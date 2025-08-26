В Германии спрогнозировали волну банкротств среди пивоварен

В Германии предрекли массовые банкротства из-за падения рынка пива

Tекст: Мария Иванова

Волна банкротств пивоваренных предприятий ожидает Германию в ближайшие годы, сообщил руководитель компании Oettinger Штефан Блашак в интервью газете Augsburger Allgemeine, передает ТАСС.

По его словам, пивоварни будут «падать, как мухи со стены», а отрасль ежедневно теряет предприятия, что затронет даже крупных игроков рынка.

Блашак считает, что причиной кризиса стало постоянное снижение спроса на пиво, особенно заметное в текущем году. Руководитель компании отметил падение рынка на 7–7,5%, а также добавил, что только за первое полугодие 2025 года в Германии отрасль лишилась примерно 2,6 млн гектолитров продукции, что эквивалентно 3 млн банок в день.

По оценкам экспертов, пять из шести ведущих пивоваренных компаний страны в 2024 году снизили выпуск продукции по сравнению с прошлым годом. Oettinger уже планирует прекратить производство пива на одном из своих четырех заводов в городе Брауншвейг в 2025 году.

Между тем выпуск пива в России за январь – июль 2025 года достиг 543,63 млн декалитров, что на 2,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.