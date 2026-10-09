Реабилитация премии Нобеля за мир провалилась

Виталий Трофимов-Трофимов
Мировой экоактивизм не прошел проверку Россией
Окончательно потеряв черту, где заканчивается защита окружающей среды от пагубного вмешательства человека и начинается пагубное использование окружающей среды против политических оппонентов, мировые экоактивисты в каждой птице начинают видеть русский беспилотник, в каждом волке – российского спецназовца.
Игорь Караулов
Мертвые души написали роман о себе
Нейросеть «ГигаЧат» дописала второй том гоголевских «Мертвых душ». Читать это произведение мне решительно не хочется. Я не боюсь того, что книга окажется плохой – мало ли на свете плохих книг. Напротив, я очень боюсь, что книга мне понравится.
Дмитрий Родионов
Трамп заполучил плацдарм для третьей мировой
Многие сочли соглашение между США, Данией и Гренландией просто «апгрейдом» договора 1951 года, который, собственно, разрешил США строить и содержать военные базы в Гренландии. И напрасно.