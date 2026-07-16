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    Рано или поздно малый город в России будет восприниматься не как промежуточная остановка на жизненном пути к мегаполису и не как объект для досужего взгляда со стороны, а как естественная, наиболее удобная для человека форма организации среды обитания, где всё рядом, все друг друга знают и всё соразмерно человеку.

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    Израильское правительство рассматривает управляемый хаос в регионе как оптимальную стратегию своего политического выживания. Интересы населения еврейского государства и всех остальных учитываются по остаточному принципу.

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    16 июля 2026, 08:41 • Новости дня

    В Германии начали расследование против сатирика за слова о Меркель и Мерце

    Прокуратура ФРГ начала расследование против сатирика за слова о Меркель и Мерце

    Tекст: Дарья Григоренко

    Прокуратура немецкого города Дессау-Рослау заподозрила сатирика Уве Штаймле в нарушении общественного спокойствия из-за резких высказываний в адрес бывших и действующих руководителей страны, сообщил журнал Der Spiegel.

    Правоохранительные органы города Дессау-Рослау инициировали проверку в отношении артиста после его выступления на мероприятии партии «Альтернатива для Германии». Поводом стали комментарии сатирика о бывшем канцлере Ангеле Меркель и нынешнем главе правительства Фридрихе Мерце, передает ТАСС.

    Прокуратура усматривает в действиях Штаймле признаки правонарушения по статье об угрозе совершения преступных деяний. Во время своего выступления артист заявил, что Меркель решила позировать для портрета стоя, так как «догадывается, что скоро будет сидеть».

    «В настоящий момент она пока висит», – добавил сатирик, отметив, что в случае падения портрета ее «поставят к стенке».

    Говоря о действующем канцлере, Штаймле задался вопросом об отсутствии деятелей, подобных полковнику Клаусу фон Штауффенбергу, который участвовал в заговоре против Адольфа Гитлера в 1944 году. Эти слова также привлекли внимание правоохранительных органов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале прокуратура ФРГ прекратила дело о сравнении канцлера Фридриха Мерца с Пиноккио.

    Позже глава немецкого правительства пожаловался на беспрецедентную травлю в интернете.

    В июне сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель публично назвала политика лжецом.

    14 июля 2026, 05:21 • Новости дня
    Мерц потребовал обсуждать гарантии безопасности Украины без России
    Мерц потребовал обсуждать гарантии безопасности Украины без России
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Гарантии безопасности для Киева будут обсуждать Украина и ее западные партнеры без России, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц по итогам встречи так называемой коалиции желающих.

    «Как именно мы будем оформлять наши гарантии безопасности, решать будут Украина и ее партнеры, а не Москва», – приводит слова Мерца РИА «Новости» со ссылкой на DRM News.

    Мерц отказался раскрывать возможный формат участия Германии в этом процессе и отметил, что этот вопрос останется на усмотрение правительства ФРГ и Бундестага. Говоря о поставках систем противовоздушной обороны, он напомнил, что Берлин, по его словам, как «крупнейший спонсор Украины» вносит свой вклад, но деталей не привел.

    Он также заявил, что настало время сесть за стол переговоров и договориться о прекращении огня, добавив, что в Европе открыты к переговорам. Одновременно Мерц подчеркнул намерение европейских стран продолжать «усиливать давление на Москву».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе канцлер ФРГ заявил о невозможности формирования многонациональных сил в поддержку гарантий безопасности на Украине без согласия России.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «коалицию желающих» группой подстрекателей войны.

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    14 июля 2026, 21:10 • Новости дня
    В ФРГ призвали сделать Калининград «дорогостоящей стратегической уязвимостью» России

    Экс-чиновник Минобороны ФРГ заявил о необходимости пересмотра подхода к Калининграду и Крыму

    В ФРГ призвали сделать Калининград «дорогостоящей стратегической уязвимостью» России
    @ IMAGO/HMB-Media/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Бывший глава аппарата Министерства обороны Германии Нико Ланге выступил с призывом усилить давление на Россию в Калининградской области и Балтийском регионе. Соответствующее заявление он сделал, рассуждая о стратегии европейских стран в отношении Москвы.

