Власти Дагестана решили присвоить спортивному объекту имя чемпиона Таймазова

Tекст: Денис Тельманов

Спортсмены-паралимпийцы выступили с предложением присвоить одной из спортивных школ региона имя Мусы Таймазова во время прямой линии главы республики, передает РИА «Новости».

«Муса – один из самых ярких и мужественных сынов дагестанского народа. Однозначно пример личного мужества, настоящего дагестанского характера… Задача государства – увековечить память таких достойных людей, как Муса», – заявил Щукин. Он пообещал дать поручение подобрать достойный объект для переименования, чтобы память о спортсмене жила.

Таймазов – чемпион Паралимпиады-2020 в Токио, бронзовый призер чемпионата мира 2019 года и четырехкратный чемпион России по метанию клаба, а также мировой рекордсмен. Спортсмен скончался в октябре на 43-м году жизни из-за заболевания почек. Его похоронили в поселке Старый Кяхулай в пригороде Махачкалы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце российский паралимпийский чемпион в метании клаба Муса Таймазов ушел из жизни в возрасте 42 лет из-за проблем с почками.

В сентябре в Министерстве спорта Дагестана сообщили о смерти выдающегося дагестанского борца вольного стиля, чемпиона Европы Ихаку Гайдарбекова.

Летом в республике прошли памятные мероприятия, посвященные десятилетию подвига Героя России Магомеда Нурбагандова.