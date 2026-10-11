Медведев: Бандеровский режим впал в ступор после слов Трампа о Зеленском

Медведев заявил о ступоре властей Украины после слов Трампа о Зеленском

Tекст: Вера Басилая

Власти Украины оказались в состоянии ступора после высказываний Дональда Трампа о необходимости скорейшего ухода Владимира Зеленского, сообщил Медведев в Max.

«Трамп наконец резанул правду: кровавый клоун хочет только войны и должен быстрее исчезнуть», – заявил Медведев.

По его словам, никаких практических последствий для Киева после этих слов не будет. Зеленский продолжит выкачивать огромные деньги и новое оружие из европейских государств.

Медведев подчеркнул, что «только наши парни, баллистика и «Герани» приближают Победу».

«Определённая польза от выволочки «миротворца» всё же есть: бандеровский режим в ступоре. По выходе из него обезумевшие крысы будут атаковать друг друга», – написал Медведев.

В субботу Трамп призвал сменить Зеленского. Президент США заявил, что Зеленский много раз мог урегулировать украинский конфликт, но не сделал этого, поэтому Украине нужен новый лидер, который сможет договориться с Россией.

На Западе заявили, что окружение Владимира Зеленского пришло в смятение из-за слов Дональда Трампа о новом лидере на Украине.

Предприниматель Илон Маск согласился с позицией Трампа о необходимости смены власти в Киеве.

В субботу французский политик Флориан Филиппо указал на фатальные для украинского руководства последствия решений американской стороны.

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев разместил в соцсетях обложку журнала Time с фотографией Владимира Зеленского и надписью «Конец игры».