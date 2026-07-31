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    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Как освободили от фашистов последний город России

    31 июля 1944 года завершилась Псковско-Островская наступательная операция. Русские войска прорвали укрепленную линию «Пантера» и освободили Псков – последний крупный оккупированный город РСФСР.

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Азия и Европа очень по-разному важны для России

    Для любой страны мира, и Россия тут не исключение, каждый партнер на международной арене важен не сам по себе, а исходя из того, что он может хорошего или плохого сделать. Наибольшую бдительность заслуживает, как это ни печально, именно тот сосед, который может нанести урон.

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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Почему Трамп уперся в Иран

    Если Трамп опасается начать полномасштабную войну против Ирана – на которую у него нет ни сил, ни политического капитала, ни, в конце концов, времени, – то почему бы просто не прекратить боевые действия, без всяких договоров и соглашений? Потому что окончательно посыплется западоцентричный мир.

    8 комментариев
    31 июля 2026, 09:47 • Новости дня

    AP: ХАМАС частично сдаст оружие в течение двух недель

    Tекст: Вера Басилая

    США и представители «Совета мира» ожидают, что полицейские подразделения ХАМАС приступят к разоружению в течение двух недель, сообщает Associated Press (AP).

    По данным Associated Press, американские власти и представители Совета мира ожидают, что полицейские подразделения ХАМАС приступят к разоружению в течение двух недель, передает ТАСС.

    Руководство США выражает оптимизм по поводу скорой реализации второго этапа мирного соглашения в Газе.

    Пока речь идет исключительно о полицейских силах, подконтрольных движению. Сроки разоружения основных боевых подразделений и передача тяжелого вооружения остаются неизвестными. Эксперты предполагают, что этот процесс может растянуться на срок от 200 до 350 дней.

    Источник среди американских чиновников заявил: «Имплементация, как ожидается, начнется в ближайшие недели».

    В рамках соглашения ХАМАС и Израиль должны предпринять ряд сложных взаимных шагов в течение семи-восьми месяцев. Их выполнение будет контролироваться независимой стороной. Ожидается уничтожение тоннелей и объектов по производству оружия, однако израильская сторона относится к выполнению условий палестинским движением с большим скепсисом.

    Ранее президент США объявил о достижении масштабного соглашения по разоружению всех группировок в секторе Газа.

    «Совет мира» подтвердил согласие движения ХАМАС на вывод из эксплуатации своего оружия.

    Накануне палестинские фракции одобрили предложенные условия урегулирования конфликта.

    30 июля 2026, 03:17 • Новости дня
    Вован и Лексус рассказали об абсурдном разговоре с сыном иранского шаха Пехлеви

    Вован и Лексус разыграли Пехлеви в образе Адольфа с усиками и челкой

    Вован и Лексус рассказали об абсурдном разговоре с сыном иранского шаха Пехлеви
    @ Mauro Scrobogna/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) рассказали, как разыграли сына свергнутого иранского шаха Резу Пехлеви в образе Адольфа «с маленькими усиками и челкой» – вымышленного советника канцлера Германии Фридриха Мерца.

    По их словам, часто достаточно просто показать собеседника без прикрас, не добиваясь чего-то особенного. «Многие политики по-настоящему смешны, будучи пустым местом», – приводит слова пранкеров РИА «Новости».

    Пранкеры назвали одним из таких деятелей Резу Пехлеви. Они отметили, что тот вместе с дочерью разъезжает по европейским странам как заметный оппозиционный лидер, отстаивающий демократические преобразования в Иране и просящий деньги и военную поддержку.

    В социальных сетях у него более 2 млн подписчиков, а публично он называет себя гуманистом и просит помочь ему прийти к власти.

    По утверждению Вована и Лексуса, в действительности Пехлеви призывает продолжать бомбить Иран до полного уничтожения страны. Они рассказали, что во время недавнего разговора, приняв пранкеров за советника канцлера, Пехлеви всерьез обсуждал, как Германия могла бы напасть на Иран, чтобы вернуть его на трон.

    «Общался с Пехлеви Алексей, представившийся советником канцлера Мерца – Адольфом, с маленькими усиками и челкой. Самое забавное, что несмотря на гротескность происходящего, принц серьезно поверил в этот абсурд», – рассказали пранкеры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Пехлеви в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом призвал Европу к «крестовому походу» против Ирана.

