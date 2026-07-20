В героическом Севастополе русский писатель сидит в темноте под ударами украинских дронов, но как только включают свет и появляется интернет, тут же начинает следить за очередным матчем. Почему-то ему очень важно, чтобы Аргентина обыграла Англию.3 комментария
Новым лидером ХАМАС стал переживший покушение Халиль аль-Хайя
Палестинское движение ХАМАС избрало Халиля аль-Хайю новым главой политбюро вместо убитого Яхьи Синвара.
До этого назначения он отвечал за сектор Газа и руководил дипломатическим направлением, передает РИА «Новости».
«Исламское движение сопротивления (ХАМАС) объявляет об избрании брата Халиля аль-Хайя главой политбюро движения. Он сменит на этом посту павшего смертью храбрых лидера Яхью Синвара», – говорится в официальном заявлении
В октябре 2024 года палестинское движение ХАМАС официально объявило о гибели своего лидера Яхьи Синвара.
После этого Халед Машаль взял на себя обязанности исполняющего обязанности главы организации.
В мае текущего года сын Халиля аль-Хайи Аззам погиб в результате израильского авиаудара по городу Газа.