    По мнению Ланге, европейским партнерам следует изменить подход к российским стратегическим территориям.

    «Крым и Калининград не должны быть для России стратегическими форпостами. Напротив, они должны превратиться в дорогостоящие стратегические уязвимости», – заявил он, передает RT.

    Он также выразил мнение, что европейским государствам необходимо наращивать давление на Россию в Калининградской области и акватории Балтийского моря. Высказывания Ланге прозвучали на фоне продолжающихся дискуссий в странах Европы о мерах военного и политического сдерживания России, а также усиления внимания НАТО к Балтийскому региону.

    Напомним, европейские страны отрабатывают сценарии возможной изоляции Калининградской области. В мае глава МИД Литвы Кястутис Будрис призвал НАТО нанести удары по этому региону.

    Сенатор Григорий Карасин счел подобные слова поводом для начала ограниченной военной операции.

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    15 июля 2026, 19:21 • Видео
    Новые санкции США против России: главное

    Законопроект о новых санкциях против России и тех стран, которые покупают у нее энергоресурсы, будет принят к августу, считают в Конгрессе США. Что это означает на практике?

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    13 июля 2026, 12:06 • Новости дня
    Грета Тунберг приклеила себя к асфальту в центре Берлина

    Грета Тунберг приклеила себя к асфальту у бюро Rheinmetall в Берлине

    Грета Тунберг приклеила себя к асфальту в центре Берлина
    @ Bernd Weissbrod/dpa/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Шведская правозащитница Грета Тунберг и несколько десятков других активистов устроили протестную акцию у берлинского офиса оборонного концерна Rheinmetall, выступая против производства оружия и войны в Газе.

    Шведская правозащитница вместе с другими активистами приклеила себя к земле перед офисом германского оборонного концерна Rheinmetall в центре Берлина, передает ТАСС. По данным городской полиции, в акции приняли участие более 40 человек.

    «Чуть ранее восьми часов утра более 40 человек собрались на площади Паризер-плац у одного из проходов на улицу Эбертштрассе. Около 40 человек приклеили там себя к земле», – сообщили в правоохранительных органах. На место прибыли порядка 70 полицейских, которые начали отлеплять протестующих от асфальта и выводить их с территории.

    Инициатором акции выступила группа Peacefully against Genocide. Протест направлен против работы завода Rheinmetall в столичном районе Веддинг, боевых действий в секторе Газа и использования немецкого оружия в зонах вооруженных конфликтов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре прошлого года израильские военные перехватили направлявшиеся в сектор Газа суда с Гретой Тунберг на борту.

    В феврале 2025 года шведская полиция обвинила активистку в неповиновении правоохранительным органам.

    Осенью 2024 года бельгийские силовики задержали правозащитницу на экологической акции протеста в Брюсселе.

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    13 июля 2026, 15:28 • Новости дня
    Посла Германии в России Ламбсдорфа вызвали в МИД

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российское дипломатическое ведомство потребовало прибытия руководителя немецкой миссии Александера Ламбсдорфа.

    Информацию о визите иностранного дипломата официально подтвердили представители министерства. «13 июля в МИД России вызван посол ФРГ в России Александер Ламбсдорф», – говорится в сообщении МИД в Max.

    В апреле текущего года посла Германии Александра Ламбсдорфа уже вызывали в Министерство иностранных дел. В июне прошлого года Москва анонсировала аналогичные меры из-за давления Берлина на российских журналистов. Во время того визита глава дипмиссии временно покидал здание ведомства ради поиска переводчика и чашки кофе.

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    14 июля 2026, 12:55 • Новости дня
    Концерн Rheinmetall отправил на Украину партию новых артиллерийских снарядов

    Немецкий концерн Rheinmetall начал поставки снарядов на Украину с нового завода

    Tекст: Мария Иванова

    Ведущее оборонное предприятие Германии приступило к отгрузке десятков тысяч боеприпасов для нужд Киева с недавно открытого производственного комплекса в Нижней Саксонии.

    Оружейный гигант передал первую партию боеприпасов, произведенных на мощностях в населенном пункте Унтерлюс, передает ТАСС.

    «Rheinmetall впервые поставил Украине боеприпасы артиллерии из Унтерлюса. До этого поставки осуществлялись с других производственных точек Rheinmetall», – заявили представители пресс-службы концерна.

