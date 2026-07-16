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    Рано или поздно малый город в России будет восприниматься не как промежуточная остановка на жизненном пути к мегаполису и не как объект для досужего взгляда со стороны, а как естественная, наиболее удобная для человека форма организации среды обитания, где всё рядом, все друг друга знают и всё соразмерно человеку.

    18 комментариев
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Нетаньяху пытается создать в Иране «управляемый хаос»

    Израильское правительство рассматривает управляемый хаос в регионе как оптимальную стратегию своего политического выживания. Интересы населения еврейского государства и всех остальных учитываются по остаточному принципу.

    3 комментария
    Дмитрий Новиков Дмитрий Новиков Американская элита поколениями поет ястребиные песни

    Назначить на место почившего сенатора Грэма его сестру Дарлин – вполне закономерный ход. Никто не оспорит, легитимность и моральная база незыблемы. Никакой драки за освободившееся место. Скорее всего, решение было заранее продвинуто и кулуарно принято самим Грэмом.

    4 комментария
    16 июля 2026, 07:58 • Новости дня

    Армия России поразила киевские заводы дронов и порты Одессы

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские военные ночью нанесли массированный комбинированный удар по военным объектам в Киеве и портовой инфраструктуре Одесской области, сообщили в Минобороны.

    Вооруженные силы России нанесли масштабный удар по стратегическим целям на территории Украины, сообщает Минобороны.

    Атака проводилась высокоточным оружием большой дальности, включая средства наземного и воздушного базирования, а также ударные дроны.

    Под удар попали предприятия украинского военно-промышленного комплекса в Киеве. Эти заводы занимались выпуском и хранением беспилотников большой и средней дальности.

    Кроме того, российские военные поразили портовую инфраструктуру в Одессе и Южном. Уничтожены объекты, которые использовались для перевалки грузов военного назначения и горюче-смазочных материалов.

    Также на переходе морем в Одесской области были поражены украинское морское судно и быстроходный катер Сил специальных операций ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне российские войска уничтожили цеха по сборке беспилотников и резервуары с топливом в порту Одессы.

    Днем ранее военные поразили киевские оборонные предприятия «Радиоизмеритель» и «Киев-79».

    До этого армия России нанесла удары по военной инфраструктуре в порту Южный.

    15 июля 2026, 13:45 • Новости дня
    В Константиновке обнаружены британские и польские наемники ВСУ

    Российские военные в Константиновке обнаружили британских и польских наемников ВСУ

    В Константиновке обнаружены британские и польские наемники ВСУ
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Наемники из Британии и Польши воевали в Константиновке в ДНР на стороне ВСУ, сообщил командир батальона 103-го мотострелкового полка Южной группировки войск с позывным «Моздок».

    Российские войска проводят зачистку Константиновки в ДНР от разрозненных групп ВСУ, в рядах которых замечены британские и польские наемники, передает ТАСС.

    Командир батальона 103-го мотострелкового полка Южной группировки с позывным «Моздок» сообщил об обнаружении иностранных бойцов.

    «Находили наемников. Я показывал флаг, и документы его были – из Великобритании. Ну и поляки тоже», – рассказал офицер на видео, распространенном Минобороны. По его словам, присутствие польских военных подтвердил один из российских бойцов, проходивший срочную службу в Польше и узнавший язык на слух.

    Командир отметил, что сейчас в населенном пункте идет зачистка от небольших групп противника. Украинское командование не разрешает им отступать, поэтому шансов выйти у них практически нет, и единственным выходом остается сдача в плен.

    Российские подразделения продолжают отрезать части противника, развивая наступление на Краматорск. Офицер подчеркнул, что линия Авдеевка – Константиновка – Краматорск является одним из главных рубежей обороны, и после взятия первых двух городов продвижение должно пойти более стремительно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июня командир батальона с позывным «Моздок» заявил о полной утрате противником возможности выхода из города.

    В начале июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о полном освобождении этого населенного пункта.

