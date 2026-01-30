Скачко: Зеленский наглеет на фоне жеста доброй воли Москвы

Политолог Скачко: Зеленский пиарится на жесте доброй воли Москвы

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Владимир Зеленский не может сказать правду и признать перерыв в российских ударах по украинской энергетике жестом доброй воли Москвы. Этим он сильно подставил бы своих евроатлантических кураторов, которых Киев считает партнерами», – отметил политолог Владимир Скачко, обозреватель «Украина.ру».

«В целом Банковая не упустит возможности пиара, приписав себе чужой дипломатический успех. Это один из элементов идеологической борьбы Киева с «агрессором», якобы вынужденным прервать удары по энергетике из-за умелой политики Зеленского. И безусловно, глава режима использует произошедшее в своей кампании перед потенциальными выборами», – уверен спикер.

«Помимо этого, Зеленскому нужен этот кейс для попытки снять с себя ответственность за пробуксовку мирного процесса и полуразрушенную энергетику Украины. Приемы Банковой примитивны и предсказуемы, но вполне могут сработать при содействии ряда западных СМИ и истеблишмента. И я уверен, их помощь не заставит себя долго ждать», – отметил он.

«Это же касается и приглашения Путина в Киев, о чем уже успел заявить Зеленский. Это попытка Киева увести украинское и по возможности западное общественное мнение от действительности. И этот пиар даже может частично сработать на не самой вдумчивой части аудитории», – пояснил эксперт.

«Именно поэтому Зеленский откровенно наглеет на фоне доброго жеста Москвы. Он понимает, что часть украинцев воспримет риторику Банковой за чистую монету. Москва же не будет его осаживать ввиду абсурдности заявлений и невысокой субъектности самого Киева в данном контексте», – резюмировал собеседник.

Ранее Зеленский заявил, что согласие Москвы не бить по украинской энергетике стало результатом переговоров украинской и американской делегаций. «Мы ценим усилия наших партнеров по защите жизней. Спасибо, президент Трамп! Наши команды обсуждали это в ОАЭ», – приводит его слова «Политика Страны».

Кроме того, он пригласил президента России Владимира Путина в Киев. «Публично приглашаю его, если он решится, конечно. Но если кто-то не хочет встречаться, но не может себе позволить сказать об этом прямо по какой-то причине, то тогда звучат эти приглашения в Москву», – заявил он.

Напомним, глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что лично обратился к российскому коллеге Владимиру Путину с просьбой не наносить удары по энергетике Киева и других городов Украины из-за сильных морозов. По его словам, президент России дал согласие.

«И, должен вам сказать, это было очень приятно. Многие говорили: не трать время на звонок, ты ничего не добьешься. Но он это сделал. И мы очень рады», – заявил американский лидер на совещании в Белом доме.

Журналист The Financial Times Кристофер Миллер сообщил в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ), что украинские официальные лица узнали о просьбе президента США к российскому коллеге из публичных заявлений. Он уточнил, что в Киеве не получали от России сигналов. Москва пока официально не подтверждала договоренности.

Между тем в Кремле подтвердили, что Трамп попросил Владимира Путина приостановить удары по Киеву. «Действительно, президент Трамп обратился с личной просьбой к президенту Путину воздержаться на неделю – до 1 февраля – от нанесения ударов по Киеву с целью создания благоприятных условий для проведения переговоров», – сказал пресс-секретарь российской лидера Дмитрий Песков, его слова приводит РИА «Новости».