    В апреле в Берлине неизвестный мужчина облил Пехлеви жидкостью, предположительно томатным соком, после его пресс-конференции.

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    30 июля 2026, 21:56 • Новости дня
    Axios: Вэнс и Нетаньяху разругались из-за Ирана
    Axios: Вэнс и Нетаньяху разругались из-за Ирана
    @ Marc Israel Sellem/Pool/REUTERS

    Tекст: Вера Басилая

    Между вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху разгорелся личный конфликт из-за разногласий по методам противостояния Ирану, сообщает Axios.

    По данным Axios, Вэнс выступает за мирное урегулирование конфликта с Тегераном, тогда как Нетаньяху придерживается силовых методов, передают «Вести».

    Напряженность между сторонами нарастала непублично. Глава израильского правительства был недоволен публичной критикой со стороны американского политика.

    «Вэнс в свою очередь считал, что Нетаньяху задействует своих соратников и союзников в пронетаньяховских СМИ в Израиле и США, чтобы атаковать его и подорвать его политический авторитет», – отмечает издание.

    Помимо этого, вице-президент США подозревал израильского лидера в попытках сорвать мирный меморандум между Вашингтоном и Тегераном. Нетаньяху же скептически оценивал действия Вэнса в период войны в Персидском заливе. Для обсуждения разногласий политики провели личную встречу 28 июля.

    В этот же день премьер Израиля встретился с президентом США. На переговорах Нетаньяху заявил, что в случае атаки со стороны Ирана Израиль оставляет за собой право на ответные действия.

    Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал президенту США не атаковать Иран по собственной инициативе.

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс призвал израильское руководство уважать американо-иранский меморандум о взаимопонимании.

    Сообщалось, что Нетаньяху якобы оказался в международной изоляции из-за несогласия с данным мирным соглашением.

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    30 июля 2026, 13:58 • Видео
    Какого президента Франции боится НАТО

    Европейские СМИ считают, что во Франции есть перспективный кандидат в президенты, даже более опасный для ЕС и НАТО, чем Марин Ле Пен. Кто он?

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    29 июля 2026, 10:45 • Новости дня
    Иорданцы потребовали вывода американских войск

    В Иордании потребовали вывода войск США на фоне участившихся ударов Ирана

    Иорданцы потребовали вывода американских войск
    @ Senior Airman Adriana Jordan-Alcaniz/U.S. Air Force/dvidshub.net

    Tекст: Мария Иванова

    Сотни политических и общественных деятелей Иордании подписали открытое письмо с требованием вывести из страны вооруженные силы Соединенных Штатов.

    Группа иорданских политиков, юристов и других общественных деятелей на прошлой неделе подписала открытое письмо с призывом к выводу американских войск из страны, пишет The New York Times.

    Это редкий случай публичного несогласия с властями, которые жестко подавляют свободу слова.

    В последние недели иранские ракеты и беспилотники все чаще атакуют военные базы США в Иордании. Иранские официальные лица заявили, что удары наносились и рано утром в среду. Атаки неоднократно вызывали срабатывание сирен по всему королевству, втягивая страну в конфликт, в котором она не хочет участвовать. Подписавшие письмо заявили, что ими двигало чувство национальной ответственности.

    «Мы утверждаем, что их присутствие подвергает Иорданию рискам в сфере безопасности, политики и экономики, которые не служат никаким национальным интересам, и увеличивает вероятность втягивания нашей страны в региональный конфликт, стороной которого она не является», – говорится в открытом письме.

    В Иордании находится около четырех тысяч американских солдат, а страна является центром военных операций США на Ближнем Востоке. Конфликт уже ударил по туристической отрасли, которая приносит до 18% доходов страны. При этом в прошлом году США предоставили Иордании 1,65 млрд долларов в виде экономической и военной помощи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вооруженные силы Ирана нанесли удары беспилотниками по американской авиабазе Аль-Азрак в Иордании.

    Тегеран совершил четыре масштабные атаки на военные объекты Соединенных Штатов за пять дней.

    В результате этих обстрелов погибли двое военнослужащих США.

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    30 июля 2026, 16:33 • Новости дня
    Иранские военные ударили по американской авиабазе в Кувейте

    Tекст: Денис Тельманов

    В рамках операции «Победа-2» элитные части иранских вооруженных сил атаковали авиабазу Али ас-Салем, уничтожив инфраструктуру американских войск.