    Комментарии (12)
    15 июля 2026, 20:20 • Новости дня
    Минобороны РФ: Ракет и «Гераней» хватит на всех
    Минобороны РФ: Ракет и «Гераней» хватит на всех
    @ Алексей Никольский/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    «Вооруженные Силы РФ планомерно поражают объекты противника. Ракет и Гераней хватит на всех!», – этим постом в мессенджере Max Минобороны России сопроводило свои предыдущие сообщения об уничтожениях в среду беспилотниками в портах Одессы и Николаева сухогрузов, перевозивших военные грузы для украинской армии.

    «В течение дня Вооруженными силами Российской Федерации продолжено нанесение ударов по портам Украины и судам, задействованным в интересах ВСУ», – говорится в сообщении Минобороны в Max. Уточняется, что ударные беспилотники поразили один сухогруз в военном порту Южный, который доставлял грузы для украинских вооруженных сил. Еще два судна с военными грузами были атакованы на рейде порта Одесса, где они ожидали разгрузки.

    Кроме того, расчеты дронов «Герань-4 сикер» атаковали сухогрузы в порту Черноморск Одесской области. Под удар также попали украинские корабли в Днепро-Бугском порту в Николаевской области.

    Ранее в среду Минобороны России сообщило о новых ударах по объектам портовой инфраструктуры Одесской области. По данным ведомства, в порту Одессы были поражены резервуары с горюче-смазочными материалами, а также два цеха по производству и сборке беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, в порту Черноморск и Днепро-Бугском морском торговом порту были уничтожены сухогрузы и контейнеровоз.

    Днем ранее, 14 июля, российское оборонное ведомство заявило об уничтожении трех сухогрузов на рейде порта Одесса. В сообщении Минобороны отмечалось, что для поражения целей применялись ударные беспилотные летательные аппараты.

    Также в этот день стало известно об ударе по сухогрузу, который, по данным российского военного ведомства, разгружал в порту Южный в Одесской области груз военного назначения для украинской армии. Кроме того, Минобороны сообщило о поражении двух сухогрузов в акватории Черного моря, следовавших по маршруту из порта Черноморск в Одессу.

    В понедельник Минобороны России сообщило об атаке на два сухогруза, находившихся в порту Южный. По информации ведомства, для поражения целей были использованы ударные беспилотные летательные аппараты, а сами суда и объекты в порту работали в интересах украинских вооруженных сил.

    В воскресенье российское оборонное ведомство заявило об ударах по объектам в порту Черноморск Одесской области. В результате атаки, согласно сообщению Минобороны, были поражены четыре морские цели. Среди них – сейнер, переоборудованный для запуска безэкипажных катеров, а также патрульный катер, паром и сухогруз. В ведомстве подчеркнули, что целью операции было снижение возможностей Украины по транспортировке вооружения и военной техники в Черноморской операционной зоне.

    Ранее украинские власти сообщали об атаке на три сухогруза, следовавших через Черное море в украинские порты.



    Комментарии (5)
    15 июля 2026, 19:21 • Видео
    Новые санкции США против России: главное

    Законопроект о новых санкциях против России и тех стран, которые покупают у нее энергоресурсы, будет принят к августу, считают в Конгрессе США. Что это означает на практике?

    Комментарии (0)
    15 июля 2026, 18:47 • Новости дня
    Эксперт: России нельзя медлить с ответом на производство в ЕС дронов для Украины

    Политолог Панарин: На производство в ЕС беспилотников для Украины нужно отвечать уже сейчас

    Эксперт: России нельзя медлить с ответом на производство в ЕС дронов для Украины
    @ Dts Nachrichtenagentur/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Андрей Резчиков

    Обещание Урсулы фон дер Ляйен разместить на территории Евросоюза заводы по производству беспилотников для ударов по России – это не просто очередной политический жест, а оперативная реализация решений, принятых на саммите НАТО в Анкаре. Такой вызов требует системного ответа, сказал газете ВЗГЛЯД доктор политических наук, профессор Игорь Панарин.

    «Москве необходимо показать, что каждый новый виток антироссийских действий будет повышать болевой порог для конкретных европейских кабинетов и чиновников. Нам нужен свой набор таких точек – политических, дипломатических, экономических. И затягивать с выработкой ответа после столь откровенных вызовов нельзя», – заявил газете ВЗГЛЯД доктор политических наук, профессор Игорь Панарин.

