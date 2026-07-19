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    Подготовку к нападению на Сербию возглавит немец
    Военный эксперт рассказал о новой фазе блокады Россией украинского побережья
    Захарова объяснила отказ пожать руку послу Германии
    Новый премьер Украины задекларировал участки в освобожденной Константиновке
    Герасимов назвал главную задачу группировки войск «Запад»
    Российские силовики взломали смартфон экс-министра обороны Украины Федорова
    Захарова назвала Palantir одной из самых больших угроз современному миру
    Телеведущий Соловьев оказался в эпицентре атаки украинского БПЛА
    Военный эксперт: При ударе по центрам Wildberries задействовали разведку НАТО
    Мнения
    Ольга Андреева Ольга Андреева «Сикс-севен» – это не пароль, а сигнал

    Если изумленный школьный учитель спросит учеников, что они имеют в виду, когда радостно орут хором уже ставшее пресловутым «сикс-севен», он получит дружный ответ – ничего!

    16 комментариев
    Никита Куликов Никита Куликов Как мошенники включают нам таймер

    Телефонный мошенник побеждает, когда человек принимает навязанный темп и начинает выполнять команды. Тревожная информационная кампания действует так же, только вместо звонка человека удерживает бесконечная новостная лента. Разрушить этот сценарий можно паузой.

    14 комментариев
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Бабушки в парках превратились в национальный проект

    Демография – не только рождаемость,но и доля дееспособных лет внутри жизни. Можно не наращивать количество людей, а удлинять эффективный срок уже живущих: сжимать болезнь к концу, отодвигать немощь, держать человека в силе дольше.

    13 комментариев
    19 июля 2026, 03:30 • Новости дня

    Академик Дынкин раскрыл суть понятия «Дух Анкориджа»

    Академик Дынкин назвал понятие «Дух Анкориджа» изобретением СМИ

    Tекст: Катерина Туманова

    Термин «дух Анкориджа», описывающий встречу лидеров России и США на Аляске, оказался лишь выдумкой представителей прессы, не имеющей реального значения, заявил президент ИМЭМО РАН академик Александр Дынкин.

    «Дух Анкориджа» – это изобретение журналистов. Никто из серьезных людей эту встречу на Аляске, то предварительное понимание двух сторон, так не называл», – подчеркнул ученый в беседе с ТАСС.

    Дынкин пояснил, что подобных «духов» было множество, и все это не имеет серьезного значения. После саммита политический капитал президента США Дональда Трампа был потрачен на решение крупных внутренних проблем. В частности, речь идет о вопросах миграции, о политике в отношении Венесуэлы и Ирана.

    Академик Дынкин считает, что Трамп «распылил свой политический капитал», вместо того, чтобы сфокусировать.

    «Поэтому у него не хватило политической мощности уговорить и Киев, и европейцев на необходимость перемирия на тех условиях, которые были согласованы на Аляске», –  сказал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин в конце июня заявил, что на переговорах с американским коллегой Дональдом Трампом в Анкоридже обсуждались варианты завершения конфликта на Украине без оформления формальных документов. МИД объяснил содержание формулировки «дух Анкориджа». В России решили зарегистрировать товарный знак «Дух Анкориджа».


    18 июля 2026, 15:00 • Новости дня
    Телеведущий Соловьев оказался в эпицентре атаки украинского БПЛА

    Владимир Соловьев был атакован дроном ВСУ на трассе в Новороссии

    Телеведущий Соловьев оказался в эпицентре атаки украинского БПЛА
    @ Razmik Zackaryan/ura.ru/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Владимир Соловьёв и его команда во время записи интервью для документального проекта были атакованы дроном ВСУ на трассе «Новороссия».

    Телеведущий Владимир Соловьев вместе со съемочной группой попал под атаку украинского БПЛА на трассе «Новороссия». Журналисты готовили очередной выпуск программы «За лентой» для телеканала «Россия 1», сообщают «Вести».

    Героями сюжета стали бойцы 19-го отдельного батальона противодействия беспилотникам, обеспечивающие защиту дороги от ударов с воздуха. Прямо во время беседы военные заметили барражирующий над магистралью вражеский дрон. Командир подразделения мгновенно приказал уничтожить цель с помощью патрулирующего район FPV-перехватчика.

