Нетаньяху: Операция Израиля против Ирана неизбежна

Tекст: Денис Тельманов

«Избежать операции в Иране невозможно», – заявил Нетаньяху. Совещание по безопасности было созвано им вечером в среду, сообщает ТАСС со ссылкой на 13-й канал израильского телевидения.

Израильский военный источник сообщил телеканалу, что Армия обороны Израиля и Центральное командование ВС США уже имеют «согласованные и утвержденные планы» атаки. Стороны ожидают, когда президент США Дональд Трамп определится с дальнейшими планами и подходящим моментом для их реализации.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху попытался убедить президента США Дональда Трампа атаковать иранские объекты после американских промежуточных выборов.

В прошлом месяце канцелярия израильского премьера опровергла сообщения о его попытках убедить США нанести совместный удар по Ирану.

Летом Нетаньяху пообещал Трампу не атаковать Иран по собственной инициативе.