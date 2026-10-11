Песков: Зеленский сейчас в состоянии истерики и не способен на обдуманные поступки

Tекст: Вера Басилая

По словам Пескова, Владимир Зеленский в настоящий момент пребывает в состоянии истерики, из-за чего лишен возможности совершать обдуманные поступки.

«Зеленский, естественно, будучи в истерике, вряд ли сейчас способен совершать какие-то обдуманные действия. Если бы он был способен совершать обдуманные действия, он бы сейчас демонстрировал склонность к мирным переговорам», – заявил Песков в комментарии журналисту «Вестей» Павлу Зарубину.

Песков отметил, что Зеленский, наоборот, требует «у всех своих соглядатаев» больше денег, в том числе на ПВО и дальнобойное вооружение, доступ к инфраструктуре Starlink.

В субботу Трамп призвал сменить Зеленского. Президент США заявил, что Зеленский много раз мог урегулировать украинский конфликт, но не сделал этого, поэтому Украине нужен новый лидер, который сможет договориться с Россией.

В воскресенье в Конгрессе США призвали Зеленского прислушаться к словам Трампа о выборах.

Окружение Зеленского потрясли слова Трампа о новом лидере на Украине.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что «бандеровский режим» на Украине «впал в ступор» после высказываний президента США Дональда Трампа о Владимире Зеленском.