    Точный объем переданной помощи не раскрывается. Известно лишь, что речь идет о нескольких десятках тысяч единиц новейшей модели RH1412 калибра 155 миллиметров. Это составляет более половины от общего заказа, а оставшуюся часть планируют отправить до конца текущего года.

    Предприятие в Унтерлюсе начало работу в августе 2025 года. Ранее руководитель компании Армин Паппергер отмечал, что завод будет ежегодно выпускать от 100 до 200 тыс. снарядов специально для отправки на Украину.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе прошлого года немецкий концерн запланировал ежегодные поставки Киеву до 200 тыс. артиллерийских снарядов с нового завода в Унтерлюсе.

    Ранее компания получила рекордный заказ на производство боеприпасов калибра 155 миллиметров в Нижней Саксонии.

    Украинское руководство также поручило этому производителю строительство собственного предприятия по выпуску вооружений.

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    14 июля 2026, 15:59 • Новости дня
    В ФРГ заявили о закрытии из-за банкротства пивоварни с 350-летней историей

    Bild: В ФРГ из-за банкротства закроют созданную 350 лет назад пивоварню Eichbaum

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В немецком Мангейме признана неплатежеспособной частная пивоварня Eichbaum, что приведет к увольнению около 240 сотрудников.

    Одна из старейших пивоварен Германии Eichbaum, основанная в 1679 году в Мангейме, подала заявление о банкротстве в конце октября 2025 года, пишет ТАСС со ссылкой на газету Bild. У компании закончились средства на ведение переговоров и выплату кредитов, поэтому операционная деятельность будет полностью прекращена.

    Ранее владельцы пытались спасти бизнес, продав популярный бренд Karamalz компании Veltins за нераскрытую сумму, а также сократив штат с 290 до 240 человек. Однако эти меры не принесли ожидаемого результата.

    Основной причиной банкротства стало резкое падение экспорта продукции, которая ранее поставлялась более чем в 60 стран мира. Внутри страны спрос также снизился на фоне многолетнего сокращения потребления пива в Германии, что привело к обрушению выручки.

    По информации Союза германских пивоваров, за последние шесть лет в стране закрылись 137 пивоварен, включая крупные производства, такие как Oettinger.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне старейшая немецкая пивоварня Hofbrauhaus Wolters также подала заявление о банкротстве. В начале года Федеральное статистическое ведомство ФРГ зафиксировало рекордное падение продаж пива ниже восьми миллиардов литров.

    Ранее руководитель компании Oettinger Штефан Блашак спрогнозировал массовую волну закрытий предприятий отрасли.

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    13 июля 2026, 17:37 • Новости дня
    МИД России заявил послу Германии о недопустимости роста военной поддержки Украины

    Tекст: Валерия Городецкая

    Послу Германии в Москве Александеру Ламбсдорфу заявили о недопустимости растущей военной поддержки Украины.

    Дипломата вызвали в российское внешнеполитическое ведомство в понедельник. «Указано на недопустимость набирающей обороты поддержки киевского режима со стороны Германии», – говорится в сообщении на сайте министерства.

    В ведомстве уточнили, что речь идет о заключении соглашений в военной сфере, прямых поставках оружия и создании совместных предприятий. Силы и средства этих производств, включая беспилотники и ракеты, используются для атак на мирные российские объекты и гражданскую инфраструктуру.

    В апреле текущего года посла Германии Александра Ламбсдорфа уже вызывали в Министерство иностранных дел. В мае министр обороны ФРГ Борис Писториус объявил о запуске совместного с Украиной производства дальнобойных ударных беспилотников.

    Посол России в Берлине Сергей Нечаев раскритиковал выпуск вооружений для украинской армии на немецкой территории.

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    13 июля 2026, 17:48 • Новости дня
    МИД: Посол ФРГ дезавуирует заявления дипмиссии о проблемах с топливом в Москве

    Tекст: Дарья Григоренко

    Завершающий командировку посол ФРГ в России Александер Ламбсдорф отправится в Германию на автомобиле, что на практике опровергает недавние заявления немецкого посольства о нехватке топлива в Москве, заявили в МИД РФ.