    Корпус стражей исламской революции нанес удары по ангарам с американскими беспилотниками и резервуару с авиационным топливом в Кувейте, передает ТАСС. Пресс-служба КСИР подтвердила факт уничтожения объектов на базе Али ас-Салем.

    «Сегодня утром в продолжение операции «Победа-2» и в рамках наказания агрессора в результате удара по американской авиабазе Али ас-Салем были уничтожены два ангара для беспилотников и резервуар с авиационным топливом для военных самолетов и вертолетов», – говорится в сообщении ведомства.

    Иранские военные подчеркнули, что атаки на американскую инфраструктуру не прекратятся до полного вывода сил США из региона.

    Очередное обострение отношений между Вашингтоном и Тегераном началось 8 июля, когда американские военные нанесли серию ударов по Ирану, назвав это ответом на нападение на судно в Ормузском проливе.

    В тот же день Дональд Трамп объявил о прекращении перемирия. В ответ Иран стал атаковать объекты США в нескольких странах региона, а 29 июля американский президент заявил о планах продолжить удары по Исламской республике.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 24 июля иранские беспилотники атаковали три американские военные базы на территории Кувейта.

    В тот же день Корпус стражей исламской революции уничтожил крупный склад боеприпасов на авиабазе Али ас-Салем.

    Несколькими днями ранее военные Исламской республики ликвидировали радарную систему и дроны США на этом же объекте.

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    29 июля 2026, 05:07 • Новости дня
    КСИР заявил об ударе баллистическими ракетами по американской базе в Иордании
    КСИР заявил об ударе баллистическими ракетами по американской базе в Иордании
    @ Chen Junqing/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Иранский Корпус стражей исламской революции атаковал баллистическими ракетами авиабазу США в Иордании, сообщает КСИР.

    В сообщении КСИР говорится, что нанесен удар «несколькими баллистическими ракетами по американской авиабазе и штабу Центрального командования вооруженных сил США в Иордании», передает РИА «Новости» со ссылкой на IRNA.

    Подчеркивается, что удар стал ответом на враждебные действия США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Центральное командование вооруженных сил США заявило, что американские военные объекты на Ближнем Востоке подверглись ракетной атаке со стороны иранского Корпуса стражей исламской революции.

    Вооруженные силы США и Саудовской Аравии нанесли удары по объектам проиранских формирований на территории Ирака.

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    30 июля 2026, 03:49 • Новости дня
    США подтвердили удары по Ирану

    CENTCOM: США начали наносить удары по Ирану

    США подтвердили удары по Ирану
    @ Christian Ohde/imago stock&people/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Вооруженные силы Соединенных Штатов начали нанесение новых ударов по Ирану, сообщило Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM).

    «Сегодня в 20.00 по восточному времени [03.00 мск] вооруженные силы США начали наносить удары по Ирану», – говорится в сообщении CENTCOM в X.

    Новая волна ударов названа ответом на попытки иранских атак на американские войска, дислоцированные на Ближнем Востоке.

    Взрывы слышны на юге Ирана, передает РИА «Новости» со ссылкой на Press TV.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее о том, что США возобновили удары по Ирану, сообщал корреспондент портала Axios и 12-го канала израильского телевидения Барак Равид.

    Белый дом сообщил о намерении США нанести новые мощные удары по Ирану.

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    30 июля 2026, 02:25 • Новости дня
    США возобновили удары по Ирану

    Журналист Равид: США атаковали цели в Иране

    США возобновили удары по Ирану
    @ Matthew Daniels/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Американские военные нанесли удары по целям в Иране, сообщил корреспондент портала Axios и 12-го канала израильского телевидения Барак Равид со ссылкой на источник.

    «Высокопоставленный американский чиновник: армия США атакует Иран», – написал Равид в X.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Белый дом сообщил о намерении США нанести новые мощные удары по Ирану.

    На прошлой неделе Вашингтон заявил о подготовке масштабной военной операции против Ирана. Однако позднее Белый дом решил отложить планы по усилению военной кампании

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    31 июля 2026, 01:40 • Новости дня
    Трамп объявил о договоренности с ХАМАС по разоружению

    «Совет мира» достиг соглашения о разоружении ХАМАС в секторе Газа

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп объявил, что «Совет мира» достиг масштабного соглашения о разоружении всех вооруженных группировок в секторе Газа.

