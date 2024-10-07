Вопрос с мигрантами – это только часть картины соседства России с государствами Центральной Азии. Сейчас в этих странах большинство населения искренне поддерживает Россию в ее конфликте с Западом. Это вызывает озабоченность у части элит, поскольку сокращает их возможности для управления общественным мнением.0 комментариев
Бизнес Дапкунайте закрыт в России
Компания «Скиллз Академи» уехавшей из России Дапкунайте закрыта
Компания «Скиллз Академи» уехавшей из России актрисы Ингеборги Дапкунайте прекратила свое существование после исключения из ЕГРЮЛ как «недействующее юридическое лицо», сообщил «БИР-Аналитик».
Компания «Скиллз Академи», принадлежащая актрисе Ингеборге Дапкунайте, прекратила свою деятельность 25 июля 2024 года, передает РИА «Новости».
По данным сервиса «БИР-Аналитик», компания была исключена из ЕГРЮЛ как недействующее юридическое лицо. Основной вид деятельности «Скиллз Академи» был связан с дополнительным профессиональным образованием.
Ингеборга Дапкунайте являлась соучредителем и владела половиной компании. Сервис «БИР-Аналитик» также отмечает, что у актрисы нет заблокированных счетов и налоговых задолженностей. Ранее в СМИ сообщалось, что Федеральная налоговая служба (ФНС) ликвидировала компанию из-за отсутствия отчетов о работе в последние годы.
Кроме того, в СМИ упоминалось, что Дапкунайте задолжала ФНС более 500 тыс. рублей, но на данный момент каких-либо подтверждений этой информации нет.
В мае 2023 года в старинном доме в центре Москвы, где находится квартира Ингеборги Дапкунайте, произошел пожар.
Также сообщалось, что с началом спецоперации Россию покинули ряд деятелей искусства, в том числе Ингеборга Дапкунайте.