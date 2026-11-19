70 лет назад, в ноябре 1956-го, Советский Союз ввел дополнительные войска в Венгрию. Прав ли был Хрущев, усмиряя таким образом молодое социалистическое государство, которое так и норовило сойти с социалистического пути развития?10 комментариев
Нетаньяху назвал операцию Израиля против Ирана неизбежной
Нетаньяху: Операция Израиля против Ирана неизбежна
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на совещании по вопросам безопасности заявил о неизбежности военной операции против Ирана.
«Избежать операции в Иране невозможно», – заявил Нетаньяху. Совещание по безопасности было созвано им вечером в среду, сообщает ТАСС со ссылкой на 13-й канал израильского телевидения.
Израильский военный источник сообщил телеканалу, что Армия обороны Израиля и Центральное командование ВС США уже имеют «согласованные и утвержденные планы» атаки. Стороны ожидают, когда президент США Дональд Трамп определится с дальнейшими планами и подходящим моментом для их реализации.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху попытался убедить президента США Дональда Трампа атаковать иранские объекты после американских промежуточных выборов.
В прошлом месяце канцелярия израильского премьера опровергла сообщения о его попытках убедить США нанести совместный удар по Ирану.
Летом Нетаньяху пообещал Трампу не атаковать Иран по собственной инициативе.