    Российские бойцы успешно ликвидировали угрозу за несколько мгновений до возможного столкновения аппарата с мирным автомобилем. Слаженные действия военнослужащих позволили предотвратить террористический акт.

    Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщал об отражении атак украинских беспилотников на трассу «Новороссия».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти совместно с военными разработали систему противодействия вражеским дронам на этой дороге. Позже для подавления связи Starlink на магистрали развернули новые комплексы радиоэлектронной борьбы.

    Комментарии (18)
    18 июля 2026, 18:33 • Новости дня
    Российские силовики взломали смартфон экс-министра обороны Украины Федорова
    Российские силовики взломали смартфон экс-министра обороны Украины Федорова
    @ Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Российские силовики завладели личными данными и контактами бывшего главы украинского военного ведомства Михаила Федорова, обнаружив использование им российских цифровых сервисов.

    Российские правоохранители извлекли информацию из мобильного устройства Михаила Федорова. В руках специалистов оказались адреса электронной почты и телефонные номера бывшего руководителя украинского оборонного ведомства, передает ТАСС.

    Силовики заявили, что после его отставки это перестало представлять интерес и решили их обнародовать.

    «Стоит спросить у Федорова, кто такой Артем Григорьевич К. с номером <…>, зарегистрированным в Чувашии, и зачем ему постоянное общение с этим контактом. Зачем Федоров сохранил в мобильном некого гражданина Румынии и назвал его «Румынский кот»?» – рассказал собеседник агентства.

    Анализ полученного массива данных показал весьма интересные детали. Выяснилось, что бывший главнокомандующий заводил аккаунты на российских IT-платформах. Кроме того, он регулярно пользовался различными цифровыми услугами отечественных компаний.

    Ранее бывший министр обороны Украины Михаил Федоров опубликовал прощальное сообщение об уходе с должности.

    Жители Киева, Одессы и Житомира вышли на массовые митинги против увольнения чиновника.

    В европейских странах возникли серьезные опасения из-за судьбы совместных оружейных соглашений с Киевом.

    Комментарии (9)
    18 июля 2026, 12:25 • Видео
    Иран приготовил главный удар по США

    На фоне возобновления войны с США Иран попросил хуситов – своих союзников в Йемене – подготовиться к перекрытию Баб-эль-Мандебского пролива. Те отчитались о полной готовности. Последствия такого перекрытия будут колоссальны.

    Комментарии (0)
    18 июля 2026, 19:19 • Новости дня
    Герасимов назвал главную задачу группировки войск «Запад»

    Герасимов: Задачей группировки «Запад» является совместное освобождение ДНР

    Tекст: Вера Басилая

    Главная задача группировки «Запад» заключается в совместном с группировками «Южная» и «Центр» освобождении территории ДНР, заявил начальник Генштаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов.

    Герасимов во время посещения командного пункта группировки «Запад» заявил, что российские военные продолжают успешное наступление в зоне специальной военной операции, освобождая территории Донецкой Народной Республики и оттесняя противника на различных направлениях, следует из сообщения в Max Минобороны.

    «Главная задача, решаемая группировкой войск «Запад», – освобождение совместно с группировками «Южная» и «Центр» территории Донецкой народной республики», – заявил Герасимов.

    Он отметил, что наступление Объединенной группировки войск ведется на всех направлениях, а российские военные продолжают освобождение Донбасса и Новороссии.

    Передовые подразделения армии находятся менее чем в 5 км от восточных окраин Краматорска, нанося огневое поражение украинским формированиям. На купянском направлении штурмовые подразделения продвигаются к Шевченково, отразив попытки противника прорваться в западную часть Купянска.

    Южнее Боровой продолжается ликвидация сил ВСУ, ведутся уличные бои в Подлимане. На добропольском направлении войска развивают наступление севернее Красноармейска, ведя бои в Доброполье и Анновке.

    В ходе визита Герасимов вручил государственные награды отличившимся военнослужащим на командном пункте группировки.

    Вооруженные силы России освободили Пискуновку и подошли к Николаевке.

    Ранее Герасимов заявил о завершении освобождения ВС России Красного Лимана.

    Также Герасимов заявил о начале боев в Алексеево-Дружковке и наступлении в Святогорске.

