Участники «Диктанта Победы» написали тысячи писем бойцам спецоперации

Tекст: Валерия Городецкая

Торжественная церемония завершения акции «Письмо герою» состоялась в Зале полководцев Музея Победы в Москве, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Координатор партпроекта «Историческая память» Александр Сидякин передал письма представителям Минобороны и Росгвардии.

«Сегодня завершается акция «Письмо герою», стартовавшая в день проведения «Диктанта Победы» в апреле. В этом году в ней приняли участие более 20 тыс. человек. Участники «Диктанта Победы» на тысячах площадок – в городах-героях, городах воинской славы и трудовой доблести, в самолетах и поездах – писали бойцам СВО письма поддержки в виде фронтовых треугольников», – заявил Сидякин.

По его словам, часть коробок регионы уже самостоятельно отправили с гуманитарной помощью в зону спецоперации. Сбором писем занималась «Почта России». Заместитель гендиректора компании Алан Козонов отметил, что эта работа стала для сотрудников возможностью лично выразить поддержку защитникам страны.

Начальник Главного военно-политического управления Росгвардии Владимир Степин выразил уверенность, что военнослужащим нужна поддержка, и письма будут носить у сердца. Начальник Центра военно-патриотической работы ВС Денис Скакуновский добавил, что на фронт уже передали более 4,2 млн писем.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне в историческом «Диктанте Победы» приняли участие представители 77 стран.

В январе восьмой «Диктант Победы» посвятили юбилею маршала Жукова и СВО.

В прошлом году в акции поучаствовали 2,75 млн человек из 97 государств.