    По его словам, обещание главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен предоставить Киеву «безопасные заводы для производства беспилотников» на территории Евросоюза прозвучало всего через несколько дней после саммита НАТО в Анкаре. В итоговой декларации альянс прямо поддержал усилия ЕС по военно-технической накачке Украины, и фон дер Ляйен фактически мгновенно конвертировала эти политические сигналы в конкретное соглашение. «Это оперативная реализация ранее принятых решений, и нам нельзя это недооценивать», – подчеркнул спикер.

    Панарин напомнил, что Минобороны России еще около двух месяцев назад обнародовало список регионов и адресов европейских предприятий, где производится вооружение для ударов по территории РФ. Однако дальнейшего развития эта тема пока не получила. Официальных заявлений, раскрывающих последствия для владельцев этих заводов, не последовало. «Я думаю, российское руководство сейчас действительно находится в поиске рычагов. Понятно, что нужно искать способы притормозить этот автоматический конвейер, в том числе экономически. Но алгоритма действий на официальном уровне пока не объявлено – судя по всему, он прорабатывается», – рассуждает эксперт.

    При этом, подчеркивает собеседник, Россия может сделать так, чтобы цена за эскалацию измерялась не в деньгах, а в политических потерях для конкретных европейских кабинетов. Показателен пример Ирана, который навязал США подписание меморандума по Ормузскому проливу. «Да, документ не всегда выполнялся, но юридически закрепил определенный статус-кво. Иран нашел болевую точку и надавил», – пояснил политолог.

    В развитие этой логики, по мнению Панарина, Москве следует активнее задействовать и механизмы международно-правового давления. На этой неделе МИД РФ вызвал посла Германии и впервые за время СВО официально заявил, что Россия фиксирует участие ФРГ в ударах беспилотников по российской территории. «До конкретных правовых квалификаций еще далеко, но это первая нормативно-правовая оценка такого уровня от нашего внешнеполитического ведомства. Эту линию необходимо развивать – и в отношении всех стран, упомянутых в списке Минобороны», – говорит Панарин.

    Однако, по его словам, внедрение нарратива о том, что регион размещения такого предприятия становится потенциальной целью в случае конфликта, представляет собой уже «пятый этап» эскалационной цепочки. Переходить к нему напрямую, считает эксперт, неправильно. «Сначала нужно создать нормативно-правовую базу и обосновать, почему объект теряет статус гражданского. Затем информационно обыграть это хотя бы на уровне стран СНГ и партнеров. И только потом Минобороны сможет определять соответствующие зоны», – полагает эксперт.

    Он призывает к созданию постоянно действующей межведомственной рабочей группы с участием МИД, Минобороны, СВР и Минюста, которая доведет эту работу до логики «увещевания с демонстрацией перспективы»: если наши доводы не сработают, мы будем вынуждены переходить к более жестким моделям воздействия.

    Кроме того, Россия как постоянный член СБ ООН может вынести этот вопрос на обсуждение Совбеза, а также на площадки БРИКС и ШОС. «Мы выносили на Совбез удары по ЛНР, по колледжу. Здесь проблема комплексная: эти заводы производят оружие для ударов, подобных атаке на Старобельск. Выносить вопрос на площадку ООН нужно без затягивания, уже сейчас», – считает политолог.

    Однако, подчеркивает он, одной дипломатией сыт не будешь – нужна связка с экономикой. «Если завод стоит в конкретной федеральной земле Германии, снабжаем ли мы ее газом, нефтью или ресурсами? Нужно ли это продолжать? Это и есть поиск болевых точек у конкретных политиков и стран», – резюмировал Панарин.

    В среду по итогам визита на Украину глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о намерении предоставить Киеву производственные мощности для создания беспилотных летательных аппаратов на территории Евросоюза.

    Она отметила, что эти аппараты будут использоваться для нанесения ударов по территории России. «Мы предоставим безопасные заводы для производства беспилотников», – подчеркнула европейский политик. По ее словам, Европа готова предоставить Украине «огромные технологические и промышленные возможности».

    В ходе визита фон дер Ляйен и Владимир Зеленский подписали соглашение о намерениях. Этот документ аналогичен тем, которые ранее были заключены между Украиной и странами Североатлантического альянса на саммите в Анкаре. Он предусматривает организацию совместного производства беспилотников для нужд украинской армии.

