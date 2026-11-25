Израильский министр без разрешения издал книгу об операциях «Моссада» в Иране

Tекст: Игорь Иножарский

Министр наследия Израиля Амихай Элиягу недавно издал триллер «Mojtaba II» о действиях Моссада в Иране, не передав книгу в министерскую комиссию по разрешению публикаций, тогда как по правилам госслужащие обязаны получать такое одобрение, сообщает Israel National News.

По данным телеканала Kan 11, книга уже продается в магазинах, но в самом Моссаде не знали, что действующий министр правительства написал и опубликовал произведение, посвященное операциям спецслужбы в Иране. Источники, знакомые с ситуацией, утверждают, что рукопись не передавалась в комиссию и, соответственно, не получила обязательного по регламенту разрешения.

Как отмечается в материале, ряд политиков и представителей силовых структур были удивлены, когда их попросили прокомментировать публикацию, и некоторые из них сначала даже уточняли, действительно ли автором книги является сам министр наследия. На обороте обложки Элиягу упоминает решения правительства, в котором он состоит, включая операции в секторе Газа, атаку по пейджерам «Хезболлы», ликвидацию Хасана Насраллы и удар по Ирану, а также «многие другие решения, которые пока нельзя раскрыть».

В описании также говорится, что при обсуждении удара по Ирану и его ядерным объектам правительству представляли разведданные о риске сотен или даже тысяч погибших израильтян, при этом подчеркивалось, что, по формулировке на обложке, «народу Израиля грозила экзистенциальная угроза». Авторы репортажа обращают внимание на разницу между тем как книга подается в аннотации как основанная на реальности, и официальной реакцией министра.

В ответе офиса Элиягу подчеркивается, что «Mojtaba II» является художественным триллером и «продуктом воображения автора», не описывает реальных событий и не основан на информации, полученной министром при исполнении служебных обязанностей. В ведомстве также заявили: «Наш посыл всем, кто стремится заткнуть рот другим: не каждое вымышленное произведение нужно превращать в дипломатический кризис».

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху столкнулся с сопротивлением планам скорого удара по Ирану со стороны части силовиков и администрации президента США. В понедельник управление разведки Армии обороны Израиля предупредило правительство о риске масштабного конфликта на нескольких фронтах в случае атаки на Иран. В четверг премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на совещании по вопросам безопасности заявил о неизбежности военной операции против Ирана.