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    18 июля 2026, 17:19 • Новости дня
    ЕС начал депортацию украинских призывников

    Страны ЕС начали депортацию украинских мужчин призывного возраста

    ЕС начал депортацию украинских призывников
    @ Str/Zumapress/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Страны Евросоюза приступили к выдворению граждан Украины, подлежащих мобилизации, еще в конце прошлого года, сообщили в силовых структурах России.

    Началась принудительная депортация украинских мужчин из Евросоюза. Причем эта процедура стартовала еще в прошлом году, Информацию об этом РИА «Новости» подтвердил представитель российских силовых структур.

    «Допросы солдат 103-й отдельной бригады территориальной обороны, взятых в плен в районе Рыжевки, показали, что в странах ЕС еще с конца 2025 года началась принудительная депортация украинцев, подлежащих мобилизации», – рассказал собеседник агентства.

    По его словам, в составе упомянутого подразделения действуют целые взводы, сформированные из выдворенных из Европы граждан. Отмечается, что многие из депортированных проживали на территории ЕС более 10 лет.

    До этого в субботу глава МВД Германии назвал обоснованным возвращение военнообязанных граждан на Украину. Ранее Совет ЕС решил прекратить предоставление убежища новым переселенцам без справки о выполнении воинского долга.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, На самой Украине из-за нехватки людей продолжается очередная волна насильственной мобилизации.

    Комментарии (16)
    18 июля 2026, 15:56 • Новости дня
    Зеленский взял ответственность за удары по жителям Подмосковья и Котовска

    Зеленский поблагодарил ВСУ за удары по складам в Подмосковье и Котовске

    Зеленский взял ответственность за удары по жителям Подмосковья и Котовска

    Tекст: Вера Басилая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский признал причастность к ночным атакам беспилотников на логистические центры в Тамбовской и Московской областях, унесшим жизни восьми человек, и поблагодарил ВСУ за удары по складам в России.

    Зеленский выразил благодарность военным подразделениям за удары по объектам Wildberries в России, передает Ura.ru. Свои комментарии он опубликовал в соцсетях.

    «Спасибо воинам СБС, ССО, ВСУ, СБУ и ГУР – каждому подразделению Сил обороны Украины за меткое и слаженное выполнение задач», – написал Зеленский. Он подчеркнул, что целями стали два крупных логистических объекта, расположенных глубоко на российской территории.

    Логистические центры компании Wildberries в Котовске и Электростали подверглись массированной атаке украинских беспилотников. В результате удара в Котовске погибли семь человек, еще 25 получили ранения, из которых 23 потребовалась госпитализация.

    Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о гибели одного человека в Электростали.

    Министерство здравоохранения оценило состояние восьми раненых в Тамбовской области как тяжелое.

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    18 июля 2026, 19:37 • Новости дня
    На Украине трудовых мигрантов из Азии начали массово отправлять на фронт

    Украинские ТЦК начали задерживать мигрантов из Азии для отправки на фронт

    Tекст: Вера Басилая

    Миграционная служба Украины устроила масштабную облаву на приехавших на заработки иностранцев из Азии, чтобы принудительно мобилизовать мужчин для участия в боевых действиях, сообщили в российских силовых структурах.

    Сотрудники миграционной службы массово задерживают выходцев из азиатских стран. После проверок женщин обычно депортируют на родину, а мужчин отправляют в ряды Вооруженных сил Украины на «тыловые должности» с дальнейшим переводом в штурмовики, передает РИА «Новости».

    Ранее страны Евросоюза приступили к выдворению подлежащих мобилизации граждан Украины.

    Депортированных из США украинских мужчин по возвращении на родину сразу передают на фронт.

    В Закарпатье сотрудники военкоматов забирают на службу местных жителей с действующей отсрочкой от призыва.

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    18 июля 2026, 17:53 • Новости дня
    Карасин пообещал жесткий ответ на атаки ВСУ по мирным объектам

    Карасин пообещал жесткий ответ Москвы на атаки ВСУ по складам Wildberries

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Реакция Москвы на целенаправленные атаки украинских беспилотников по российской гражданской инфраструктуре и логистическим центрам будет максимально суровой и незамедлительной, заявили в Совете Федерации.

    Глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин прокомментировал последние действия украинских военных в своем Telegram-канале. «Уверен, что ответ не заставит себя ждать и будет жестким», – подчеркнул сенатор.

