Tекст: Денис Тельманов

Еврокомиссия не планирует разблокировать 210 млрд евро суверенных активов России вне зависимости от развития ситуации вокруг Украины. Доходы от их реинвестирования Европа намерена направлять на погашение коммерческих займов, привлеченных для помощи Киеву, передает ТАСС.

В 2024 году Евросоюз совместно со странами Группы семи утвердил программу финансирования Украины на 45 млрд евро. «По этой программе и основная сумма займа, и проценты по нему должны покрываться за счет доходов от реинвестирования активов России», – подчеркнул Уйвари.

С учетом процентов по займам, подлежащим погашению до 2042 года, европейским структурам предстоит выплатить кредиторам порядка 70 млрд евро.

В ноябре Еврокомиссия предложила еще две программы финансирования на 2027 год, в результате чего общая сумма кредитов для Киева, погашаемых за счет доходов от российских активов, достигнет 140 млрд евро.

Ежегодно площадка Euroclear приносит 3–4 млрд евро таких доходов, поэтому на выплаты уйдет не менее 35 лет. В случае досрочного возврата активов Евросоюз может столкнуться с необходимостью изыскивать огромные средства или объявлять дефолт.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала о возможности направить доходы от замороженных российских активов на погашение выделенных Киеву кредитов.

Тогда Европейская комиссия подготовила предложение о выделении Украине кредита на 45 млрд евро.

В прошлом месяце депутаты Европарламента инициировали передачу более 200 млрд евро активов России под контроль Еврокомиссии.