокировать любые попытки ускорить принятие закона. В ответ Трамп опубликовал личный номер телефона Коттона в своей соцсети Truth Social, призвав жителей Арканзаса оказать давление на законодателя.

    «Почти все хотят, чтобы был принят закон «О защите солнечного света», кроме Тома Коттона», – заявил Трамп.

    Коттон в ответ напомнил, что Конгресс уже вводил постоянное летнее время в 1970-х годах, но быстро отменил его из-за того, что зимой дети были вынуждены ходить в школу в темноте. Отношение к инициативе зависит от географии: западные штаты опасаются слишком поздних восходов, тогда как прибрежные регионы, такие как Флорида и Вашингтон, поддерживают отказ от перевода часов.

    Кроме того, в Сенате отмечают нехватку времени для рассмотрения документа из-за более приоритетных вопросов, включая финансирование правительства и закон о национальной обороне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу президент США Дональд Трамп опубликовал личный номер телефона сенатора Тома Коттона, чтобы заставить его поддержать отмену перевода часов. Летом сенаторы США договорились с Трампом о новых санкциях. Сенат заблокировал резолюцию об ограничении военных полномочий Трампа.

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    6 октября 2026, 13:20 • Новости дня
    Молдавия назвала новую ЛЭП в честь Трампа

    Посольство США: Новая ЛЭП между Молдавией и Румынией получит имя Трампа

    Tекст: Ольга Иванова

    Новая линия электропередачи между Молдавией и Румынией, строительство которой финансируют США, получит название Trump Liberty Line («Линия свободы Трампа»).

    Об этом сообщило американское посольство в Кишиневе на своей странице в Facebook (запрещена в РФ как экстремистская), передает РИА «Новости».

    Министерство энергетики Молдавии, Moldelectrica, Black & Veatch и посольство США запустили рабочую группу по проекту линии Стрэшень – Гутинашь. Ожидается, что после завершения строительства Молдавия сможет получать электроснабжение с европейских рынков.

    Правительство США в сентябре 2017 года одобрило выделение 130 млн долларов для строительства ЛЭП в Молдавии. В конце сентября парламент Молдавии ввел режим чрезвычайного положения в энергетике на 60 дней, а президент Майя Санду предупредила о возможном дефиците энергоресурсов зимой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Молдавия попросила четыре страны помочь с оплатой счетов за энергию.

    Президент республики созвала Совбез из-за энергетического кризиса.

    Кишинев намеревался выставить России счет от «Укрэнерго» за ремонт ЛЭП.

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    6 октября 2026, 19:26 • Новости дня
    МИД Ирана вызвал французского посла из-за подавления протестов учащихся

    Иран вызвал посла Франции в Тегеране Пьера Кошара из-за протестов учащихся

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министерство иностранных дел Ирана вызвало французского посла Пьера Кошара, призвав Париж уважать права граждан на мирные собрания после жесткого разгона студенческих протестов.

    Министерство иностранных дел Ирана вызвало посла Франции в Тегеране Пьера Кошара из-за жесткого подавления студенческих протестов французскими властями, пишет РИА «Новости».

    «После жесткой реакции правительства Франции на протесты студенческих профсоюзов и нарушений прав человека глава отдела МИД по правам человека Хамид Ахмади вызвал сегодня днем посла Франции в Тегеране Пьера Кошара», – говорится в заявлении, опубликованном в официальном Telegram-канале иранского внешнеполитического ведомства.

    Во время встречи иранская сторона настоятельно призвала правительство Франции соблюдать базовые права и свободы граждан. Особый акцент дипломаты сделали на необходимости уважать право французского народа на проведение мирных собраний.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правозащитная организация Amnesty International также потребовала от властей Франции прекратить насилие против школьников. Посольство США предупредило американских граждан о массовых беспорядках в этой стране.

    Ранее Белоруссия призвала Париж незамедлительно освободить задержанных на протестах подростков.

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    6 октября 2026, 19:08 • Новости дня
    В Кремле назвали интересной идею встречи Путина, Си Цзиньпина и Трампа на АТЭС

    Ушаков: Идея проведения встречи Путина, Си Цзиньпина и Трампа интересная

    Tекст: Валерия Городецкая

    Помощник российского лидера Юрий Ушаков назвал интересной и витающей в воздухе идею проведения трехсторонней встречи президента Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и главы США Дональда Трампа на саммите АТЭС в Китае.

    Помощник главы государства отметил, что практического обсуждения и проработки таких переговоров еще не было, пишет РИА «Новости». «Но я подтверждаю, что это интересная весьма идея, она витает в воздухе. Все о ней знают – и Трамп, и Путин, и Си Цзиньпин, по-моему», – сказал Ушаков.