    Парламентарий заявил, что «свинство киевской власти продолжает шириться». По его словам, теперь целью дронов становятся не только жилые дома, школы и исторические памятники, но и логистические центры компании Wildberries.

    Сенатор назвал подобные атаки по социально значимым объектам проявлением современного нацизма. Оценивая происходящее, Карасин охарактеризовал действия киевских властей как позор.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские беспилотники атаковали логистические центры компании Wildberries в Котовске и Электростали. Позже пожарные ликвидировали сильное возгорание на складе маркетплейса в Тамбовской области. А руководство компании Wildberries пообещало выплатить семьям погибших сотрудников по 2 млн рублей.

    Комментарии (11)
    18 июля 2026, 17:27 • Новости дня
    Охранник склада WВ в Котовске описал атаку дронов при эвакуации

    Охранник склада WВ в Котовске описал атаку дронов при эвакуации из здания

    Охранник склада WВ в Котовске описал атаку дронов при эвакуации
    @ Ilya Moskovets/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    При ударе украинских беспилотников по логистическому центру в Котовске сотрудники оказались заблокированы внутри здания из-за обстрела пожарных выходов, в результате чего погибли семь человек, сообщил охранник комплекса.

    Сотрудник охраны логистического центра Wildberries в Котовске Тамбовской области Александр Черемисин сообщил «Вестям» подробности ночного обстрела ВСУ.

    По его словам, атака началась в момент вывода персонала из здания. Из-за ударов по выходам людей пришлось вернуть обратно.

    «Но завели назад, потому что обстреливали рядом, где пожарный выход… То есть в этот момент мы завели людей обратно», – отметил охранник.

    Мужчина добавил, что именно тогда произошел мощный удар, из-за которого выбило двери. Взрывной волной зацепило всех находившихся поблизости.

    Губернатор области Евгений Первышов уточнил, что жертвами происшествия стали семь человек, еще 25 получили ранения, из них 22 потребовалась госпитализация. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. Местные власти приняли решение отменить все развлекательные мероприятия в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Тамбовской области полностью потушили возгорание в логистическом центре Wildberries в Котовске.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский признал причастность к ночным атакам беспилотников на склады в Тамбовской и Московской областях. Руководство Wildberries пообещало выплатить родственникам погибших сотрудников по 2 млн рублей.

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    18 июля 2026, 16:05 • Новости дня
    ВС России уничтожили железнодорожную инфраструктуру ВСУ в Запорожской области
    ВС России уничтожили железнодорожную инфраструктуру ВСУ в Запорожской области
    @ Mykhaylo Palinchak/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    В результате точных ударов ВС России серьезные повреждения получили локомотивы, вагоны и административные здания логистического узла ВСУ в Запорожской области, сообщили военкоры.

    Вооруженные силы нанесли мощные удары по ключевым логистическим объектам противника, сообщает «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

    В результате атаки пламя охватило важную железнодорожную инфраструктуру ВСУ в подконтрольной Киеву Запорожской области, которая использовалась для снабжения войск. Серьезный урон нанесен транспортному потенциалу региона.

    Министр по вопросам восстановления инфраструктуры и транспорта Украины Николай Калашник признал точные прилеты по транспортным узлам, локомотивам и административным зданиям.

    Ранее российские беспилотники атаковали два железнодорожных состава со снабжением для украинской армии в Днепропетровской области.

    До этого ударные аппараты «Герань» поразили локомотивы ВСУ около населенного пункта Казаковское в Запорожской области.

    В начале месяца российские войска нанесли удары управляемыми авиабомбами по крупным складам противника в Запорожье.

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    18 июля 2026, 17:06 • Новости дня
    Минобороны назвало пораженные цели в портах Украины

    Минобороны: В порту Одессы и Южном поражены сухогрузы с военным грузом для ВСУ

    Минобороны назвало пораженные цели в портах Украины
    @ wikipedia.org

    Tекст: Вера Басилая

    Российские беспилотники атаковали порты Южный и Одесса, поразив три сухогруза, доставлявшие военное снаряжение для украинской армии, сообщило Министерство обороны.

    Вооруженные силы России продолжили наносить удары по украинским портам и судам, работающим в интересах ВСУ, сообщает в Max Минобороны. В ходе атак были задействованы ударные беспилотные летательные аппараты.

    В порту Южный был поражен сухогруз, который осуществлял доставку военных грузов для обеспечения украинских войск.