    «Не без удовлетворения узнали, что посол ФРГ в ближайшее время возвращается на родину в связи с завершением служебной командировки на автомобиле. Отметили, что это дезавуирует ранее появившуюся хамскую публикацию пресс-службы посольства ФРГ о ситуации с топливом в российской столице», – говорится в официальном сообщении на сайте министерства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 13 июля посла ФРГ в России Александера Ламбсдорфа вызвали в Министерство иностранных дел. Несколькими днями ранее немецкая дипмиссия выразила озабоченность из-за ситуации с бензином.

    В апреле текущего года главу немецкого представительства уже вызывали в российское внешнеполитическое ведомство.

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    14 июля 2026, 23:13 • Новости дня
    Германия отказалась участвовать в первых учениях «коалиции желающих»

    DPA: Германия отказалась участвовать в учениях «коалиции желающих»

    Tекст: Катерина Туманова

    Правительство ФРГ решило проигнорировать осенние военные маневры союзников на польской территории из-за их небольшого масштаба и сугубо штабного характера, сообщило агентство DPA со ссылкой на правительственные источники.

    «Германия не будет участвовать в первых военных учениях «коалиции желающих», сформированной для поддержки Украины, которые пройдут в Польше, сообщили правительственные источники. Учения охарактеризовали как «небольшие штабные учения», которые пройдут без участия Германии», – передают источники агентства DPA в Берлине.

    Коалиция из примерно 35 союзников Украины на встрече в Париже в понедельник согласовала первые учения многонациональных сил по поддержке Киева.

    Цель коалиции – «подготовить конкретные гарантии безопасности для Украины, а также для региона», – заявил премьер-министр Польши Дональд Туск.

    Он также назвал Францию и Британию в качестве стран-участниц. Штабные учения в основном направлены на отработку командными штабами процессов принятия решений и передвижения войск, как правило, без перемещения военной техники или солдат по пересеченной местности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Болгария отказалась от участия в «коалиции желающих» по Украине. Туск сообщил о первых учениях «коалиции желающих». Окружение Мелони усомнилось в пользе саммитов по Украине.


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    14 июля 2026, 16:30 • Новости дня
    В ФРГ зафиксировали рекордный рост заявлений об отказе от военной службы

    RND: В Германии резко выросло число отказов от службы в армии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Германии в этом году количество заявлений об отказе от военной службы по соображениям совести значительно выросло на фоне обсуждений возврата призыва.

    Число немцев, не желающих служить в вооруженных силах, резко выросло, пишет РИА «Новости» со ссылкой на портал RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). Представительница Федерального ведомства по делам семьи и гражданским обществам Германии подтвердила эту тенденцию.

    «К 30 июня в ведомство поступило 5862 заявления, это значительно больше, чем за весь 2025 год, когда их было 3867, и более чем в два раза больше, чем к концу первого квартала», – сообщает издание. Для сравнения: в 2011 году, когда обязательный призыв был приостановлен, зарегистрировали 4348 таких обращений.

    Новый закон о военной службе допускает возвращение к обязательной повинности при нехватке добровольцев или угрозе безопасности. В этом случае Бундестаг сможет ввести призыв по потребности, а численность армии планируется пополнять в том числе с помощью жребия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава комитета Бундестага по обороне Томас Ревекамп предупредил о возможном возобновлении обязательного призыва.

    Ранее немецкие школьники провели в Берлине массовые демонстрации против милитаризации страны. Однако позже министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил о вероятности принудительной отправки солдат бундесвера в литовскую бригаду.

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    14 июля 2026, 08:08 • Новости дня
    В Крыму назвали немецкий завод дронов для Киева законной целью

    Константинов назвал немецкий завод БПЛА законной целью российских военных

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Завод в Германии, производящий дроны для поставок на Украину, является законной целью Минобороны, заявил председатель госсовета Республики Крым Владимир Константинов.

    Глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил о статусе германского военного предприятия, передает ТАСС. Политик подчеркнул, что очередные поставки вооружений Киеву ведут к эскалации конфликта.

    «Посредством производства дронов они убивают русских людей, и этот завод уже по любым международным нормам является законной целью для российских военных, как минимум, для предотвращения террористических атак. Они должны это понимать», – отметил председатель крымского Госсовета.

