Восьмой «Диктант Победы» посвятили юбилею маршала Жукова и СВО

Tекст: Вера Басилая

«Единая Россия» проведет «Диктант Победы» 24 апреля. Тестовые задания будут включать вопросы о жизни и деятельности Георгия Жукова, других советских военачальниках, а также юбилейных датах 2026 года. Особый блок будет посвящен тематике специальной военной операции.

В 2023 году участниками диктанта стали 2,7 млн человек, из которых 1,8 млн – школьники и студенты. Председатель общественного совета партпроекта «Историческая память» Сергей Нарышкин подчеркнул, что проект создан для защиты исторической правды о Великой Отечественной войне и сохранения культурного наследия.

«Считаю, что очень важно, что именно наша партия, как ведущая политическая сила, первой взяла на себя ответственность за решение этих по-настоящему задач государственной важности», – отметил Нарышкин.

В рамках проекта также продолжится реализация акций по поддержке ветеранов и популяризации школьных и университетских музеев, а также помощь участникам специальной военной операции и их семьям. По словам координатора партпроекта Александра Сидякина, число площадок акции за семь лет увеличилось в 27 раз, а участников – в 18 раз. В этом году традиционные мероприятия дополнят кибер-турниром по российской игре «Мир танков», которая популярна среди молодежи.

Для зарубежных участников тестовые задания перевели на десять языков, включая английский, арабский, французский, испанский, немецкий, киргизский, китайский, монгольский, португальский и турецкий.

В «Диктанте Победы» прошлого года приняли участие 2,75 млн человек из 97 стран.