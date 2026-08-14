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Глава CENTCOM Купер призвал возобновить удары США и Израиля по Ирану
Во время недавнего визита в Израиль глава Центрального командования США (CENTCOM) адмирал Брэд Купер заявил, что нужно возобновить совместные удары по иранской инфраструктуре, сообщает 13-й канал израильского телевидения.
Купер на прошлой неделе посетил Израиль и провел встречи с высшим командованием ЦАХАЛ. В ходе этих переговоров он заявил о необходимости возобновить совместные удары по инфраструктуре Ирана, включая «объекты газовой, нефтяной и электроэнергетической отраслей», передает РИА «Новости» со ссылкой на 13-й канал израильского телевидения.
«Атака на инфраструктуру Ирана изменит правила игры и будет очень болезненной для иранцев, а в нынешней ситуации они не изменят свою позицию», – сказал он.
Кроме того, глава CENTCOM предупредил израильское военное руководство, что у США, возможно, не останется иного выбора, кроме как возобновить боевые действия против Ирана. При этом, подчеркнул Купер, в подобных действиях Вашингтону потребуется помощь еврейского государства, отмечает израильский канал.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль заявлял о готовности присоединиться к новым ударам США по Ирану в случае обращения Вашингтона за военной поддержкой.
В июле США объявили о прекращении действия режима прекращения огня с Тегераном.
В августе Вашингтон заявил об отмене запланированной атаки на Иран.