    Он добавил, что Москва пока не получала проект программы саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который пройдет в Шэньчжэне 18-19 ноября. При этом в графике мероприятия могут быть предусмотрены возможности для проведения двусторонних и трехсторонних встреч.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Владимир Путин допустил возможность встречи с Дональдом Трампом и Си Цзиньпином на саммите АТЭС.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал эти переговоры необходимыми для всего мира.

    В среду официальный представитель МИД Мария Захарова не исключила проведения двусторонних контактов лидеров России и Китая на полях форума.

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    Новые «Герани» начали «резать» стратегический мост через Днепр

    Вооруженные силы России вторые сутки наносят удары по вантовому автожелезнодорожному Южному мосту в Киеве, который, по данным Минобороны, обеспечивал переброску войск и поставки военных грузов для ВСУ в Донбассе. Эксперты указывают на изменение в подходе поражения подобных сложных целей: если прежде ВС РФ пытались обрушить массивные опоры сооружений, то теперь усилия сосредоточены на перерезании несущих тросов – вантов. Подробности

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    Россия начала операцию по разрыву логистических цепочек ВСУ

    В Киеве в субботу полностью перекрыто движение по Северному автомобильному мосту через Днепр в результате атаки российского беспилотника. По данным Минобороны, эта переправа играла ключевую роль в переброске украинских войск и обеспечении логистики ВСУ. Ранее на этой неделе прекратилось движение по Южному мосту. Почему российская армия перешла к ударам по ключевым мостам Киева и как это сказывается на переброске резервов и западной техники с левого берега Днепра на правый? Подробности

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    Школьный протест вызвал политический взрыв во Франции

    Массовые беспорядки школьников, охватившие Францию, на глазах перерастают в нечто более серьезное. Теперь к молодежи присоединились взрослые – в ответ на «невиданные репрессии, которые организовало правительство» (по словам левых политиков). Как французское руководство планирует утихомирить бунтующих – и чем они настолько недовольны? Подробности

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • Латвия доказала свою безнадежность

      Премьер-министр и победитель выборов Латвии Андрис Кулбергс запросил у Евросоюза дополнительное финансирование для противостояния с Россией. И этим доказал главное.

    • Прогноз разведки ФРГ: Россия добивает Украину

      Главе германской разведки (БНД) Мартин Егер высказался о планах России на конфликт с Украиной. Параллельно канцлер Германии Фридрих Мерц побывал в Киеве, как бы пытаясь помешать этим планам. А что за планы?

    • Членов НАТО рассортировали. Кто признан браком?

      Среди европейских членов НАТО паника. На встречу в Польше, посвященную будущему альянса, не приглашены Британия, Франция и прибалты. При этом проводит ее замглавы Пентагона Элбридж Колби, которого ненавидят русофобы и глобалисты. Это раскол?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Когда придет пенсия в октябре 2026 года: график выплат на карту и через почту

      Пенсии за октябрь 2026 года выплачиваются по региональным графикам Социального фонда России. Через почтовые отделения каждому пенсионеру устанавливают свою дату доставки в пределах регионального выплатного периода, который обычно длится с 3-го по 25-е число месяца, а даты банковских зачислений зависят от конкретного отделения СФР и кредитной организации. В октябре федеральных праздников нет, но 3-4, 10-11, 17-18 и 24-25 октября приходятся на субботу и воскресенье, поэтому часть выплат в регионах могут перечислить или доставить заранее. Рассказываем, когда придет пенсия в октябре 2026 года на карту и через «Почту России», где проверить точную дату и что делать, если деньги не поступили вовремя.

    • Что изменится с 1 октября 2026 года: новые законы о маркетплейсах, ипотеке и микрозаймах

      С 1 октября 2026 года в России вступает в силу сразу несколько заметных изменений. Заработает закон о платформенной экономике: маркетплейсы должны будут обеспечить новый порядок взаимодействия покупателей с продавцами, проверки карточек товаров, скидок, блокировок и жалоб селлеров. Одновременно изменятся условия семейной ипотеки, заработает ограничение на выдачу третьего дорогого микрозайма, расширятся возможности Системы быстрых платежей, появятся новые правила для самозанятых на цифровых платформах и начнется выдача лицензий продавцам табачной продукции. Рассказываем, что изменится с 1 октября 2026 года и кого коснутся новые правила.

    • Когда придут детские пособия в октябре 2026 года: график выплат 2, 5 и 8 октября

      В октябре 2026 года основные детские пособия через банки поступят 2, 5 и 8 октября. Выплаты, которые обычно перечисляют 3-го числа, придут досрочно 2 октября, поскольку 3 октября выпадает на субботу. 5 октября по обычному графику перечислят ежемесячную выплату из материнского капитала на детей до трех лет, а 8 октября – пособие по уходу за ребенком до полутора лет работающим родителям. Большинство октябрьских выплат начисляются за сентябрь. Рассказываем, какие пособия придут в каждую дату, когда ждать деньги через почту и что делать, если выплата не поступила.

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    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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