Российские военные поразили стратегическое ракетное предприятие в Киеве

Tекст: Дмитрий Зубарев

Пораженное российским ударом киевское предприятие «Меридиан» имени Королева имеет стратегическое значение для соседней страны, передает ТАСС со ссылкой на документы украинского правительства. Завод занимается производством деталей для систем наведения ракет «Нептун-МД».

Объект был основан в 1953 году. В официальный перечень стратегически важных для безопасности и экономики предприятий его внесли четвертого марта 2015 года.

Ранее Министерство обороны России сообщало о поражении нескольких промышленных площадок в Киеве. Все они специализировались на изготовлении изделий военного назначения для украинской армии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны России сообщило о поражении киевского завода «Меридиан». Минувшей ночью российская армия осуществила масштабную атаку по объектам военной промышленности украинской столицы. Несколькими днями ранее Вооруженные силы РФ нанесли удар по предприятию «Радиоизмеритель».