    В порту Одессы ударам подверглись два сухогруза с аналогичным назначением. Отмечается, что они находились на рейде в ожидании разгрузки.

    Ранее российские военные уничтожили железнодорожную инфраструктуру ВСУ в Запорожской области.

    Вооруженные силы России в субботу утром нанесли удары по украинским портам, двум контейнеровозам, сухогрузу и объектам топливной инфраструктуры.

    Также оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение используемым ВСУ объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры.

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    18 июля 2026, 18:43 • Новости дня
    Герасимов: ВС России завершают освобождение Красного Лимана

    Герасимов заявил о завершении освобождения ВС России Красного Лимана

    Герасимов: ВС России завершают освобождение Красного Лимана
    @ Виктор Антонюк/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Российские войска завершают освобождение Красного Лимана, организованная оборона ВСУ сломлена, заявил начальник Генштаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов.

    По словам Герасимова, организованная оборона Вооруженных сил Украины в Красном Лимане полностью сломлена. Российские войска находятся на финальной стадии освобождения населенного пункта, следует из сообщения в Max Минобороны.

    Герасимов во время посещения командного пункта группировки «Запад» подтвердил успехи российских военных на этом направлении. По его словам, контроль над городом важен для развития дальнейшего наступления.

    «Подразделения 25-й армии завершают освобождение города Красный Лиман, имеющего ключевое значение для дальнейших действий на данном направлении. Организованная оборона противника в городе сломлена, ведется уничтожение отдельных очагов сопротивления», – заявил военачальник.

    В середине мая российские войска взяли под контроль 85% территории Красного Лимана. В начале июля штурмовые отряды приступили к стадии разминирования этого населенного пункта.

    Позже командир батальона с позывным Скорпион рассказал об отсутствии сопротивления со стороны украинских военнослужащих.

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    18 июля 2026, 13:17 • Новости дня
    ВС России нанесли новые удары по портам и топливной инфраструктуре Украины
    ВС России нанесли новые удары по портам и топливной инфраструктуре Украины
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Российские войскам за последние сутки нанесли несколько ударов по украинским портам, поразив два контейнеровоза и сухогруз, также атакованы объекты топливной инфраструктуры ВСУ.

    В Минобороны сообщили о продолжении нанесения ударов по портам Украины.

    В субботу утром отмечалось, что российские войска нанесли удары по портам Одессы и Черноморска. В частности, в порту «Одесса» были поражены объекты инфраструктуры и резервуары с ГСМ, в порту «Черноморск» БПЛА атаковали два контейнеровоза – один в море, другой на разгрузке, а в районе острова Змеиный под удар попал сухогруз.

    Беспилотники «Герань-4 сикер» поразили судно с военным грузом под Одессой.

    В районе Рыбаковки уничтожена пусковая установка и транспортно-заряжающая машина берегового ракетного комплекса «Нептун-2».

    Отметим, что регулярные разрушительные удары российских войск по украинским портам разрывают налаженные годами логистические цепочки. Снабжение ВСУ сильно тормозится, что облегчает работу российским бойцам на фронте.

    Кроме того топливная инфраструктура и беспилотные войска ВСУ также несут большие потери: их ликвидация идет по всей территории Украины.

    Так, в ночь на 18 июля ВС РФ нанесли удары по целям в Одесской, Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областях Украины, а также в оккупированных частях Донбасса и Новороссии.

    В районе населенного пункта Короп Черниговской области беспилотники «Герань-3 Сикер» уничтожили склад ГСМ, который использовался для заправки военной техники ВСУ.

    В Синельниковском районе Днепропетровской области российские бойцы поразили очередную АЗС. В итоге число работающих автозаправок на Украине постоянно сокращается.

    В субботу Минобороны также сообщило, что ВС России поразили используемые ВСУ объекты транспортной инфраструктуры.

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    18 июля 2026, 18:54 • Новости дня
    Вооруженные силы России освободили Пискуновку и подошли к Николаевке

    Герасимов: ВС России освободили Пискуновку и подошли к Николаевке

    Вооруженные силы России освободили Пискуновку и подошли к Николаевке
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    ВС России, наступая в направлении Славянска и Краматорска, освободили Пискуновку, приблизившись к окраинам Николаевки, заявил начальник Генштаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов.

