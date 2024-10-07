Бизнес Дапкунайте закрыт в России

Компания «Скиллз Академи» уехавшей из России Дапкунайте закрыта

Tекст: Вера Басилая

Компания «Скиллз Академи», принадлежащая актрисе Ингеборге Дапкунайте, прекратила свою деятельность 25 июля 2024 года, передает РИА «Новости».

По данным сервиса «БИР-Аналитик», компания была исключена из ЕГРЮЛ как недействующее юридическое лицо. Основной вид деятельности «Скиллз Академи» был связан с дополнительным профессиональным образованием.

Ингеборга Дапкунайте являлась соучредителем и владела половиной компании. Сервис «БИР-Аналитик» также отмечает, что у актрисы нет заблокированных счетов и налоговых задолженностей. Ранее в СМИ сообщалось, что Федеральная налоговая служба (ФНС) ликвидировала компанию из-за отсутствия отчетов о работе в последние годы.

Кроме того, в СМИ упоминалось, что Дапкунайте задолжала ФНС более 500 тыс. рублей, но на данный момент каких-либо подтверждений этой информации нет.

В мае 2023 года в старинном доме в центре Москвы, где находится квартира Ингеборги Дапкунайте, произошел пожар.

Также сообщалось, что с началом спецоперации Россию покинули ряд деятелей искусства, в том числе Ингеборга Дапкунайте.

