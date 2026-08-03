Отправной точкой для развития маркетплейсов стало вынужденное упрощение, обеднение социальной ткани. Платформенная модель продаж символически отчуждает товар от его реального продавца. Работник ПВЗ также не равен продавцу в традиционном магазине, его социальная роль проще.9 комментариев
Минздрав Газы сообщил о гибели 18 палестинцев за сутки после ударов Израиля
За минувшие сутки в результате атак по сектору Газа погибли по меньшей мере 18 палестинцев, еще 35 получили ранения, заявило министерство здравоохранения региона.
Удары продолжаются вопреки договоренностям о перемирии, передает РИА «Новости».
«За последние 24 часа в больницы сектора Газа поступили тела 19 погибших, из них 18 человек погибли в результате новых ударов, еще один скончался от ранее полученных ранений. Также зафиксировано 35 пострадавших», – говорится в сообщении ведомства.
С момента вступления в силу режима прекращения огня 11 октября прошлого года число жертв достигло 1250 человек, а раненых – 4110. Кроме того, из-под завалов извлекли тела 804 погибших в ходе предыдущих этапов израильской операции.
Как писала газета ВЗГЛЯД, палестинское движение готово отказаться от тяжелого вооружения только после прекращения атак и ухода израильских сил из анклава.
«Совет мира» подтвердил согласие движения ХАМАС на план по выводу из эксплуатации своего оружия.
Американские власти ожидают начала разоружения полицейских подразделений движения в течение двух недель.