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    15 июля 2026, 09:31 • Новости дня
    Минобороны назвало пораженные цели в портах Одессы и Черноморска

    ВС России поразили цеха с БПЛА в порту Одессы и сухогрузы в Черноморске

    Минобороны назвало пораженные цели в портах Одессы и Черноморска
    @ Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Высокоточными ударами в порту Одессы поражены резервуары с ГСМ, два цеха по производству и сборке беспилотных летательных аппаратов, в порту Черноморска, а также в Днепро-Бугском морском торговом порту уничтожены сухогрузы и контейнеровоз, сообщило Минобороны.

    Минобороны сообщило о продолжении групповых ударов по военной инфраструктуре на Украине высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотными аппаратами.

    В морском торговом порту Одессы поражены объекты портовой инфраструктуры, использовавшиеся для разгрузки горюче-смазочных материалов, а также резервуары с ГСМ, предназначенные для обеспечения ВСУ. Кроме того, на территории порта выведены из строя два цеха по производству и сборке беспилотных летательных аппаратов, в том числе узловой сборки БПЛА средней дальности UJ-22 компании «Укрджет», следует из сообщения в Max Минобороны.

    В морском торговом порту Черноморска в Одесской области, как уточнило Минобороны, поражены контейнеровоз и сухогруз, которые доставляли грузы для ВСУ. В Днепро-Бугском морском торговом порту Николаевской области в момент выгрузки поражены два сухогруза, также задействованные в поставках грузов для ВСУ.

    Ранее российские военные нанесли групповые удары по портам Одессы, Черноморска и Днепро-Бугскому с поражением объектов портовой инфраструктуры, резервуаров с топливом и судов.

    Вооруженные силы России продолжили наносить удары по портовой инфраструктуре и судам, работающим в интересах украинской армии, с основной целью в виде государственного морского торгового порта Южный в Одесской области.

    В ходе удара по порту Черноморска российские военные поразили объекты портовой инфраструктуры, резервуары с горюче-смазочными материалами, наливные эстакады, насосную станцию перекачки горючего, склад с боеприпасами, пункт управления контейнерными перевозками и несколько судов, доставлявших грузы для ВСУ.

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    15 июля 2026, 14:14 • Новости дня
    Эксперт объяснил выбор целей для новых ударов по портам Одессы и Черноморска

    Эксперт Анпилогов: Новые удары по украинским портам снижают способность Киева бить вглубь России

    Эксперт объяснил выбор целей для новых ударов по портам Одессы и Черноморска
    @ Server Amzayev/Russian Look/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Удары России по украинским портам важны не только для истощения логистического маршрута, но и для урона ВПК противника. Киев использует мощности станочного парка портовых заводов для сборки беспилотников и ремонта военной техники, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Анпилогов. Ранее ВС России ударили по портам в Одессе, Черноморске и Николаеве.

    «Россия регулярно бьет по портовой инфраструктуре противника, чтобы истощить логистические цепочки ВСУ. Более того, сам факт удара повышает страховочную стоимость судов. Это, в свою очередь, естественным образом сокращает количество проходящих кораблей», – говорит военный эксперт Алексей Анпилогов.

    Другими словами, после каждой серии ударов все меньше бизнесменов решаются отправлять в украинские порты свои сухогрузы и контейнеровозы. «Само судно стоит в разы дороже, чем фрахт», – указал спикер.

    Аналитик также обратил внимание на то, что значимость российских ударов повышается параллельно с наращиванием Западом усилий по созданию в Болгарии и Румынии морского центра. «Вероятно, сухогрузы и контейнеровозы, пораженные в Одессе, Черноморске и Николаеве, могли прийти из румынской Констанцы, а также болгарских Варны и Бургаса», – допустил эксперт.

    «Как бы то ни было, истощение логистических цепочек черноморских поставок существенно сокращает не только военные возможности ВСУ непосредственно на фронте, но и снижает их способности бить вглубь территории России», – заметил собеседник.