    «Это соглашение является важнейшим шагом на пути к тому, чтобы Газа наконец-то перешла под управление нового палестинского правительства, которое будет тесно сотрудничать с «Советом мира» для оказания помощи палестинскому народу. В то же время Израиль получит заслуженную им безопасность, поскольку Газа больше не будет использоваться в качестве базы для террористических атак», – написал он в своей соцсети Truth Social.

    Реализация плана из 20 пунктов пройдет в несколько этапов. После разоружения израильские силы покинут регион, а Международные силы стабилизации вместе с палестинской полицией обеспечат порядок. Посредниками в переговорах выступили Египет, Катар и Турция.

    «Год назад бушевала жестокая война, бушевал гуманитарный кризис, а заложники содержались в зверском плену. Мы добились исторического прогресса, но впереди еще много работы», – отметил американский президент.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, новым лидером ХАМАС стал переживший покушение Халиль аль-Хайя. AP узнало, что Израиль начал строить земляной барьер в секторе Газа. Al-Hadath узнал о готовности ХАМАС заключить сделку по демилитаризации Газы.

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    29 июля 2026, 03:44 • Новости дня
    США и Саудовская Аравия нанесли удары по связанным с Ираном силам в Ираке
    США и Саудовская Аравия нанесли удары по связанным с Ираном силам в Ираке
    @ Tiffany A. Emery/U.S. Air Force/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Вооруженные силы США и Саудовской Аравии нанесли удары по объектам проиранских формирований на территории Ирака, сообщает Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM).

    «Центральное командование США и вооруженные силы Саудовской Аравии 28 июля нанесли точечные удары в Ираке по связанным с Ираном террористам, которым Корпус стражей исламской революции поручил атаковать американские войска и саудовскую энергетическую инфраструктуру», – сообщает CENTCOM в X.

    Заявляется, что совместная атака истребителей стала ответом на более чем 30 нападений с использованием беспилотников, совершенных за последние 72 часа. В CENTCOM подчеркнули, что эти атаки на американские силы оказались безуспешными.

    Военные также отметили, что с февраля по апрель 2026 года было зафиксировано свыше 600 попыток нападения на граждан и объекты США в Ираке со стороны проиранских группировок. Командование призвало прекратить подобные действия во избежание дальнейших ответных мер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иранский Корпус стражей исламской революции атаковал ракетами американские военные объекты на Ближнем Востоке.

    Ранее американские военные впервые применили стратегические бомбардировщики B-1 для поражения иранских целей.

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    30 июля 2026, 21:15 • Новости дня
    Иранские беспилотники атаковали военную базу США в Бахрейне

    Tекст: Ольга Иванова

    Вооруженные силы Исламской республики поразили критическую инфраструктуру американской авиабазы Шейх-Иса с помощью ударных дронов в рамках масштабной ответной операции.

    Иранские военные отчитались об успешном поражении инфраструктуры базы США Шейх-Иса на территории Бахрейна, передает ТАСС.

    «На двадцать шестом этапе операции <…> ударные беспилотники Армии Ирана нанесли удары по электрогенераторам, навигационной системе, а также административным и тыловым зданиям армии США на базе Шейх-Иса в Бахрейне», – говорится в заявлении армейской пресс-службы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иранские беспилотники атаковали места дислокации американских военнослужащих в Иордании.

    Корпус стражей исламской революции отчитался о ракетных ударах по военной инфраструктуре Соединенных Штатов в Кувейте.

    Элитные части вооруженных сил Исламской республики уничтожили радар обнаружения на базе Шейх-Иса.

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    29 июля 2026, 01:50 • Новости дня
    США обвинили Иран в ракетном ударе по американским войскам

    CENTCOM: КСИР запустил ракеты по американским войскам

    Tекст: Антон Антонов

    Американские военные объекты на Ближнем Востоке подверглись ракетной атаке со стороны иранского Корпуса стражей исламской революции, заявило Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM).

    Атака произошла около 00.45 мск. «Силы Корпуса стражей исламской революции запустили несколько баллистических ракет из Ирана в попытке внезапного нападения на американские войска, базирующиеся на Ближнем Востоке», – заявило CENTCOM в X.

    Подчеркивается, что все ракеты удалось сбить.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июля США объявили о прекращении действия соглашения о перемирии с Ираном.

