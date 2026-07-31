31 июля 1944 года завершилась Псковско-Островская наступательная операция. Русские войска прорвали укрепленную линию «Пантера» и освободили Псков – последний крупный оккупированный город РСФСР.0 комментариев
AP: ХАМАС частично сдаст оружие в течение двух недель
США и представители «Совета мира» ожидают, что полицейские подразделения ХАМАС приступят к разоружению в течение двух недель, сообщает Associated Press (AP).
По данным Associated Press, американские власти и представители Совета мира ожидают, что полицейские подразделения ХАМАС приступят к разоружению в течение двух недель, передает ТАСС.
Руководство США выражает оптимизм по поводу скорой реализации второго этапа мирного соглашения в Газе.
Пока речь идет исключительно о полицейских силах, подконтрольных движению. Сроки разоружения основных боевых подразделений и передача тяжелого вооружения остаются неизвестными. Эксперты предполагают, что этот процесс может растянуться на срок от 200 до 350 дней.
Источник среди американских чиновников заявил: «Имплементация, как ожидается, начнется в ближайшие недели».
В рамках соглашения ХАМАС и Израиль должны предпринять ряд сложных взаимных шагов в течение семи-восьми месяцев. Их выполнение будет контролироваться независимой стороной. Ожидается уничтожение тоннелей и объектов по производству оружия, однако израильская сторона относится к выполнению условий палестинским движением с большим скепсисом.
Ранее президент США объявил о достижении масштабного соглашения по разоружению всех группировок в секторе Газа.
«Совет мира» подтвердил согласие движения ХАМАС на вывод из эксплуатации своего оружия.
Накануне палестинские фракции одобрили предложенные условия урегулирования конфликта.