Одна из главных целей СВО – недопущение натовских контингентов на Украине и размещения ракет с ядерными боеголовками под Харьковом или Одессой. А ведь этой проблемы могло и не быть, если бы в 1990 году Горбачев повел себя по-другому.7 комментариев
Российские войска освободили Червоную Зарю в Сумской области
Подразделения группировки «Север» установили контроль над населенным пунктом Червоная Заря в Сумской области, сообщили в Минобороны.
Группировкой нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны около Мирополья, Павловки, Храповщины, Кияницы и Глухова в Сумской области, говорится в канале Max Минобороны.
А в Харьковской области нанесено поражение подразделениям трех механизированных, мотопехотной, артиллерийской бригад ВСУ и пограничного отряда погранслужбы Украины возле Верхней Писаревки, Удов, Лебедевки, Рубежного, Малой Волчьей, Ольшан и Караичного.
Потери ВСУ при этом составили свыше 245 военнослужащих, бронемашина и два орудия полевой артиллерии. Уничтожены радиолокационная станция разведки воздушных целей «Пеликан» и склад с боеприпасами.
Подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике четырех механизированных бригад, бригады охраны генерального штаба ВСУ и бригады нацгвардии рядом с Петровкой, Ковалевкой, Грушевкой, Осиново, Просянкой, Александровкой в Харьковской области и Красным Лиманом в Донецкой народной республике (ДНР).
При этом потери противника составили до 180 военнослужащих, четыре американских бронетранспортера М113, четыре бронемашины, две 155-мм самоходные артиллерийские установки «Богдана» и боевая машина чешской РСЗО Vampire. Уничтожены пять складов с боеприпасами.
Параллельно подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям пяти механизированных, штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах Славянска, Рай-Александровки, Сергеевки, Куртовки, Веролюбовки и Константиновки в ДНР.
Противник потерял более 190 военнослужащих, американский бронетранспортер М113, четыре бронемашины и пять орудий полевой артиллерии. Уничтожены два склада боеприпасов и горючего, а также шесть складов матсредств, перечислили в Минобороны.
В то же время подразделения группировки «Центр» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике четырех механизированных, егерской, аэромобильной бригад, штурмового полка ВСУ, бригад морской пехоты, теробороны и нацгвардии у Новониколаевки, Доброполья, Светлого, Шевченко, Белицкого, Гришино, Золотого Колодезя и Марьевки в ДНР, Гавриловки, Новопавловки и Федоровского в Днепропетровской области.
Потери украинских вооруженных формирований при этом составили более 350 военнослужащих, два бронетранспортера, семь бронемашин, три артиллерийских орудия и радиолокационная станция.
Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение формированиям двух механизированных, двух десантно-штурмовых, штурмовой бригад, трех штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны поблизости от Копани, Новосолошино, Широкого и Долинки в Запорожской области, Покровского, Просяной, Гая и Коломийцев в Днепропетровской области.
Противник при этом потерял более 315 военнослужащих, два бронетранспортера, бронемашину и три артиллерийских орудия. Уничтожены два склада боеприпасов и два склада матсредств, подытожили в оборонном ведомстве.
Напомним, ранее ВС России освободили Голубовку в ДНР. А до этого они освободили Сосновое в ДНР.