    «Более того, затопление судов в порту делает невозможным для других кораблей работу у причальной стенки, а вынос портовых кранов не позволяет проводить манипуляции более чем на 80 метров. Поражение судов, которые на первый взгляд кажутся гражданскими, необходимо еще и потому, что на деле ВСУ используют их для запуска безэкипажных катеров и совершения терактов против России», – уточнил спикер.

    Атакованные Россией объекты в Одессе, Черноморске и Николаеве также имеют важное значение из-за располагающейся там инфраструктуры. «Порты – это готовые площадки для организации военных производств с развитым станочным парком, подведенным электричеством, подъездными путями, другими коммуникациями. А фактическое нахождение в черте города, по задумке Киева, должно обеспечивать их прикрытие гражданскими объектами», – продолжил Анпилогов.

    Он напомнил, что в трех атакованных портах со времен СССР работали Ильичевский и Одесский судоремонтные заводы, Николаевский судостроительный завод «Океан», завод имени 61 Коммунара. «При этом мощности одесского порта использовались для узловой сборки БПЛА средней дальности UJ-22 компании «Укрджет». Этот беспилотник дальностью около 800 км используется для ударов по мирным жителям и гражданским объектам в европейской части России», – заметил собеседник.

    Системность атак на черноморские порты объясняется также точечной работой российских сил. «У нас нет задачи полностью уничтожить всю инфраструктуру. К тому же причалы не так просто вывести из строя – это фундаментально крепкие конструкции. Россия использует не дорогие ракеты, вроде «Искандера», а БПЛА «Герань», делая ставку на массовость. После каждой атаки военное руководство оценивает нанесенный урон и планирует следующие удары», – объяснил эксперт.

    Ранее Минобороны сообщило в своем канале в Max о групповых ударах высокоточным оружием воздушного базирования и ударными БПЛА по черноморским портам Украины. Так, в Одессе были поражены объекты инфраструктуры, используемой для разгрузки горюче-смазочных материалов, и резервуары с ГСМ, предназначенными для обеспечения ВСУ.

    В Черноморске, а также в порту «Днепро-Бугский» Николаевской области были атакованы контейнеровозы и сухогрузы, осуществлявшие доставку грузов для ВСУ. Газета ВЗГЛЯД объясняла, что удары по портам должны стать частью изоляции Украины, и рассказывала, как Киев сделал FPV-дроны главным оружием террора.

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    15 июля 2026, 08:26 • Новости дня
    Атакованы АЗС в Житомирской области Украины

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    АЗС получила повреждения в Житомирской области на севере Украины, сообщил глава областной администрации Виталий Бунечко.

    Бунечко сообщил о происшествии на автозаправочной станции, передает ТАСС.

    Согласно заявлению руководителя области, пострадавшая АЗС находится на севере региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вооруженные силы России уничтожили минимум 37 украинских автозаправок за 12 дней.

    Бывший министр инфраструктуры страны Андрей Пивоварский заявил о потере более 150 станций за два месяца.

    Военный эксперт Юрий Кнутов отметил кратное усложнение переброски войск ВСУ из-за ликвидации топливной инфраструктуры.

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    15 июля 2026, 23:24 • Новости дня
    Глава МАГАТЭ осудил убийство главного инженера ЗАЭС

    Глава МАГАТЭ Гросси осудил убийство главного инженера ЗАЭС

    Tекст: Катерина Туманова

    Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси выступил с заявлением после смертельной атаки дронов ВСУ на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) из-за которой погиб главный инженер Александр Яковлев и водитель служебной машины.

    «Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси осудил этот инцидент, заявив, что он представляет собой недопустимое нападение на атомную электростанцию и её руководство, а также создаёт серьёзную угрозу ядерной безопасности», – сказано в сообщении МАГАТЭ в соцсети Х.

    В агентстве уточнили, что информацию об инциденте в среду предоставила Россия и  проинформировала о гибели главного инженера ЗАЭС при ударе БПЛА.

    МАГАТЭ в лице гендиректора Рафаэля Гроссии призвало немедленно прекратить любые атаки на ядерные объекты или вблизи них, а также на их сотрудников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский беспилотник нанес удар по служебному автомобилю Toyota Camry, в котором ехал главный инженер ЗАЭС Александр Яковлев. Лихачев обвинил Запад в поощрении атак на ЗАЭС. Работник Запорожской АЭС в июне погиб при атаке украинских беспилотников.


