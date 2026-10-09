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Участники «Диктанта Победы» написали тысячи писем бойцам спецоперации
Представители «Единой России» передали Минобороны и Росгвардии 130 коробок с письмами участников акции «Диктант Победы» для отправки бойцам в зону спецоперации.
Торжественная церемония завершения акции «Письмо герою» состоялась в Зале полководцев Музея Победы в Москве, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Координатор партпроекта «Историческая память» Александр Сидякин передал письма представителям Минобороны и Росгвардии.
«Сегодня завершается акция «Письмо герою», стартовавшая в день проведения «Диктанта Победы» в апреле. В этом году в ней приняли участие более 20 тыс. человек. Участники «Диктанта Победы» на тысячах площадок – в городах-героях, городах воинской славы и трудовой доблести, в самолетах и поездах – писали бойцам СВО письма поддержки в виде фронтовых треугольников», – заявил Сидякин.
По его словам, часть коробок регионы уже самостоятельно отправили с гуманитарной помощью в зону спецоперации. Сбором писем занималась «Почта России». Заместитель гендиректора компании Алан Козонов отметил, что эта работа стала для сотрудников возможностью лично выразить поддержку защитникам страны.
Начальник Главного военно-политического управления Росгвардии Владимир Степин выразил уверенность, что военнослужащим нужна поддержка, и письма будут носить у сердца. Начальник Центра военно-патриотической работы ВС Денис Скакуновский добавил, что на фронт уже передали более 4,2 млн писем.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне в историческом «Диктанте Победы» приняли участие представители 77 стран.
В январе восьмой «Диктант Победы» посвятили юбилею маршала Жукова и СВО.
В прошлом году в акции поучаствовали 2,75 млн человек из 97 государств.