    Всего с 24 февраля 2022 года власти Германии выделили Киеву порядка 39 млрд евро гуманитарной и 55 млрд евро военной помощи. Российская сторона регулярно напоминает, что накачивание оружием лишь затягивает противостояние.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские журналисты обнаружили на юге Германии засекреченное предприятие по сборке ударных беспилотников для украинской армии.

    Немецкое правительство выделило около 90 млн евро на закупку крупной партии из 50 тыс. дронов.

    Ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус объявил о запуске совместного с Киевом производства дальнобойных аппаратов.

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    13 июля 2026, 18:59 • Новости дня
    Посол Нечаев предупредил ЕС о последствиях новых санкций

    Посол Нечаев: Угрозы расширения санкций ЕС не останутся без последствий

    Tекст: Дарья Григоренко

    Очередные угрозы Евросоюза расширить незаконное санкционное давление встретят закономерный ответ, поскольку все выдвигаемые Брюсселем обвинения лишены реальных доказательств, заявил посол России в Германии Сергей Нечаев.

    «Посол России решительно отверг содержащиеся в заявлении ЕС домыслы, которые в очередной раз оказались не подкреплены какими-либо доказательствами. Подчеркнул, что угрозы насчет расширения Евросоюзом незаконных санкций не останутся без последствий», – говорится в официальном сообщении дипмиссии, передает РИА «Новости».

    Ранее посла России вызвали в МИД Германии из-за обвинений в кибератаках.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае МИД Германии вызвал посла России. В понедельник МИД Франции заявил о вызове посла России из-за «кампании кибератак».

    Посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев обвинил Берлин в активном участии во всех санкционных пакетах.

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    13 июля 2026, 13:24 • Новости дня
    МИД Германии вызвал российского посла из-за кибератак

    Посла России вызвали в МИД Германии из-за обвинений в кибератаках

    Tекст: Мария Иванова

    Внешнеполитическое ведомство Германии вызвало российского дипломата для разъяснения позиции Берлина на фоне бездоказательных обвинений в хакерских атаках.

    Министерство иностранных дел Германии вызвало посла России, передает РИА «Новости». Немецкое ведомство сообщило об этом в соцсети.

    «Сегодня мы вызвали посла России и еще раз четко заявили о нашей позиции», – подчеркнули в министерстве.

    Причиной вызова стали кибератаки, в причастности к которым Берлин безосновательно обвиняет Москву. Российская сторона неоднократно отвергала подобные заявления.

    Ранее президент Владимир Путин отмечал, что обвинения европейских государств в адрес России в саботажах и хакерских атаках являются попыткой политиков реализовать агрессивные планы против страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае МИД Германии вызвал посла России.

    В понедельник МИД Франции заявил о вызове посла России из-за «кампании кибератак».

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    15 июля 2026, 15:07 • Новости дня
    Германия решила присоединиться к военным маневрам в Польше

    Tекст: Денис Тельманов

    Немецкие войска присоединятся к осенним учениям союзников на польской территории, несмотря на предыдущие отказы от участия в данном мероприятии.

    Официальный представитель немецкого кабмина Штефан Корнелиус опроверг прошлые заявления об отказе Берлина от маневров, передает РИА «Новости». «Германия примет участие в этих учениях. Правительство ФРГ изучает, как именно будет выглядеть это участие», – заявил чиновник.

    Детали формата интеграции обсудят в пятницу на заседании немецко-французского совета по безопасности и обороне. Осенние тренировки анонсировал премьер-министр Польши Дональд Туск, отметив, что основу контингента составят военные Британии и Франции.

    Представители объединения ранее собирались в Париже для обсуждения поддержки Киева. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что Кремль внимательно отслеживает действия этой группы стран. Он назвал участников коалиции подстрекателями войны, не желающими мира.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне правительство ФРГ отказалось от участия в осенних маневрах союзников на польской территории. Премьер-министр Польши Дональд Туск анонсировал проведение этих военных учений в сентябре.

    Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о присоединении Молдавии и Северной Македонии к данной коалиции.

