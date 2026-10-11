Зеленский отказался прекращать удары по российским НПЗ

Зеленский отклонил требование Трампа остановить удары по НПЗ в России

Tекст: Вера Басилая

«Украина будет готова остановить удары по российским НПЗ, если Россия прекратит наносить удары по нашей энергетической инфраструктуре. Любые деэскалационные шаги должны быть взаимными и с реальными гарантиями», – цитируют слова Зеленского «Вести».

Ранее Трамп обвинил Зеленского в нежелании завершать конфликт и заявил о необходимости смены власти на Украине. По его словам, украинский лидер пытается создать проблемы с дизельным топливом для американских фермеров, так как Россия поставляет значительную часть топлива на мировой рынок.

В субботу Трамп призвал сменить Зеленского. Президент США заявил, что Зеленский много раз мог урегулировать украинский конфликт, но не сделал этого, поэтому Украине нужен новый лидер, который сможет договориться с Россией.

Портал Axios сообщил, что США пригрозили лишить Киев разведданных за удары по российским НПЗ.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что украинские власти впали в ступор после слов президента США о Зеленском.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Зеленский находится в состоянии истерики и не способен на обдуманные действия.