    На прошлой неделе Вашингтон решил отложить планы по усилению военной кампании против Ирана, опасаясь истощения запасов систем Patriot и других боеприпасов ПВО в регионе.

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    30 июля 2026, 14:08 • Новости дня
    КСИР заявил об уничтожении американских F-35 в Иордании

    Иранские военные сообщили об ударе по авиабазе США в Иордании

    Tекст: Мария Иванова

    Иранские вооруженные силы нанесли ракетный удар по американской авиабазе Аль-Азрак, уничтожив три истребителя F-35 и ликвидировав нескольких военнослужащих США, говорится в заявлении КСИР.

    Корпус стражей исламской революции атаковал американскую базу в Иордании в ответ на удары США по иранской территории, передает РИА «Новости».

    По данным пресс-службы военного ведомства, баллистическими ракетами были поражены стоянка и ангар технического обслуживания истребителей.

    «В ответ на это преступление и чтобы помочь вам освободить исламскую землю Иордании от гнета американских оккупантов, сегодня утром военные КСИР атаковали стоянку и ангар технического обслуживания американских истребителей F-35 на авиабазе Аль-Азрак несколькими баллистическими ракетами, полностью уничтожив три F-35 и причинив серьезные повреждения еще трем самолетам», – говорится в заявлении, которое цитирует иранское государственное телевидение.

    Ранее Центральное командование США отчиталось о завершении серии ударов по Ирану, в ходе которых были поражены десятки военных объектов, включая командные центры и оборонительные посты. Обострение конфликта началось после того, как президент США Дональд Трамп 8 июля объявил о прекращении действия соглашения о прекращении огня с Тегераном. Американская сторона утверждает, что ее действия стали ответом на атаки против коммерческих судов в Ормузском проливе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Корпус стражей исламской революции атаковал баллистическими ракетами штаб Центрального командования американских вооруженных сил в Иордании.

    Несколькими днями ранее иранская армия нанесла удары беспилотниками по местам дислокации военнослужащих США на Ближнем Востоке.

    До этого элитные подразделения исламской республики уничтожили восемь американских дронов на иорданских военных объектах.

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    29 июля 2026, 22:49 • Новости дня
    Трамп сообщил о намерении США нанести новые мощные удары по Ирану

    Tекст: Вера Басилая

    США намерены вновь нанести мощные удары по Ирану, вместе с тем выясняет, возможна ли договоренность между Вашингтоном и Тегераном, заявил президент США Дональд Трамп.

    Президент США заявил, что Вашингтон готов осуществить новые жесткие атаки по Ирану, передает ТАСС.

    По его словам, Вашингтон параллельно изучает перспективы заключения соглашения с Тегераном. «Мы выясним, будет ли у нас в какой-то момент договоренность. Но мы будем наносить по ним очень мощные удары», – подчеркнул американский лидер.

    На прошлой неделе президент США  заявил о подготовке масштабной военной операции против Ирана.

    В начале июля президент США объявил об окончании перемирия с Тегераном.

    На прошлой неделе Вашингтон решил отложить планы по усилению военной кампании против Ирана, опасаясь истощения запасов систем Patriot и других боеприпасов ПВО в регионе.

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    30 июля 2026, 11:05 • Новости дня
    При ударе Ирана по китайской компании в Кувейте погиб человек

    Tекст: Дарья Григоренко

    Иран нанес удар по объекту китайской компании, расположенному на севере Кувейта, в результате чего погиб как минимум один человек, сообщил официальный представитель министерства обороны эмирата полковник Сауд аль-Атван.

    «Иран атаковал здание одной из китайских компаний на севере страны», – приводит слова представителя ведомства ТАСС.

    В результате инцидента погиб один работник, а самому объекту нанесен серьезный материальный ущерб. Аль-Атван добавил, что компетентные органы незамедлительно приступили к ликвидации последствий нанесенного удара.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иранские беспилотники атаковали три американских военных объекта на территории Кувейта.

    Днем ранее Корпус стражей исламской революции уничтожил спецподразделение радиоэлектронной борьбы армии США на базе Аль-Удейри.

    До этого вооруженные силы Исламской Республики нанесли удар по ключевому нефтяному объекту эмирата.