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    15 июля 2026, 09:57 • Новости дня
    Прилет авиабомбы ФАБ-3000 по объекту ВСУ в Херсоне попал на видео

    Tекст: Вера Басилая

    В Сети распространилось видео с разведывательного дрона, запечатлевшее мощный взрыв ФАБ-3000 по пункту временной дислокации украинской бригады в Херсоне.

    В Telegram-канале «Изнанка» опубликовано видео, которое представляет собой кадры объективного контроля, снятые разведывательным дроном, сообщает Lenta.ru.

    На кадрах видно попадание авиабомбы ФАБ-3000, оснащенной универсальным модулем планирования и коррекции, после чего следует мощный взрыв.

    В подписи к ролику говорится, что удар пришелся по пункту временной дислокации 414-й отдельной бригады противника. Ранее Вооруженные силы России уже демонстрировали применение ФАБ-3000, сняв уничтожение пункта дислокации украинской бригады в Запорожье.

    Ранее истребители-бомбардировщики Су-34 поразили позиции украинских военных возле Орехова в Запорожской области авиабомбой ФАБ-3000 с УМПК.

    Экипаж Су-34 ВКС России уничтожил пункт временной дислокации подразделений 63-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Маяки в ДНР тяжелой авиабомбой ФАБ-3000 с УМПК.

    Самолеты ВКС России поразили пункты временной дислокации украинских подразделений в районе Белицкого и Щурова в ДНР авиабомбами ФАБ-3000 и ФАБ-1500.

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    15 июля 2026, 19:04 • Новости дня
    В Госдуме призвали ликвидировать Зеленского ради победы

    Депутат Журавлев призвал уничтожить Зеленского для скорейшего завершения СВО

    Tекст: Валерия Городецкая

    Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил о необходимости ликвидации украинского руководства для достижения успеха в специальной военной операции.

    Парламентарий считает, что России следует перейти к решительным действиям на фронте, передает «Газета.Ru».

    «Нам нужно только одно – делать все для фронта, все для победы и приближать быстрейший разгром врага. Делать полномасштабные операции, бить при этом и по центрам принятия решений, уже наконец-то непосредственно уничтожить и Зеленского, и всех его приспешников, включая ублюдков, которые приезжают туда его поддерживать. Вот это было бы правильным действием», – подчеркнул депутат.

    Журавлев также отметил, что не следует рассчитывать на скорое истощение финансовых ресурсов Киева. По его оценке, даже в случае полного прекращения поддержки со стороны НАТО, Украина сохранит способность вести боевые действия как минимум в течение года.

    Ранее военный корреспондент Александр Коц призвал приступить к физическому устранению руководителей Украины.

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев допустил достижение победы в спецоперации без проведения мирных переговоров.

    Политолог Владимир Скачко назвал уголовное преследование Елены Зеленской продолжением процесса удушения ее мужа.

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    15 июля 2026, 08:34 • Новости дня
    Украинский пленный пообещал ликвидировать командование ВСУ после обмена

    Украинский пленный Шабанов обещал взрывать машины ТЦК после обмена

    Tекст: Вера Басилая

    Украинский военнопленный Геннадий Шабанов заявил, что после возможного обмена намерен ликвидировать командование ВСУ и атаковать машины ТЦК.

    Украинский пленный Шабанов попросил внести его в списки на обмен, пообещав ликвидировать командование ВСУ и взрывать машины ТЦК, передает ТАСС.

    По его словам, во время допроса, он обозначил все координаты, где служил.

    «Я готов ликвидировать командование ВСУ. Готов закладывать закладки под машины ТЦК для их ликвидации. ТЦК – это такие люди, которых не жалко. Людей вырывают с улиц, хромых, больных догоняют, бьют, потом на передок кидают», – заявил Шабанов.

    По данным силовых структур, Шабанов служил пограничником, он родом с Сумской области, из города Глухов. Там уточнили, что он сдался в плен российским военным сразу после переброски на передовую, не оказав сопротивления. По словам силовиков, сам Шабанов рассказывал, что около четырех с половиной лет нес службу в нарядах и на наблюдательных пунктах и считал неправильным, когда опытные националисты находятся в тылу, а насильно мобилизованных граждан без подготовки отправляют на передний край, фактически «на мясо».

