Так и хочется задать всем попавшим под чары Зеленского вопрос, поставленный Достоевским: «уверены ли вы, что те, которые уже совершенно смирились и считают себе за честь и за счастье быть вашими шутами, приживальщиками и прихлебателями, – уверены ли вы, что они уже совершенно отказались от всякого самолюбия?»4 комментария
Песков объяснил отказ Зеленского от мирных переговоров истерикой
Песков: Зеленский сейчас в состоянии истерики и не способен на обдуманные поступки
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Зеленский находится в состоянии истерики и не способен на обдуманные действия.
По словам Пескова, Владимир Зеленский в настоящий момент пребывает в состоянии истерики, из-за чего лишен возможности совершать обдуманные поступки.
«Зеленский, естественно, будучи в истерике, вряд ли сейчас способен совершать какие-то обдуманные действия. Если бы он был способен совершать обдуманные действия, он бы сейчас демонстрировал склонность к мирным переговорам», – заявил Песков в комментарии журналисту «Вестей» Павлу Зарубину.
Песков отметил, что Зеленский, наоборот, требует «у всех своих соглядатаев» больше денег, в том числе на ПВО и дальнобойное вооружение, доступ к инфраструктуре Starlink.
В субботу Трамп призвал сменить Зеленского. Президент США заявил, что Зеленский много раз мог урегулировать украинский конфликт, но не сделал этого, поэтому Украине нужен новый лидер, который сможет договориться с Россией.
В воскресенье в Конгрессе США призвали Зеленского прислушаться к словам Трампа о выборах.
Окружение Зеленского потрясли слова Трампа о новом лидере на Украине.
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