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    15 июля 2026, 20:44 • Новости дня
    Мерц призвал США воздержаться от вмешательства в выборы в Германии

    Канцлер ФРГ Мерц потребовал от США не вмешиваться в немецкие выборы

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава правительства Германии призвал американскую сторону воздержаться от поддержки определенных политических сил в преддверии предстоящих избирательных кампаний в стране.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц выступил с предупреждением в адрес Соединенных Штатов, призвав отказаться от вмешательства в немецкий избирательный процесс, передает ТАСС.

    «Я всегда говорил, что мы с нашей стороны не вмешиваемся в американские выборы. Мы всегда этого придерживались. И наоборот, я не хотел бы, чтобы американское правительство или близкие ему институты вмешивались в германские выборы», – подчеркнул политик во время выступления в Берлине.

    Глава правительства также напомнил о незаконности финансирования политических партий Германии из-за рубежа. Он выразил надежду, что международные партнеры ФРГ будут соблюдать установленные правовые нормы. В сентябре текущего года в Германии запланировано проведение земельных выборов в Берлине, Мекленбурге – Передней Померании и Саксонии-Анхальт.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году Фридрих Мерц заявил о возмутительном вмешательстве Вашингтона в немецкие выборы.

    В мае глава правительства ФРГ признал сложность руководства страной при администрации президента США Дональда Трампа. Незадолго до этого американский президент назвал работу немецкого канцлера ужасной.

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    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

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    • Новые санкции США против России: главное

      Законопроект о новых санкциях против России и тех стран, которые покупают у нее энергоресурсы, будет принят к августу, считают в Конгрессе США. Что это означает на практике?

    • США забирают Ормуз себе. Осилят?

      Президент США Дональд Трамп заявил о начале «новых сокрушительных ударов» по Ирану и о том, что теперь Вашингтон будет брать с каждого корабля, пересекающего Ормузский пролив, по 20% от стоимости груза для «обеспечения безопасности». А так можно было?

    • Зеленский разогнал кабмин. Чего ждать?

      Владимир Зеленский заявил об отставке премьер-министра Юлии Свириденко и о «новой политической стратегии», главной частью которой, судя по всему, станет новый министр обороны.

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Замена паспорта в 45 лет в 2026 году: сроки, документы, госпошлина и штраф

      В 45 лет гражданин России обязан заменить паспорт по возрасту. В 2026 году подать заявление и документы нужно в течение 90 дней после дня рождения, а госпошлина за обычную замену составляет 300 рублей. Рассказываем, куда обращаться, какие документы понадобятся, сколько делают новый паспорт и что будет, если пропустить срок.

    • Как прописать ребенка в квартире в 2026 году: документы, сроки и порядок регистрации

      Ребенка нужно зарегистрировать по месту жительства или месту пребывания родителей. В 2026 году оформить прописку можно через «Госуслуги», МВД или МФЦ, если услуга доступна в регионе. Для детей до 14 лет действует важное правило: их регистрируют только по адресу регистрации родителя или опекуна. Разбираемся, какие документы нужны, сколько времени занимает регистрация и когда требуется согласие второго родителя или собственника жилья.

    • Яблочный Спас в 2026 году: какого числа, что можно и нельзя делать, традиции и приметы

      В среду, 19 августа 2026 года, православные христиане отмечают Преображение Господне – один из двунадесятых праздников церковного календаря. В народной традиции этот день называют Яблочным Спасом. В храмах освящают яблоки и другие плоды нового урожая, а в семьях готовят постные блюда с яблоками, вспоминают народные приметы и стараются провести день спокойно, без ссор и суеты.

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    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

    • Зеленский прощается с очередным премьером Британии

      Вот уже четвертый британский премьер уходит со своего поста за время пребывания у власти главы киевского режима Владимира Зеленского. На Даунинг-стрит, 10 остается стабильным положение лишь официального кота резиденции британских премьеров – Ларри.

    • Евросоюз сажает Зеленского на кредитную цепь

      Еврокомиссия одобрила выделение кредита в 90 млрд евро киевскому режиму – но тут же в ответ потребовала от Киева выполнения целого ряда требований. Фактически ЕС будет держать Зеленского на кредитном поводке, чтобы Украина выполняла все требования евросообщества.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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