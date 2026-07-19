Если изумленный школьный учитель спросит учеников, что они имеют в виду, когда радостно орут хором уже ставшее пресловутым «сикс-севен», он получит дружный ответ – ничего!16 комментариев
Хегсет воинственно ответил на сообщение о погибших из-за Ирана американцах
Хегсет заявил об увеличении решимости воевать с Ираном из-за погибших
Глава Военного ведомства США Пит Хегсет после сообщения о двух погибших при иранских атаках американских солдатах высказался в соцсети, заверив в продолжении борьбы с Тегераном.
«Покойтесь с миром, герои. Их жертва только укрепляет нашу решимость», – написал он в соцсети Х.
Ранее СЕНТКОМ сообщал, что «двое военнослужащих ВС США в Иордании погибли в бою».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате серии американских атак на территории Ирана погибли 38 человек. Вооруженные силы Ирана нанесли удары по системам связи и хранилищам топлива армии США. Несколько военных США получили ранения различной степени тяжести при атаках Ирана на объекты США в Иордании.