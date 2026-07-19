Если изумленный школьный учитель спросит учеников, что они имеют в виду, когда радостно орут хором уже ставшее пресловутым «сикс-севен», он получит дружный ответ – ничего!16 комментариев
Академик Дынкин раскрыл суть понятия «Дух Анкориджа»
Академик Дынкин назвал понятие «Дух Анкориджа» изобретением СМИ
Термин «дух Анкориджа», описывающий встречу лидеров России и США на Аляске, оказался лишь выдумкой представителей прессы, не имеющей реального значения, заявил президент ИМЭМО РАН академик Александр Дынкин.
«Дух Анкориджа» – это изобретение журналистов. Никто из серьезных людей эту встречу на Аляске, то предварительное понимание двух сторон, так не называл», – подчеркнул ученый в беседе с ТАСС.
Дынкин пояснил, что подобных «духов» было множество, и все это не имеет серьезного значения. После саммита политический капитал президента США Дональда Трампа был потрачен на решение крупных внутренних проблем. В частности, речь идет о вопросах миграции, о политике в отношении Венесуэлы и Ирана.
Академик Дынкин считает, что Трамп «распылил свой политический капитал», вместо того, чтобы сфокусировать.
«Поэтому у него не хватило политической мощности уговорить и Киев, и европейцев на необходимость перемирия на тех условиях, которые были согласованы на Аляске», – сказал он.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин в конце июня заявил, что на переговорах с американским коллегой Дональдом Трампом в Анкоридже обсуждались варианты завершения конфликта на Украине без оформления формальных документов. МИД объяснил содержание формулировки «дух Анкориджа». В России решили зарегистрировать товарный знак «Дух Анкориджа».