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    29 июля 2026, 16:05 • Новости дня
    Израиль заявил о нарушении перемирия из-за атаки беспилотника «Хезболлы»

    ЦАХАЛ обвинил «Хезболлу» в срыве перемирия после атаки дрона в Ливане

    Tекст: Денис Тельманов

    Шиитское движение «Хезболла» использовало дрон со взрывчаткой для удара по израильской инженерной технике, что спровоцировало резкую реакцию военного командования.

    Армия обороны Израиля заявила о несоблюдении договоренностей о прекращении огня со стороны шиитской организации, передает ТАСС. Поводом стала атака беспилотника на инженерную технику на юге Ливана.

    «Вопиющее нарушение режима прекращения огня: «Хезболлах» задействовала беспилотник со взрывчаткой для удара по инженерной машине ЦАХАЛ в районе высоты Али-ат-Тахер на юге Ливана в пределах зоны безопасности. О пострадавших среди солдат ЦАХАЛ не сообщается», – отметили в армейской пресс-службе.

    В ведомстве подчеркнули, что израильские военные продолжают работу в указанном районе. Они намерены жестко пресекать любые попытки боевиков продвинуться вперед или совершить новые нападения на военнослужащих.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июля вооруженные силы Израиля поразили инфраструктуру ливанского движения на юге страны.

    Месяцем ранее Армия обороны Израиля зафиксировала массированный обстрел своих подразделений со стороны боевиков.

    Премьер-министр Биньямин Нетаньяху пообещал жестко отвечать на любые нападения шиитской организации.

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    Северный морской путь стал активнее использоваться для поставок российской нефти. В этом году судоходство здесь станет более масштабными, чем раньше. Помогает этому нездоровая геополитическая ситуация. Но основная угроза исходит не от хуситов в Красном море, как пытаются представить западные СМИ. Кто и что помогает Севморпути наращивать грузоперевозки? Подробности

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    Путин торопит Пашиняна узнать волю народа Армении

    Любой исход возможного референдума станет для премьера Армении Пашиняна катастрофой. Так эксперты оценивают перспективы проведения в республике плебисцита о вступлении в ЕС или дальнейшем пребывании в ЕАЭС. Необходимость скорейшего проведения такого референдума была подчеркнута в ходе телефонного разговора Владимира Путина и Никола Пашиняна. Что в этой ситуации будет делать премьер Армении? Подробности

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    Россия создает новую точку давления в Сумской области

    Российские войска освободили в Сумской области села Могрица и Малая Слободка. Это событие особо отметил министр обороны Андрей Белоусов, заявив о появлении новых стратегических перспектив для дальнейшего развития успехов на этом направлении. Какие возможности дает контроль над населенными пунктами и куда теперь сместится фокус удара российских сил? Подробности

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    Мощь американских авианосцев увязывают с беспилотниками

    США начали делать первые военно-технические выводы из ряда неудач в конфликте с Ираном. И прежде всего – из того, что северо-восток этой страны остался почти неприкосновенным для летчиков американских авианосцев. Как ВМС США планируют решить эту проблему и почему перед нами весьма интересный подход к внедрению беспилотников? Подробности

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    Украина ударила по Wildberries ради мнимой эффективности

    Два крупнейших логистических центра Wildberries в России подверглись атаке украинских беспилотников, начиненных шрапнелью. В результате ударов по целям в Котовске и Электростали есть погибшие и десятки раненых. Попытки атаковать объекты компании предпринимались и раньше, но эти инциденты не приводили к жертвам. Почему целью массированного удара противника стали торговые склады и какие действия придется предпринимать для их защиты? Подробности

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    • Какого президента Франции боится НАТО

      Европейские СМИ считают, что во Франции есть перспективный кандидат в президенты, даже более опасный для ЕС и НАТО, чем Марин Ле Пен. Кто он?

    • Мольбы Зеленского в США: главное

      На встрече президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским в Вашингтоне отсутствовала пресса, но подвести ее итоги можно по косвенным признакам: Украина опять не получила того, чего хотела.

    • Польша оценила идею разделить Украину

      МИД Польши отреагировал на слова президента России о том, что в будущем Украина может потерять свои западные земли. То есть некогда польскую Галицию.

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

    • Зеленский прощается с очередным премьером Британии

      Вот уже четвертый британский премьер уходит со своего поста за время пребывания у власти главы киевского режима Владимира Зеленского. На Даунинг-стрит, 10 остается стабильным положение лишь официального кота резиденции британских премьеров – Ларри.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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