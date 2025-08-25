В России начали продавать пиво из Северной Кореи Tumangang

Северокорейское пиво Tumangang поступило в продажу на Дальнем Востоке

Tекст: Елизавета Шишкова

Первые партии северокорейского пива Tumangang 11 поступили в продажу в России в середине августа, передает РБК.

Директор компании-импортера «Восток-Энергия» Станислав Бусик сообщил, что продажи стартовали в Дальневосточном федеральном округе и Якутии, включая крупные города Владивосток, Уссурийск, Находку, а также Курильские острова.

По словам Бусика, «старт продаж состоялся буквально всего две недели назад, в этой связи торговым сетям необходимо время, чтобы завести карточки товаров, ЕГАИС и прочий документооборот». Сейчас пиво активно продается в сетях региона, где у компании уже выстроена дистрибуция.

В планах «Восток-Энергии» вывести северокорейское пиво на рынки Сибири, Центральной России и южных регионов. Розничная цена бутылки объемом 0,5 литра составляет порядка 160 рублей.

Импортер поставляет в Россию светлый лагер и темный стаут производства Rason Ryongson General Processing Factory, расположенной в городе Расон на границе КНДР, России и Китая. Пивоварня этого завода работает с 2020 года, а 80% продукции реализуется на внутреннем рынке Северной Кореи, 20% идет на экспорт.

В будущем на российском рынке могут появиться и другие алкогольные напитки из КНДР. В декабре 2024 года компания Naegohyang из КНДР подала заявку на регистрацию товарного знака в Роспатент, она производит продукты питания и соджу.

Как писала газета ВЗГЛЯД, выпуск пива в России за январь–июль 2025 года достиг 543,63 млн декалитров. Объем производства по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 2,4%.