    Герасимов во время посещения командного пункта группировки «Запад» заявил, что подразделения Вооруженных сил России продолжают успешное движение на линии соприкосновения, следует из сообщения в Max Минобороны.

    «Соединения и воинские части 3-й армии, наступая в направлении Славянска и Краматорска, освободили Пискуновку и вышли на окраины Николаевки», – сообщил военачальник.

    В начале июля подразделения Южной группировки войск освободили Пискуновку в Донецкой народной республике.

    Месяцем ранее российская армия взяла под огневой контроль значительную часть Славянска и северные районы Краматорска.

    В Генштабе ВС РФ назвали освобожденную Константиновку ключом к этой агломерации.

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    18 июля 2026, 15:29 • Новости дня
    FT: Зеленский задумался об увольнении главкома ВСУ Сырского

    FT: Зеленский рассматривает возможность отставки главкома ВСУ Сырского

    FT: Зеленский задумался об увольнении главкома ВСУ Сырского
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский допускает смену военного руководства на фоне массовых протестов из-за ухода министра обороны Михаила Федорова, пишет Financial Times.

    По данным  Financial Times, Владимир Зеленский рассматривает возможность отставки главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, передает РИА «Новости».

    Причиной такого решения стали акции протеста на Украине, вызванные возможным уходом Михаила Федорова с поста министра обороны.

    «Зеленский рассматривает возможность увольнения главнокомандующего на фоне нарастающих протестов», – отмечается в публикации издания.

    В ближайшие выходные глава киевского режима планирует провести совещание с военным руководством. Ожидается, что на встрече будут заслушаны доклады о ситуации на фронте и проведены собеседования с кандидатами на должность главкома. Главным требованием к преемнику Сырского станет обеспечение плавного перехода власти и стабильности на всей линии соприкосновения.

    Ранее украинские СМИ сообщали о системном конфликте между Федоровым, Сырским и армией. На недавней встрече с фракцией «Слуга народа» Зеленский признал наличие нерешаемых противоречий и заявил, что следовало бы уволить обоих, однако в данный момент это сделать невозможно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, реструктуризация украинского правительства обернулась серьезным политическим кризисом.

    Жители украинских городов возобновили протестные акции против главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

    Руководство ВСУ обязало подчиненных офицеров публично демонстрировать лояльность Сырскому.

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    18 июля 2026, 22:40 • Новости дня
    Военкор Коц назвал причины дрон-атак ВСУ на склады Wildberries

    Tекст: Катерина Туманова

    Для украинских ударов по складам есть четкое обоснованное объяснение, которое раскрывает их выверенный стратегический мотив, считает военный корреспондент Александр Коц.

    Первая причина, по мнению военкора, заключается в попытке нанести ущерб экономике тыла. Разрушение крупных логистических узлов приводит к задержкам доставки, падению оборотов бизнеса и недовольству граждан.

    При этом компания Wildberries еще в начале июля изменила правила, отказав продавцам в компенсациях за ущерб от беспилотников, признав это форс-мажором, пишет он в Telegram-канале.

    «Продавец получает нулевую компенсацию – и злится не на Киев, а на маркетплейс, на власть, на соседа», – отмечает военкор.

    Второй фактор носит психологический характер. Склады воспринимаются как символы мирной жизни, и атаки на них призваны показать жителям тыловых городов уязвимость их положения, указывает эксперт.

    Коц поясняет, что даже использование поражающих элементов направлено на устрашение и поражение граждан.

    Третьей целью военкор называет создание эффектной телевизионной картинки с черным дымом над подмосковным районом, чтобы было, чем бравировать перед  западными партнерами. Примерно об этом же говорит Андрей Резчиков, когда рассуждает о том, что Украина ударила по Wildberries ради мнимой эффективности.

    Четвертая причина кроется в создании фейков о «военных грузах», что позволяет оправдывать удары по любым объектам, называя любой мешок «военгрузом».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил о 26 пострадавших после атаки БПЛА в ночь на субботу. СК России возбудил уголовные дела по фактам террористических атак ВСУ на объекты гражданской инфраструктуры в  Котовске и Электростали МО. Зеленский взял ответственность за удары по жителям Подмосковья и Котовска.

    Военный эксперт Перенджиев заявил, что при ударе по центрам Wildberries задействовали разведку НАТО.

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