    Представители силовых структур подчеркнули, что не верят в искренность намерений военнопленного. По их словам, Шабанов проявил себя как трус, поэтому его обещания не вызывают доверия. Они добавили, что пленный останется в неволе, а после обмена, если он откажется выполнять данные обещания, будет опубликована еще одна часть видео с его участием.

    Украинский военнопленный Николай Пилипчук заявил о намерении передать российским военным координаты территориального центра комплектования на Украине для удара по нему.

    Жители подконтрольных Киеву частей Херсонской и Запорожской областей стали чаще передавать российским военным координаты объектов ВСУ на фоне всеобщей неприязни к сотрудникам территориальных центров комплектования.

    Взятый в плен военнослужащий 157-й отдельной мехбригады ВСУ Сергей Кадунов рассказал о создании на Украине групп для поимки и «наказания» работников территориальных центров комплектования.

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    15 июля 2026, 09:37 • Новости дня
    Пленный боец ВСУ сообщил о взорванной мышами иностранной мине

    Иностранная мина самопроизвольно взорвалась у бойцов ВСУ из-за мышей

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Противопехотная мина иностранного производства, полученная подразделением ВСУ, оказалась настолько хрупкой, что после повреждения погрызшими ее мышами сдетонировала сама, сообщил пленный Илья Лурин.

    Украинские военные столкнулись с непредвиденной детонацией иностранной противопехотной мины после того, как ее повредили мыши, передает РИА «Новости». Об инциденте рассказал сдавшийся в плен боец Вооруженных сил Украины Илья Лурин.

    «У каждого по автомату своему АК-74, 12 пачек патронов, три гранаты и одна противопехотная мина – или финская, или турецкая. Там такая прозрачная трубка... напоминает какую-то капельницу, один в один. И в ней вакуум. И самая большая проблема, что ее нельзя повреждать, потому что если она где-то пробьется, ее уже никак не сделаешь», – пояснил пленный.

    По словам военного, грызуны испортили трубку, из-за чего единственный боеприпас пришел в негодность. В результате поврежденная мина взорвалась самопроизвольно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, грызуны ранее уничтожили экологичные провода на поставленных Украине западных боевых машинах.

    Российские военнослужащие обнаружили в Запорожской области замаскированную под инопланетную тарелку украинскую мину.

    Боевики ВСУ на Добропольском направлении применяют спрятанные под комки грязи самодельные взрывные устройства.

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    15 июля 2026, 09:45 • Новости дня
    Российские военные уничтожили украинский расчет беспилотников с женщиной

    Военнослужащие России ликвидировали расчет дронов ВСУ с женщиной-оператором

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские военные в Днепропетровской области обнаружили и уничтожили расчет операторов беспилотников ВСУ, в составе которого находилась женщина, рассказал командир расчета беспилотных систем группировки «Центр» Антон Зайцев.

    Подразделения группировки «Центр» ликвидировали операторов украинских беспилотных систем, передает РИА «Новости».

    Командир расчета Антон Зайцев сообщил, что позицию противника обнаружили во время подготовки к выполнению боевой задачи.

    «На данной задаче обнаружили расчет Mavic противника. Во время наблюдения увидели, что с антенной работала женщина. Противник не имеет пола, цель была поражена, расчет уничтожен полностью», – рассказал военнослужащий.

    Зайцев добавил, что лично смог отчетливо рассмотреть только одну женщину. Остальных участников пораженной группы идентифицировать не удалось.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинская армия начала активно задействовать женщин в качестве операторов дронов.

    В марте российские военные уничтожили женский расчет управления беспилотниками под Купянском.

    Ранее в рядах ВСУ появилась целая женская рота беспилотных систем.

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    15 июля 2026, 23:52 • Новости дня
    МИД указал на важность сил охраны на ЗАЭС после убийства главного инженера

    МИД: Цинично звучат претензии к РФ за размещение на ЗАЭС сил охраны

    Tекст: Катерина Туманова

    В результате целенаправленной атаки дрона на машину главного инженера Запорожской АЭС Александра Яковлева погиб он и водитель его автомобиля, что стало очередным кровавым преступлением киевского режима, сказано в заявлении МИД России.

