Академик Дынкин раскрыл суть понятия «Дух Анкориджа»

Академик Дынкин назвал понятие «Дух Анкориджа» изобретением СМИ

Tекст: Катерина Туманова

«Дух Анкориджа» – это изобретение журналистов. Никто из серьезных людей эту встречу на Аляске, то предварительное понимание двух сторон, так не называл», – подчеркнул ученый в беседе с ТАСС.

Дынкин пояснил, что подобных «духов» было множество, и все это не имеет серьезного значения. После саммита политический капитал президента США Дональда Трампа был потрачен на решение крупных внутренних проблем. В частности, речь идет о вопросах миграции, о политике в отношении Венесуэлы и Ирана.

Академик Дынкин считает, что Трамп «распылил свой политический капитал», вместо того, чтобы сфокусировать.

«Поэтому у него не хватило политической мощности уговорить и Киев, и европейцев на необходимость перемирия на тех условиях, которые были согласованы на Аляске», – сказал он.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин в конце июня заявил, что на переговорах с американским коллегой Дональдом Трампом в Анкоридже обсуждались варианты завершения конфликта на Украине без оформления формальных документов. МИД объяснил содержание формулировки «дух Анкориджа». В России решили зарегистрировать товарный знак «Дух Анкориджа».



