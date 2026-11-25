Вся эта климатическая движуха – прямое продолжение того самого доброго старого колониализма, как бы ни пытались авторы делать вид, что они жуткие прогрессисты. Это позволяет развитым странам душить на корню любую новую индустрию в неразвитых.9 комментариев
Имя паралимпийского чемпиона Таймазова решили увековечить в Дагестане
Власти Дагестана решили присвоить спортивному объекту имя чемпиона Таймазова
Глава Дагестана Федор Щукин сообщил о решении увековечить память ушедшего из жизни паралимпийского чемпиона Мусы Таймазова, присвоив его имя одному из спортивных объектов республики.
Спортсмены-паралимпийцы выступили с предложением присвоить одной из спортивных школ региона имя Мусы Таймазова во время прямой линии главы республики, передает РИА «Новости».
«Муса – один из самых ярких и мужественных сынов дагестанского народа. Однозначно пример личного мужества, настоящего дагестанского характера… Задача государства – увековечить память таких достойных людей, как Муса», – заявил Щукин. Он пообещал дать поручение подобрать достойный объект для переименования, чтобы память о спортсмене жила.
Таймазов – чемпион Паралимпиады-2020 в Токио, бронзовый призер чемпионата мира 2019 года и четырехкратный чемпион России по метанию клаба, а также мировой рекордсмен. Спортсмен скончался в октябре на 43-м году жизни из-за заболевания почек. Его похоронили в поселке Старый Кяхулай в пригороде Махачкалы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце российский паралимпийский чемпион в метании клаба Муса Таймазов ушел из жизни в возрасте 42 лет из-за проблем с почками.
В сентябре в Министерстве спорта Дагестана сообщили о смерти выдающегося дагестанского борца вольного стиля, чемпиона Европы Ихаку Гайдарбекова.
Летом в республике прошли памятные мероприятия, посвященные десятилетию подвига Героя России Магомеда Нурбагандова.