    В ведомстве отметили, что киевский режим не сможет запугать или надавить на Россию подобными преступлениями.

    «Нацистско-бандеровский режим строит иллюзии, что у него получится таким образом оказать давление на нашу страну, а заодно шантажирует своих западных хозяев, требуя всё больше денег и оружия. В свою очередь, страны Запада готовы поощрять Банковую, вне зависимости от степени безумия её действий, становясь соучастниками этих преступлений киевской хунты», – сказано в заявлении МИД в MAX-канале.

    Российские дипломаты подчеркнули иллюзорность киевской стратегии, которая только доказывает верность шагов Москвы по обеспечению безопасности на Запорожской АЭС.

    «Высочайшая опасность нахождения ВСУ вблизи ЗАЭС теперь очевидна более, чем когда-либо. На этом фоне особенно цинично звучат претензии в адрес России в размещении на ЗАЭС необходимых сил охраны, содержащиеся в том числе в соответствующих докладах Генерального директора МАГАТЭ», – подытожили в ведомстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский беспилотник нанес удар по служебному автомобилю Toyota Camry, в котором ехал главный инженер ЗАЭС Александр Яковлев. Лихачев обвинил Запад в поощрении атак на ЗАЭС. Глава МАГАТЭ осудил убийство главного инженера ЗАЭС.



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    15 июля 2026, 18:15 • Новости дня
    Дрон ВСУ убил женщину при ударе по зданию в курском приграничье

    Дрон ВСУ убил женщину при ударе по зданию в Курской области

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Жертвой удара украинского беспилотника по приграничному поселку Хомутовка Курской области стала 36-летняя местная жительница, получившая несовместимые с жизнью ранения.

    Украинский беспилотник нанес удар по административному зданию в приграничном поселке Хомутовка Курской области, сообщил губернатор Александр Хинштейн.

    «К огромной скорби, в результате атаки погибла 36-летняя женщина», – заявил глава региона.

    Пострадавшая получила тяжелые ранения. Родственники экстренно доставили ее в Дмитриевскую центральную районную больницу, однако спасти пациентку не удалось: реанимационные действия оказались безуспешными. Губернатор выразил соболезнования близким погибшей и пообещал оказать ее семье всю необходимую поддержку.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе в Октябрьском районе Курской области при ударе беспилотника по автозаправочной станции пострадали беременная женщина и ребенок.

    Ранее местный тракторист получил ранение из-за взрыва дрона на проезжей части. До этого в результате атаки вражеского коптера на блокпост погибла семья курского фельдшера.

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    16 июля 2026, 00:50 • Новости дня
    Пленный ВСУ рассказал о сбегавших в леса из центра обучения мобилизованных

    Tекст: Катерина Туманова

    Новобранцы ВСУ массово сбегали из тренировочных лагерей, скрываясь от службы во время прохождения военной подготовки в харьковских лесах, рассказал пленный украинский солдат.

    Пленный солдат 109-й бригады территориальной обороны Людвиг Малаховский отметил, что объект находился в лесу в 20 км от ближайшего поселка.

    «СЗЧ – самовольное оставление части у нас называется. При мне трое. А прошлые передо мной – там что-то около 60–70 человек», – приводит его слова РИА «Новости».

    Он рассказал, что обучение в лагере одновременно проходили пять рот. В каждом из этих подразделений числилось в среднем по 90 мобилизованных.

    Ранее силовые структуры сообщали, что к концу 2025 года в розыске за дезертирство с оружием находились 161,5 тыс. человек. Всего из рядов армии сбежали около 480 тыс. солдат. В эту статистику включают и ликвидированных бойцов, которых из-за огромного количества пропавших без вести записывают в дезертиры.

    Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что на Украине заведено 200 тыс. уголовных дел за оставление позиций. Он подчеркивал, что ежемесячно армию самовольно покидают около 20 тыс. служащих.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, с начала 2026 года украинскую армию самовольно  покинули около 80 тыс. военнослужащих. Путин заявил об отлове украинцев «как собак бездомных» для мобилизации в армию.

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