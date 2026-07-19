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Российские войска поразили киевский завод по производству ракет «Нептун-МД»
Вооруженные силы Российской Федерации нанесли массированный удар высокоточным оружием и поразили в Киеве предприятие «Меридиан» им. С. П. Королева, где производятся комплектующие для систем наведения ракет «Нептун-МД», сообщили в Минобороны России.
Вооруженные силы Российской Федерации нанесли успешный удар по объектам военной промышленности на территории украинской столицы, сообщает Минобороны. Целью атаки стало предприятие имени С. П. Королева.
«Поражены в городе Киеве: <…> производственное предприятие Киев-90 (ООО «Меридиан» им. С. П. Королева), выпускающее элементы корпусов, а также комплектующие для систем наведения и различных агрегатов управляемых ракет «Нептун-МД»», – говорится в заявлении ведомства.
Как писала газета ВЗГЛЯД, минувшей ночью российская армия осуществила масштабную атаку по объектам военной промышленности в Киеве. Несколькими днями ранее Вооруженные силы России поразили в украинской столице предприятие «Радиоизмеритель» по выпуску компонентов ракет «Нептун-МД». До этого российские войска атаковали киевские заводы по производству беспилотных летательных аппаратов.