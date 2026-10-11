Так и хочется задать всем попавшим под чары Зеленского вопрос, поставленный Достоевским: «уверены ли вы, что те, которые уже совершенно смирились и считают себе за честь и за счастье быть вашими шутами, приживальщиками и прихлебателями, – уверены ли вы, что они уже совершенно отказались от всякого самолюбия?»5 комментариев
Зеленский отказался прекращать удары по российским НПЗ
Зеленский отклонил требование Трампа остановить удары по НПЗ в России
Владимир Зеленский заявил об отказе немедленно выполнить требование президента США Дональда Трампа прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.
«Украина будет готова остановить удары по российским НПЗ, если Россия прекратит наносить удары по нашей энергетической инфраструктуре. Любые деэскалационные шаги должны быть взаимными и с реальными гарантиями», – цитируют слова Зеленского «Вести».
Ранее Трамп обвинил Зеленского в нежелании завершать конфликт и заявил о необходимости смены власти на Украине. По его словам, украинский лидер пытается создать проблемы с дизельным топливом для американских фермеров, так как Россия поставляет значительную часть топлива на мировой рынок.
В субботу Трамп призвал сменить Зеленского. Президент США заявил, что Зеленский много раз мог урегулировать украинский конфликт, но не сделал этого, поэтому Украине нужен новый лидер, который сможет договориться с Россией.
Портал Axios сообщил, что США пригрозили лишить Киев разведданных за удары по российским НПЗ.
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что украинские власти впали в ступор после слов президента США о Зеленском.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Зеленский находится в состоянии истерики и не способен на обдуманные действия.